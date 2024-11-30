Росіяни атакували Дніпропетровщину: загинули три людини, понад 20 постраждалих, серед них дитина (оновлено)

Увечері суботи, 30 листопада, російські загарбники обстріляли Дніпропетровську область. Є загиблі та поранені.

Про це повідомив в Telegram очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок ворожої атаки на Дніпровський район сталося три пожежі. Зайнялися магазин, багатоквартирний та приватний будинки. Рятувальники приборкують вогонь. Попередньо, є й постраждалі", - повідомив посадовець.

Оновлена інформація

Згодом Лисак повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу у Дніпровському районі три людини загинули, 19 постраждали.

"Серед поранених, за інформацією на зараз, одна дитина. 11-річний хлопчик в лікарні в стані середньої тяжкості. Госпіталізована й решта постраждалих. Шестеро – "важкі"", - розповів посадовець.

Станом на 19:50 відомо про 21 постраждалого внаслідок російської атаки.

Як розповів Лисак, восьемеро постраждалих перебувають у важкому стані.

"У них проникаючі поранення, пошкодження внутрішніх органів, переломи", - розповів очільник ОВА.

Дивіться також: Понад 20 разів росіяни атакували Нікопольщину БпЛА та з артилерії: Поранено чоловіка, пошкоджено будинки, інфраструктуру, підприємство газогін та ЛЕП. ФОТОрепортаж