В результате атаки fpv-дрона на Малую Токмачку ранен мужчина
Российские войска атаковали Малую Токмачку на Запорожье, в результате чего пострадал мужчина.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"50-летний мужчина ранен в результате атаки вражеского дрона. Россияне продолжают охоту на гражданских на прифронтовых территориях. Враг совершил атаку fpv-дроном по Малой Токмачке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчину доставили в больницу с осколочными ранениями.
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