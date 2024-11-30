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Россияне в течение дня из разного вооружения обстреляли шесть громад Сумщины, было 69 взрывов

Ворог обстріляв прикордоння Сумщини

В течение дня 30 ноября российские захватчики совершили 42 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 69 взрывов.

Об этом сообщила Сумская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Под вражескими обстрелами оказались:

  • Краснопольская громада: осуществлен сброс с БПЛА взрывных устройств (12 взрывов), минометный обстрел (7 взрывов), атака FPV-дроном (1 взрыв), обстрел из РСЗО (15 взрывов).
  • Великописаревская громада: зафиксирован сброс с БПЛА взрывных устройств (7 взрывов), атака FPV-дронами (14 взрывов), минометный обстрел (5 взрывов).
  • Миропольская громада: враг бил из ствольной артиллерии (3 взрыва). Как следствие, повреждено нежилое помещение.
  • Эсманьская громада: 2 мины сбросили россияне на территорию громады.
  • Середино-Будская громада: нанесена атака FPV-дронами (2 взрыва).
  • Шалыгинская громада: осуществлена атака FPV-дроном (1 взрыв).

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Напомним, недавно президент Владимир Зеленский назначил Сергея Кривошеенко начальником Сумской ГВА.

Автор: 

обстрел (26906) Сумская область (3004)


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Хто знає, що там із генералом із ОВА? Мер Конотопа влаштував його на роботу?
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30.11.2024 22:37 Ответить
 
 