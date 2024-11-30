Унаслідок атаки fpv-дрона на Малу Токмачку поранено чоловіка

Російські війська атакували Малу Токмачку на Запоріжжі, унаслідок чого постраждав чоловік.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"50-річний чоловік поранений внаслідок атаки ворожого дрона. Росіяни продовжують полювання на цивільних на прифронтових територіях. Ворог здійснив атаку fpv-дроном по Малій Токмачці", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чоловіка доправили до лікарні з осколковими пораненнями.

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