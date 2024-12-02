Росіяни 76 разів обстріляли Сумщину протягом дня, під вогнем опинилось 8 громад
2 грудня росіяни здійснили 76 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 129 вибухів.
Про це пише пресслужба Сумської ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Обстрілів зазнали, зокрема:
- Великописарівська громада: з ворожих БпЛА скинуто боєприпаси (18 вибухів). Також були артилерійські обстріли (6 вибухів), удари FPV-дронами (5 вибухів), авіаційний обстріл з гвинтокрила 2 ракетами (2 вибухи).
- Есманьська громада: ворог бив з мінометів (17 вибухів), FPV-дронами (3 вибухи).
- Краснопільська громада: росіяни вдарили з мінометів (17 вибухів) та з БпЛА скинули вибухові пристрої (14 вибухів).
- Середино-Будська громада: відбулося скидання з БпЛА вибухового пристрою (1 вибух), удари із використанням FPV (2 вибухи).
- Путивльська громада: здійснено удар із використанням FPV (1 вибух).
- Миропільська громада: зафіксовано пуск КАБ (1 вибух), удар із використанням FPV (1 вибух). Внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль.
- Хотінська громада: завдано удари FPV-дронами (8 вибухів), обстріл з СПГ (6 вибухів), мінометний обстріл (5 вибухів), артобстріл (10 вибухів).
- Білопільська громада: ворог вдарив FPV дронами (2 вибухи), з мінометів (7 вибухів) та скинув ворожим БпЛА боєприпаси (2 вибухи).
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