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Унаслідок атаки fpv-дрона на Малу Токмачку поранено чоловіка

Обстріли Запорізької області

Російські війська атакували Малу Токмачку на Запоріжжі, унаслідок чого постраждав чоловік.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"50-річний чоловік поранений внаслідок атаки ворожого дрона. Росіяни продовжують полювання на цивільних на прифронтових територіях. Ворог здійснив атаку fpv-дроном по Малій Токмачці", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чоловіка доправили до лікарні з осколковими пораненнями.

Також дивіться: Війська РФ за добу 518 разів ударили по Запорізькій області: Пошкоджено будинки та об’єкти інфраструктури. ФОТОрепортаж

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обстріл (28392) Запорізька область (3594) Мала Токмачка (4)


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