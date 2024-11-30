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Новости Война
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Россияне атаковали Днепропетровщину: погибли три человека, более 20 пострадавших, среди них - ребенок (обновлено)

Росіяни атакували Дніпропетровщину

Вечером в субботу, 30 ноября, российские захватчики обстреляли Днепропетровскую область. Предварительно, есть пострадавшие.

Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате вражеской атаки на Днепровский район произошло три пожара. Загорелись магазин, многоквартирный и частный дома. Спасатели укрощают огонь. Предварительно, есть и пострадавшие", - сообщил чиновник.

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Обновленная информация

Впоследствии Лысак сообщил, что в результате вражеских обстрелов в Днепровском районе три человека погибли, 19 пострадали.

"Среди раненых, по информации на данный момент, - один ребенок. 11-летний мальчик - в больнице в состоянии средней тяжести. Госпитализированы и остальные пострадавшие. Шестеро - "тяжелые"", - рассказал чиновник.

По состоянию на 19:50 известно о 21 пострадавшем в результате российской атаки.

Как рассказал Лысак, восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

"У них проникающие ранения, повреждения внутренних органов, переломы", – рассказал глава ОВА.

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обстрел (26906) пожар (5931) Днепропетровская область (3879)


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Росіяни закінчилися давно, залишилися нащадки вертухаев, які себе называють нащадками Ху...ла - ху...лятами.И як у них говорять не буде Ху...Ла, не буде і Ху...лят. не можемо дочекатися.
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30.11.2024 19:44 Ответить
Росіян ніколи і не було. Було кагало із фіно-угрів, азіатів, чучмеків і т.д. яке з часом перетворилося на скажене стадо аморальних андрофагів.
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30.11.2024 20:22 Ответить
Кацапи ніколи не були росіянами, вони спочатку були людоїдами, потім їх пам'ятають як Хинова чи Моксель і до 1721 року вони були Московитами, а після цього Петро Кривавий, якого на Цапії називають "перший" перейменував їх в росіян, вкравши історію у нас в Руси.
Пращурами московитів були андрофаги - плем'я людожерів За відомостями Геродота, плем'я андрофагів мешкало на північ від Скіфії, ймовірно, у лісах між верхнім Дніпром і Доном. Давньогрецький історик Геродот (між 490 і 480 до н. е.
Українці їх знають як вбивць, гвалтівників і брехунів найвищої гільдії.
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30.11.2024 20:25 Ответить
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30.11.2024 21:26 Ответить
Оці загиблі варті того, щоб про них писати без граматичних помилок: не три людини, а троє людей.
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30.11.2024 21:43 Ответить
 
 