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Враг атаковал энергетический объект в Тернополе, часть города осталась без электричества

шахеди

В ночь на 3 декабря российские захватчики снова атаковали Тернополь беспилотниками. Вражеский БпЛА попал в энергообъект.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.

"Вражеский БПЛА попал в объект энергетической инфраструктуры на территории Тернополя. Часть города без электричества. Энергетики и спасатели ликвидируют последствия атаки. Сделайте запасы воды, зарядите телефоны. Детали - позже", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне российские захватчики также атаковали Тернополь дронами, попали в многоэтажный дом. По данным ГСЧС, погиб один человек, трое получили ранения, около 100 жителей эвакуировали. Взрывной волной повреждены окна соседних зданий, школы и 20 авто.

Смотрите также: В Тернополе рашисты ударили в многоэтажный дом, есть погибшие и тяжелораненые, - городской голова. ВИДЕО

Автор: 

обстрел (27093) Тернополь (769) Шахед (978)


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"Прощупали" кац*пи, що у Тернополі немає ППО. Ось і прильоти кожен день. Слава Богу без постраждалих.
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03.12.2024 06:30 Ответить
Як може ця муйня долетіти до Тернополя? Пропускають саідомо?
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03.12.2024 06:38 Ответить
Кожні 50 метрів розрахунок з пукалкою не поставиш, аби ганялись за ними .. а долетіти і до Європи можуть. Просто вишукують "вільні" проходи. Судячи з мого досвіду "споживача" незамовлених доставок, вночі це досить легко зробити навіть там, де ппо достатньо ...
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03.12.2024 06:55 Ответить
Так Галущенко розповідав, що всі енергооб'єкти до зими підготовлені і захищені !!!
Наєм не дасть збрехати!
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03.12.2024 07:39 Ответить
Це гарного показує, які висновки були зроблені з попереднього прильоту по Тернополю.
Ввечері "блогер" запише відосік, що вже 5 млн. українців хочуть отримати його смердючу 1000 і все буде за.є.б.і.сь.
Спіть спокійно....
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03.12.2024 07:44 Ответить
Умисно пропускають Шахеди щоб і на Заході України люди втрачали віру в те що ми можемо перемогти .Влада зрадників і саботажників.
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03.12.2024 08:18 Ответить
думаєш фортеця Львів може здатися?
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03.12.2024 08:50 Ответить
Потужний захист енергетики за 30 лярдів
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03.12.2024 08:46 Ответить
 
 