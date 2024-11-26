Доба на Херсонщині: ворог бив по житлових кварталах з артилерії та БпЛА, одна людина загинула, ще трьох поранено

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Станіслав, Берислав, Софіївка, Тягинка, Михайлівка, Антонівка, Червоний Маяк, Широка Балка, Томарине, Качкарівка, Комишани, Ольгівка, Придніпровське, Садове, Наддніпрянське та місто Херсон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові били по критичній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки, 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарську споруду та приватний автомобіль. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 4 - дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Вдень російські військові атакували безпілотником Антонівку, повідомили у поліції. Внаслідок вибуху постраждала 86-річна жінка, у неї мінно-вибухова травма. Було пошкоджено приватний будинок. Пізніше на вулиці під атаку ворожого дрона потрапив 51-річний чоловік, він загинув.

Також по медичну допомогу звернулися ще двоє жителів селища, які постраждали через ворожі обстріли у попередні дні.

Медична допомога знадобилася і двом жителькам Білозерки, які 23 листопада в результаті російського обстрілу отримали мінно-вибухові травми.

Під артилерійським вогнем противника перебували Комишани і Широка Балка, пошкоджень зазнали чотири приватні будинки.

По прибережній зоні Корабельного району Херсона війська РФ гатили з артилерії, зазнав пошкоджень житловий будинок.

У Дніпровському районі міста окупанти вдарили FPV-дроном по багатоповерховому будинку, який зазнав пошкоджень. Завдавали ударів і з артилерії, внаслідок чого пошкоджено ще одну багатоповерхівку.

Ранкові обстріли Херсонщини

Зранку 26 листопада ворог не припинив обстрілів Херсонської області. За інформацією Херсонської ОВА, близько сьомої години ранку російські військові атакували жителя Берислава.

Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 59-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму, поранення обличчя та голови. Потерпілого доправили до лікарні, де йому надають всю необхідну допомогу.

А вже о 9 ранку ворог атакував дроном авто у Дніпровському районі міста. Внаслідок скиду вибухівки 57- річна жінка дістала мінно-вибухову травму.

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