Россияне атаковали Днепропетровщину: погибли три человека, более 20 пострадавших, среди них - ребенок (обновлено)
Вечером в субботу, 30 ноября, российские захватчики обстреляли Днепропетровскую область. Предварительно, есть пострадавшие.
Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
"В результате вражеской атаки на Днепровский район произошло три пожара. Загорелись магазин, многоквартирный и частный дома. Спасатели укрощают огонь. Предварительно, есть и пострадавшие", - сообщил чиновник.
Обновленная информация
Впоследствии Лысак сообщил, что в результате вражеских обстрелов в Днепровском районе три человека погибли, 19 пострадали.
"Среди раненых, по информации на данный момент, - один ребенок. 11-летний мальчик - в больнице в состоянии средней тяжести. Госпитализированы и остальные пострадавшие. Шестеро - "тяжелые"", - рассказал чиновник.
По состоянию на 19:50 известно о 21 пострадавшем в результате российской атаки.
Как рассказал Лысак, восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
"У них проникающие ранения, повреждения внутренних органов, переломы", – рассказал глава ОВА.
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