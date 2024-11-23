Россияне дважды обстреляли Никопольщину дронами-камикадзе
23 ноября российские войска атаковали Марганецкую громаду Никопольского района Днепропетровской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил в телеграм-канале.
"Днем российская армия дважды целилась по Никопольщине дронами-камикадзе. Оба раза - по Марганецкой громаде. К счастью, люди не пострадали", - написал Лысак.
Отмечается, что в других районах Днепропетровщины - без обстрелов.
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discovery
показать весь комментарий23.11.2024 20:19 Ответить Мне нравится 0
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