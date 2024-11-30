В результате атаки fpv-дрона на Малую Токмачку ранен мужчина

Российские войска атаковали Малую Токмачку на Запорожье, в результате чего пострадал мужчина.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"50-летний мужчина ранен в результате атаки вражеского дрона. Россияне продолжают охоту на гражданских на прифронтовых территориях. Враг совершил атаку fpv-дроном по Малой Токмачке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчину доставили в больницу с осколочными ранениями.

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