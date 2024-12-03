Сбито 22 БПЛА РФ из 28 выпущенных, 1 локационно потерян, 2 улетели в Беларусь и на ВОТ. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 3 декабря войска РФ атаковали Украину ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Атака осуществлялась с направлений Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово - РФ.

"По состоянию на 09.00 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбито 22 вражеских БпЛА в Киевской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях.



1 беспилотник локально потерян, 2 - вышли из подконтрольного воздушного пространства в направлении Беларуси и временно оккупированной территории. Зафиксировано несколько попаданий по объектам критической инфраструктуры на Тернопольщине и Ривненщине", - говорится в сообщении.

Читайте: Ночью враг атаковал энергообъект на Ривненщине, без пострадавших