Россияне в течение дня из разного вооружения обстреляли шесть громад Сумщины, было 69 взрывов
В течение дня 30 ноября российские захватчики совершили 42 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 69 взрывов.
Об этом сообщила Сумская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
Под вражескими обстрелами оказались:
- Краснопольская громада: осуществлен сброс с БПЛА взрывных устройств (12 взрывов), минометный обстрел (7 взрывов), атака FPV-дроном (1 взрыв), обстрел из РСЗО (15 взрывов).
- Великописаревская громада: зафиксирован сброс с БПЛА взрывных устройств (7 взрывов), атака FPV-дронами (14 взрывов), минометный обстрел (5 взрывов).
- Миропольская громада: враг бил из ствольной артиллерии (3 взрыва). Как следствие, повреждено нежилое помещение.
- Эсманьская громада: 2 мины сбросили россияне на территорию громады.
- Середино-Будская громада: нанесена атака FPV-дронами (2 взрыва).
- Шалыгинская громада: осуществлена атака FPV-дроном (1 взрыв).
Напомним, недавно президент Владимир Зеленский назначил Сергея Кривошеенко начальником Сумской ГВА.
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Luk Viktor
показать весь комментарий30.11.2024 22:37 Ответить Мне нравится 0
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