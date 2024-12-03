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Новости Война
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Сбито 22 БПЛА РФ из 28 выпущенных, 1 локационно потерян, 2 улетели в Беларусь и на ВОТ. ИНФОГРАФИКА

ППО збила 22 із 28 випущених БПЛА, 1 локаційно втрачено, 2 полетіли до Білорусі та на ТОТ

В ночь на 3 декабря войска РФ атаковали Украину ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Атака осуществлялась с направлений Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово - РФ.

"По состоянию на 09.00 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбито 22 вражеских БпЛА в Киевской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях.

1 беспилотник локально потерян, 2 - вышли из подконтрольного воздушного пространства в направлении Беларуси и временно оккупированной территории. Зафиксировано несколько попаданий по объектам критической инфраструктуры на Тернопольщине и Ривненщине", - говорится в сообщении.

Читайте: Ночью враг атаковал энергообъект на Ривненщине, без пострадавших

ППО збила 22 із 28 випущених БПЛА, 1 локаційно втрачено, 2 полетіли до Білорусі та на ТОТ

Автор: 

ПВО (2739) Воздушные силы (2285) Шахед (978)


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Сьогодні локаційно втрачених обмаль-влучили,що наслідки не приховаєш..
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03.12.2024 09:15 Ответить
Останнім часом багато влучань на заході . Явне недоопрацювання місцевих військових адиіністрацій стосовно еффективності мобільних груп ППО ,хоча туди прилітають одиниці шахедів.
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03.12.2024 09:22 Ответить
Там просто его мало, практически нет.
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03.12.2024 10:52 Ответить
Завжди дивує так звана "інфографіка". Що з неї зрозуміло? На біса цей малюнок? Намалюйте справжню інфографіку: загальну кількість, позначте кількість збитих, втрачених, "загублених"...
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03.12.2024 09:34 Ответить
Я правильно поняла,что нас уже обстреливают с территории белорус.
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03.12.2024 10:37 Ответить
Нас із 24.02.2022 обстрілюють з території бульбостану. І їхні війська у Чернігівську область у березні 2022 заходили, але швидко здриснули, коли наші кацапів погнали з-під Києва.
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03.12.2024 11:11 Ответить
 
 