Ворог атакував енергетичний об’єкт у Тернополі, частина міста залишилася без електрики
У ніч проти 3 грудня російські загарбники знову атакували Тернопіль безпілотниками. Ворожий БпЛА влучив у енергооб'єкт.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.
"Ворожий БПЛА влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури на території Тернополя. Частина міста без електрики. Енергетики та рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Зробіть запаси води, зарядіть телефони. Деталі - згодом", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, напередодні російська загарбники також атакували Тернопіль дронами, влучили у багатоповерховий будинок. За даними ДСНС, загинула одна людина, троє зазнали поранення, близько 100 мешканців евакуювали. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна сусідніх будівель, школи та 20 авто.
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