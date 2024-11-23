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Новости Агрессия России против Украины
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Оккупанты за сутки атаковали 17 населенных пунктов на Херсонщине, ранены 5 человек

Обстріл Білозерки

За прошедшие сутки российские войска продолжали атаковать Херсонскую область, в результате чего ранения получили пять человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Так, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Разлив, Камышаны, Софиевка, Станислав, Томина Балка, Широкая Балка, Белозерка, Кизомис, Берислав, Качкаровка, Осокоровка, Тягинка, Одрадокаменка, Казацкое и город Херсон.

Как отмечается, российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 9 частных домов. Также оккупанты изуродовали складское помещение, гараж, троллейбус и частные автомобили.

"Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения", - добавил глава ОГА.

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обстрел (26975) Херсон (2798) Херсонская область (4730)


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