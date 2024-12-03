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Новости Война
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Как минимум 21 "Шахед" залетел ночью на территорию Беларуси, - "Беларуські Гаюн". ИНФОГРАФИКА

Захід шахедів у Білорусь 3 грудня

Сегодня ночью, 3 декабря, во время российских обстрелов Украины, на территорию Беларуси залетел по меньшей мере 21 "Шахед", три из них зашли из России, еще как минимум два потеряны.

Об этом сообщает "Беларускі Гаюн", передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, дроны залетали из России, проходили через "белорусский коридор", двигались курсом на Мозырь, Брагин, Гомель и Речицу. Зафиксировано по меньшей мере три захода "Шахедов" непосредственно из Брянской области.

Заходи шахедів РФ до Білорусі

Так, первый заход был зафиксирован в 00:14, когда дрон залетел из Брянской области курсом на Гомель, далее он повернул в агрогородок Круговец-Калинене и вылетел в Украину курсом на Репки.

Также читайте: Украина благодаря подмене координат направляет "шахеды" в Беларусь и РФ, - Le Monde

Далее заходы были в: 01:01, 01:16, 01:17, 01:21, 01:31, 01:43, 02:05, 02:13, 02:34, 03:21, 03:37, 03:51, 04:40, 04:42, 04:48, 05:38, 06:31, 06:49, 07:21 и 07:34.

Как добавляет "Беларускі Гаюн", за ночь дежурную авиацию Военно-воздушных сил Беларуси не поднимали.

Напомним, в ночь на 3 декабря войска РФ атаковали Украину ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов. По данным Воздушных Сил Украины, по состоянию на 09:00 сбито 22 вражеских БПЛА из 28, 1 локально потерян, 2 полетели в Беларусь и на ВОТ.

Автор: 

Беларусь (7890) Шахед (978)


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Топ комментарии
+4
Шось вони залітають без діла - шоб якось на НПЗ залетіли
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03.12.2024 13:02
+2
А можна направить шахеды на мозырьский НП ?
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03.12.2024 13:00
+1
Дамбят Бульбостан?
А вы ответочку по мацкве!
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03.12.2024 12:56
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Дамбят Бульбостан?
А вы ответочку по мацкве!
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03.12.2024 12:56 Ответить
бульбат
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03.12.2024 13:06 Ответить
І що ?білопідар вусатий затих і не відсвічує.
а грозилося за будь який напад спепелити всіх ядерками в т ч *****
ось справжнє обличчя - збитковий словоблуд
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03.12.2024 12:59 Ответить
Це дружні вбивства, ху.... ляндії можно. А ще це натяк самому бульбафюреру
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03.12.2024 13:05 Ответить
А можна направить шахеды на мозырьский НП ?
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03.12.2024 13:00 Ответить
Шось вони залітають без діла - шоб якось на НПЗ залетіли
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03.12.2024 13:02 Ответить
Тут головне розібратися просили вони політичного притулку, чи втекли з сво
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03.12.2024 13:02 Ответить
І що, бульбаші жодного не збили? А так надувався..
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03.12.2024 13:02 Ответить
Свинособаки використовують бульбособачий "каридор"...
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03.12.2024 13:17 Ответить
Та і х.. на них
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03.12.2024 13:18 Ответить
У мапєда бак на 160 літрів. Це ж майже 3 тони горючки без податків завезли туди.
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03.12.2024 13:18 Ответить
Це "провокація" НАТО, відносно білоРусії!! А може навіть і церкви МП!!!
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03.12.2024 15:09 Ответить
 
 