Оккупанты за сутки атаковали 17 населенных пунктов на Херсонщине, ранены 5 человек

За прошедшие сутки российские войска продолжали атаковать Херсонскую область, в результате чего ранения получили пять человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Так, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Разлив, Камышаны, Софиевка, Станислав, Томина Балка, Широкая Балка, Белозерка, Кизомис, Берислав, Качкаровка, Осокоровка, Тягинка, Одрадокаменка, Казацкое и город Херсон.



Как отмечается, российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 9 частных домов. Также оккупанты изуродовали складское помещение, гараж, троллейбус и частные автомобили.



"Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения", - добавил глава ОГА.

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