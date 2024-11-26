Сутки на Херсонщине: враг бил по жилым кварталам из артиллерии и БпЛА, один человек погиб, еще трое ранены

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Станислав, Берислав, Софиевка, Тягинка, Михайловка, Антоновка, Красный Маяк, Широкая Балка, Томарино, Качкаровка, Камышаны, Ольговка, Приднепровское, Садовое, Надднепрянское и город Херсон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"Российские военные били по критической инфраструктуре и жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки, 8 частных домов. Также оккупанты изуродовали хозяйственную постройку и частный автомобиль. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 4 - получили ранения", - говорится в сообщении.

Днем российские военные атаковали беспилотником Антоновку, сообщили в полиции. В результате взрыва пострадала 86-летняя женщина, у нее минно-взрывная травма. Был поврежден частный дом. Позже на улице под атаку вражеского дрона попал 51-летний мужчина, он погиб.

Также за медицинской помощью обратились еще двое жителей поселка, которые пострадали из-за вражеских обстрелов в предыдущие дни.

Медицинская помощь понадобилась и двум жительницам Белозерки, которые 23 ноября в результате российского обстрела получили минно-взрывные травмы.

Под артиллерийским огнем противника находились Камышаны и Широкая Балка, повреждения получили четыре частных дома.

По прибрежной зоне Корабельного района Херсона войска РФ били из артиллерии, получил повреждения жилой дом.

В Днепровском районе города оккупанты ударили FPV-дроном по многоэтажному дому, который получил повреждения. Наносили удары и из артиллерии, в результате чего повреждена еще одна многоэтажка.

Утренние обстрелы Херсонщины

Утром 26 ноября враг не прекратил обстрелы Херсонской области. По информации Херсонской ОГА, около семи часов утра российские военные атаковали жителя Берислава.

В результате сброса взрывчатки с БпЛА 59-летний мужчина получил минно-взрывную травму, ранения лица и головы. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывают всю необходимую помощь.

А уже в 9 утра враг атаковал дроном авто в Днепровском районе города. В результате сброса взрывчатки 57-летняя женщина получила минно-взрывную травму.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сутки на Херсонщине, враг бил по жилым домам, 3 человека получили ранения. ФОТОрепортаж