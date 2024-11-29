Оккупанты более 20 раз атаковали Никопольщину: повреждено более 40 частных домов. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение 29 ноября российская армия атаковала Никопольский район Днепропетровской области более 20 раз, враг применял беспилотники и артиллерию. Обстрелам подверглись Никополь, Мировская, Покровская и Марганецкая громады.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Более двух десятков раз за день агрессор бил по Никопольщине артиллерией и беспилотниками. Попал по Никополю, Мировской, Покровской и Марганецкой громадах. Главное - не пострадали люди. Но немало разрушений", - написал Лысак.

Отмечается, что повреждены более 40 частных домов, более 20 хозяйственных построек, одна - разрушена до основания. Избиты гимназия и автомойка. Повреждены инфраструктура, солнечные панели, теплицы. Задело газопроводы и линии электропередач.

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