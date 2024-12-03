Враг атаковал энергетический объект в Тернополе, часть города осталась без электричества

В ночь на 3 декабря российские захватчики снова атаковали Тернополь беспилотниками. Вражеский БпЛА попал в энергообъект.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.

"Вражеский БПЛА попал в объект энергетической инфраструктуры на территории Тернополя. Часть города без электричества. Энергетики и спасатели ликвидируют последствия атаки. Сделайте запасы воды, зарядите телефоны. Детали - позже", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне российские захватчики также атаковали Тернополь дронами, попали в многоэтажный дом. По данным ГСЧС, погиб один человек, трое получили ранения, около 100 жителей эвакуировали. Взрывной волной повреждены окна соседних зданий, школы и 20 авто.

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