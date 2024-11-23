Россияне дважды обстреляли Никопольщину дронами-камикадзе

23 ноября российские войска атаковали Марганецкую громаду Никопольского района Днепропетровской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил в телеграм-канале.

"Днем российская армия дважды целилась по Никопольщине дронами-камикадзе. Оба раза - по Марганецкой громаде. К счастью, люди не пострадали", - написал Лысак.

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Отмечается, что в других районах Днепропетровщины - без обстрелов.