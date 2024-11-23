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Россияне дважды обстреляли Никопольщину дронами-камикадзе

Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину

23 ноября российские войска атаковали Марганецкую громаду Никопольского района Днепропетровской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил в телеграм-канале.

"Днем российская армия дважды целилась по Никопольщине дронами-камикадзе. Оба раза - по Марганецкой громаде. К счастью, люди не пострадали", - написал Лысак.

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Отмечается, что в других районах Днепропетровщины - без обстрелов.

Автор: 

Марганец (81) обстрел (26975) Лысак Сергей (108) Днепропетровская область (3914) Никопольский район (175)


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всім комсомольским дідам кого рве на американский прапорець, пропоную вирубити комп!
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23.11.2024 20:19 Ответить
 
 