Унаслідок атаки fpv-дрона на Малу Токмачку поранено чоловіка
Російські війська атакували Малу Токмачку на Запоріжжі, унаслідок чого постраждав чоловік.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"50-річний чоловік поранений внаслідок атаки ворожого дрона. Росіяни продовжують полювання на цивільних на прифронтових територіях. Ворог здійснив атаку fpv-дроном по Малій Токмачці", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що чоловіка доправили до лікарні з осколковими пораненнями.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль