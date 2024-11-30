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Новини Війна
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Росіяни атакували Дніпропетровщину: загинули три людини, понад 20 постраждалих, серед них дитина (оновлено)

Росіяни атакували Дніпропетровщину

Увечері суботи, 30 листопада, російські загарбники обстріляли Дніпропетровську область. Є загиблі та поранені. 

Про це повідомив в Telegram очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок ворожої атаки на Дніпровський район сталося три пожежі. Зайнялися магазин, багатоквартирний та приватний будинки. Рятувальники приборкують вогонь. Попередньо, є й постраждалі", - повідомив посадовець.

Оновлена інформація

Згодом Лисак повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу у Дніпровському районі три людини загинули, 19 постраждали.

"Серед поранених, за інформацією на зараз, одна дитина. 11-річний хлопчик в лікарні в стані середньої тяжкості. Госпіталізована й решта постраждалих. Шестеро – "важкі"", - розповів посадовець. 

Станом на 19:50 відомо про 21 постраждалого внаслідок російської атаки.

Як розповів Лисак, восьемеро постраждалих перебувають у важкому стані. 

"У них проникаючі поранення, пошкодження внутрішніх органів, переломи", - розповів очільник ОВА.

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Автор: 

обстріл (28392) пожежа (4320) Дніпропетровська область (3712)


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Росіяни закінчилися давно, залишилися нащадки вертухаев, які себе называють нащадками Ху...ла - ху...лятами.И як у них говорять не буде Ху...Ла, не буде і Ху...лят. не можемо дочекатися.
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30.11.2024 19:44 Відповісти
Росіян ніколи і не було. Було кагало із фіно-угрів, азіатів, чучмеків і т.д. яке з часом перетворилося на скажене стадо аморальних андрофагів.
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30.11.2024 20:22 Відповісти
Кацапи ніколи не були росіянами, вони спочатку були людоїдами, потім їх пам'ятають як Хинова чи Моксель і до 1721 року вони були Московитами, а після цього Петро Кривавий, якого на Цапії називають "перший" перейменував їх в росіян, вкравши історію у нас в Руси.
Пращурами московитів були андрофаги - плем'я людожерів За відомостями Геродота, плем'я андрофагів мешкало на північ від Скіфії, ймовірно, у лісах між верхнім Дніпром і Доном. Давньогрецький історик Геродот (між 490 і 480 до н. е.
Українці їх знають як вбивць, гвалтівників і брехунів найвищої гільдії.
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30.11.2024 20:25 Відповісти
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30.11.2024 21:26 Відповісти
Оці загиблі варті того, щоб про них писати без граматичних помилок: не три людини, а троє людей.
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30.11.2024 21:43 Відповісти
 
 