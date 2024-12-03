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Ворог атакував енергетичний об’єкт у Тернополі, частина міста залишилася без електрики

шахеди

У ніч проти 3 грудня російські загарбники знову атакували Тернопіль безпілотниками. Ворожий БпЛА влучив у енергооб'єкт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

"Ворожий БПЛА влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури на території Тернополя. Частина міста без електрики. Енергетики та рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Зробіть запаси води, зарядіть телефони. Деталі - згодом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні російська загарбники також атакували Тернопіль дронами, влучили у багатоповерховий будинок. За даними ДСНС, загинула одна людина, троє зазнали поранення, близько 100 мешканців евакуювали. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна сусідніх будівель, школи та 20 авто.

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обстріл (28274) Тернопіль (401) Шахед (949)


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"Прощупали" кац*пи, що у Тернополі немає ППО. Ось і прильоти кожен день. Слава Богу без постраждалих.
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03.12.2024 06:30 Відповісти
Як може ця муйня долетіти до Тернополя? Пропускають саідомо?
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03.12.2024 06:38 Відповісти
Кожні 50 метрів розрахунок з пукалкою не поставиш, аби ганялись за ними .. а долетіти і до Європи можуть. Просто вишукують "вільні" проходи. Судячи з мого досвіду "споживача" незамовлених доставок, вночі це досить легко зробити навіть там, де ппо достатньо ...
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03.12.2024 06:55 Відповісти
Так Галущенко розповідав, що всі енергооб'єкти до зими підготовлені і захищені !!!
Наєм не дасть збрехати!
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03.12.2024 07:39 Відповісти
Це гарного показує, які висновки були зроблені з попереднього прильоту по Тернополю.
Ввечері "блогер" запише відосік, що вже 5 млн. українців хочуть отримати його смердючу 1000 і все буде за.є.б.і.сь.
Спіть спокійно....
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03.12.2024 07:44 Відповісти
Умисно пропускають Шахеди щоб і на Заході України люди втрачали віру в те що ми можемо перемогти .Влада зрадників і саботажників.
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03.12.2024 08:18 Відповісти
думаєш фортеця Львів може здатися?
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03.12.2024 08:50 Відповісти
Потужний захист енергетики за 30 лярдів
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03.12.2024 08:46 Відповісти
 
 