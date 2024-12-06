Путін пообіцяв Лукашенку передати "Орешник" у другій половині 2025 року

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ передасть Білорусі комплекси "Орешник", якими нещодавно била по Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це він заявив під час візиту до Мінська.

Так, самопроголошений "президент" Білорусі Лукашенко попросив у Путіна розмістити на території РБ нові системи озброєнь, зокрема "Орешник".

Кремлівський диктатор заявив, що вважає за можливе розміщення "Орешника" на території Білорусі в другій половині 2025 року.

За словами Путіна, комплекси "Орешник" надходитимуть на озброєння Росії і паралельно надходитимуть до Білорусі, а об'єкти ураження з території Білорусі визначатиме військово-політичне керівництво Мінська.

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Нагадаємо, 6 грудня диктатор Володимир Путін прибув із візитом до Мінська.

Удар РФ по Україні "Орешником"

21 листопада, за даними Повітряних сил ЗСУ, під час ракетної атаки на місто Дніпро Росія застосувала міжконтинентальну балістичну ракету. ЗМІ повідомили, що це могла бути ракета "Рубєж", яка є потенційним носієм ядерного заряду.

Російський диктатор Володимир Путін у зверненні 21 листопада заявив, що під час ранкової атаки на Дніпро росіяни застосували нібито нову ракету середньої дальності "Орешник".

22 листопада Головне управління розвідки Міноборони заявило, що 21 листопада Росія завдала удару по території України, застосувавши балістичну ракету ймовірно зі складу ракетного комплексу "Кедр".

Згодом СБУ показала журналістам залишки російської ракети під назвою "Орешник", яка влучила у місто Дніпро.

Також Путін пригрозив ударом "Орешника" по Києву.

Ордер на арешт Путіна

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини при президенті РФ Марії Львової-Бєлової.

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