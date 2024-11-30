Россияне атаковали Днепропетровщину: погибли три человека, более 20 пострадавших, среди них - ребенок (обновлено)

Вечером в субботу, 30 ноября, российские захватчики обстреляли Днепропетровскую область. Предварительно, есть пострадавшие.

Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате вражеской атаки на Днепровский район произошло три пожара. Загорелись магазин, многоквартирный и частный дома. Спасатели укрощают огонь. Предварительно, есть и пострадавшие", - сообщил чиновник.

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Впоследствии Лысак сообщил, что в результате вражеских обстрелов в Днепровском районе три человека погибли, 19 пострадали.

"Среди раненых, по информации на данный момент, - один ребенок. 11-летний мальчик - в больнице в состоянии средней тяжести. Госпитализированы и остальные пострадавшие. Шестеро - "тяжелые"", - рассказал чиновник.

По состоянию на 19:50 известно о 21 пострадавшем в результате российской атаки.

Как рассказал Лысак, восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

"У них проникающие ранения, повреждения внутренних органов, переломы", – рассказал глава ОВА.

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