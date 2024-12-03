Как минимум 21 "Шахед" залетел ночью на территорию Беларуси, - "Беларуські Гаюн". ИНФОГРАФИКА

Сегодня ночью, 3 декабря, во время российских обстрелов Украины, на территорию Беларуси залетел по меньшей мере 21 "Шахед", три из них зашли из России, еще как минимум два потеряны.

Об этом сообщает "Беларускі Гаюн", передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, дроны залетали из России, проходили через "белорусский коридор", двигались курсом на Мозырь, Брагин, Гомель и Речицу. Зафиксировано по меньшей мере три захода "Шахедов" непосредственно из Брянской области.

Так, первый заход был зафиксирован в 00:14, когда дрон залетел из Брянской области курсом на Гомель, далее он повернул в агрогородок Круговец-Калинене и вылетел в Украину курсом на Репки.

Также читайте: Украина благодаря подмене координат направляет "шахеды" в Беларусь и РФ, - Le Monde

Далее заходы были в: 01:01, 01:16, 01:17, 01:21, 01:31, 01:43, 02:05, 02:13, 02:34, 03:21, 03:37, 03:51, 04:40, 04:42, 04:48, 05:38, 06:31, 06:49, 07:21 и 07:34.

Как добавляет "Беларускі Гаюн", за ночь дежурную авиацию Военно-воздушных сил Беларуси не поднимали.

Напомним, в ночь на 3 декабря войска РФ атаковали Украину ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов. По данным Воздушных Сил Украины, по состоянию на 09:00 сбито 22 вражеских БПЛА из 28, 1 локально потерян, 2 полетели в Беларусь и на ВОТ.