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Путін пообіцяв Лукашенку передати "Орешник" у другій половині 2025 року

Путін дасть Лукашенку комплекси

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ передасть Білорусі комплекси "Орешник", якими нещодавно била по Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це він заявив під час візиту до Мінська.

Так, самопроголошений "президент" Білорусі Лукашенко попросив у Путіна розмістити на території РБ нові системи озброєнь, зокрема "Орешник".

Кремлівський диктатор заявив, що вважає за можливе розміщення "Орешника" на території Білорусі в другій половині 2025 року.

За словами Путіна, комплекси "Орешник" надходитимуть на озброєння Росії і паралельно надходитимуть до Білорусі, а об'єкти ураження з території Білорусі визначатиме військово-політичне керівництво Мінська.

Путін дасть Лукашенку комплекси "Орешник": коли?

Читайте також: РФ ударила по Дніпру балістичною ракетою "Орєшнік" без вибухівки, - Reuters

Нагадаємо, 6 грудня диктатор Володимир Путін прибув із візитом до Мінська.

Удар РФ по Україні "Орешником"

21 листопада, за даними Повітряних сил ЗСУ, під час ракетної атаки на місто Дніпро Росія застосувала міжконтинентальну балістичну ракету. ЗМІ повідомили, що це могла бути ракета "Рубєж", яка є потенційним носієм ядерного заряду.

Російський диктатор Володимир Путін у зверненні 21 листопада заявив, що під час ранкової атаки на Дніпро росіяни застосували нібито нову ракету середньої дальності "Орешник".

22 листопада Головне управління розвідки Міноборони заявило, що 21 листопада Росія завдала удару по території України, застосувавши балістичну ракету ймовірно зі складу ракетного комплексу "Кедр".

Згодом СБУ показала журналістам залишки російської ракети під назвою "Орешник", яка влучила у місто Дніпро.

Також Путін пригрозив ударом "Орешника" по Києву.

Ордер на арешт Путіна

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини при президенті РФ Марії Львової-Бєлової.

Також читайте: Росія запустила по Україні "Орєшнік", щоб надіслати стратегічне повідомлення Заходу, - британська розвідка

Автор: 

Білорусь (7929) росія (65122) балістичні ракети (409)


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Топ коментарі
+16
А Лукашенко, в свою чергу, пообіцяв ху@лофюреру комплекси «Картошник».
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06.12.2024 16:22
+14
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06.12.2024 16:21
+9
Передаст передаст передасту Пюрешнік?
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06.12.2024 16:22
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Орєшнік на россаду? а чи приживеться ?
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06.12.2024 16:19 Відповісти
" самопроголошений "президент" Білорусі лукашенко попросив у путіна розмістити на території РБ нові системи озброєнь" пуйло бульбашу; "я нє магу тєбя тра...ть просто так, ти мєня должен об етом папрасіть"...
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06.12.2024 17:59 Відповісти
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06.12.2024 16:21 Відповісти
А Лукашенко, в свою чергу, пообіцяв ху@лофюреру комплекси «Картошник».
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06.12.2024 16:22 Відповісти
Передаст передаст передасту Пюрешнік?
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06.12.2024 16:22 Відповісти
ти @уйло ще таргану вусатому сармати відсип - ті, які у тебе на старті їпашать пускові шахти
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06.12.2024 16:23 Відповісти
Разом з полігоном передасть?!
Бо без полігону воно не стартує.
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06.12.2024 16:23 Відповісти
Так цей бояришнік наче ж на основі рубєжу рс-26 зроблено ? А рубєж тягає колісна колимага.
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06.12.2024 17:37 Відповісти
розкажіть про це шольцу
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06.12.2024 16:23 Відповісти
Передасть насіння ліщини? Це ж скільки років доведеться на фундук чекати?
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06.12.2024 16:25 Відповісти
Шість років.
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06.12.2024 19:34 Відповісти
Хай ще кокошнік передасть
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06.12.2024 16:26 Відповісти
Але нато загрожує мордору.
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06.12.2024 16:27 Відповісти
Шось затихло все про далекобійні ракети
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06.12.2024 16:27 Відповісти
Ракети ******* тишу..
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06.12.2024 16:55 Відповісти
Треба по ним пустити ракєту Пєрдєшнік
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06.12.2024 16:29 Відповісти
Це меседж нато та европі і як ще один козир для перемовин націлений на европу
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06.12.2024 16:30 Відповісти
С таким бульбофюрером ху...лу надо замислитися куди він буде спрямований . Да і сам орешник може забажати до дому
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06.12.2024 16:31 Відповісти
Хороший надувной макет , только , он может передать ...
Как же ***** жалок и убогий в своей п@@ВАТАсти ...
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06.12.2024 16:32 Відповісти
кацапцявий зараз мапу покаже з накуда на нього українці майже наступили... - знімаємо носочкі і на лавку!
**** опозиція!
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06.12.2024 16:35 Відповісти
Вы же не подумайте ето же не ескалация и не нарушение договора о распространения ЯО, передавать террористическому режиму Бульбофюрера ядерное и балистическое оружие и устанавливать его прямо у границ Европы. А вот НАТО правацирует к третьей мировой войне поставляя Украине ракеты с 300км дальностью. Как говорится, остановите Землю я сойду.
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06.12.2024 16:40 Відповісти
Хтось там про нерозповсюдження зброї розповідав. І в України саме під таким ''соусом'' відібрали потужну зброю! Чого тепер не хочуть в бульбашів відібрати зброю? Відібрати в тих хто надає? Язики в дупу позасовували!
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06.12.2024 16:42 Відповісти
Мешками с картохой зарядят боеголовки?
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06.12.2024 16:44 Відповісти
"Бояришник" вже давно полюбився білим з русі! Плануємо наступну партію у 2025 році..шукаємо тільки належні флакони!!
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06.12.2024 16:46 Відповісти
Це для русні тепер такий фетіш. Бойтєсь, піндоси, а то слєдующімі опєраторамі абсолютного оружія будут йємєнскіє хусіти. Вот попляшєтє под дудку полотєнцєголових.
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06.12.2024 16:46 Відповісти
Як там - "К бліжайшєму арєшніку за новою мєтлой..."
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06.12.2024 16:56 Відповісти
Он шёл по сельской местности к ближайшему орешнику за новою метлой (с)
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06.12.2024 17:00 Відповісти
Передаст "Орешник" с 30-летним качественно прогнившим ЯО.
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06.12.2024 16:59 Відповісти
Сирійська армія повністю виводить війська з міста Хомс, а русня на цьому тлі «прощається» з військовою базою в Середземному морі - ЗМІ

Морська база в Тартусі, є ключовим об'єктом для ВМФ рф та відіграє важливу стратегічну роль. Росія вже вивела свої кораблі та підводний човен звідти.

Відомо, що сирійські демократичні сили також взяли під контроль військовий
аеропорт у Дейр-ез-Зорі на сході Сирії.
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06.12.2024 17:01 Відповісти
Черговий кацапський висер ні про що!
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06.12.2024 17:07 Відповісти
Бацька займеться на пенсії збором кольорових металів ?
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06.12.2024 17:18 Відповісти
Кокошнік переплутав з Орєшніком?
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06.12.2024 17:21 Відповісти
арєшнік, то метеорит, що гарячіше за сонце!
а як перевести арєшнік, англійською? ну, так що б піндоси обдристались.
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06.12.2024 17:23 Відповісти
Жалюгідні сцикливі недофюрери, їм вже до котлів у Пеклі пора, а вони про той химерний орєшнік все...
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06.12.2024 17:23 Відповісти
І знову у нас тільки хіхі та ха-ха, та пофіг як називається те гівно, воно всерівно летить та вбиває.
P.s. під час останнього конфлікту за нагірний карбах часто бачив вірменські мультфільми де з алієва ржали, результат я думаю відомий. ************ навряд переможемо
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06.12.2024 17:26 Відповісти
Це не хі-хі та ха-ха ! І мультики по барабану. Як ще показати двом дятлам, що авантюризм - це інструмент слабаків. Сміхом та зневагою !
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06.12.2024 17:59 Відповісти
Два більшовики понтуються на очах Європи. лукашку цей Горіх не потрібен. Проте він підігрує *****. Лякати Європу, так налякати до поносу ! Нехай тішать себе думками, що європейці повірили в їх авантюру. Звісно, що це не смішно, але й не страшно.
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06.12.2024 17:56 Відповісти
Реальна кацапська ракета - "Дегенерат-2". Перша стартова ступінь- прокисла картопля з капустою.
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06.12.2024 18:05 Відповісти
Мареня двох кінчених виродків ,коли світ позбудется цих злочинців ?,один найбільший світовий терорист інший його маріонетка.
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06.12.2024 18:17 Відповісти
Хай головний кацап дикої орди пуйло не лякає світ, бо в нього тих "орєшніків" може бути не більше 3-х штук, які пофарбовані і легенько модернізовані з радянських "Рубежів, що робили в Дніпрі на ЮМЗ.
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06.12.2024 19:12 Відповісти
Захід вже стурбувався чи це не схоже на ескалацію ?
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06.12.2024 19:16 Відповісти
Їх вже сам чорт Кабзон не розбере, чи "бульбашник" смокче в "орешника", чи "орешник" приймає від "бульбашника".
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06.12.2024 19:56 Відповісти
Два старі імпотенти міряються мошонками .
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06.12.2024 21:33 Відповісти
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07.12.2024 18:28 Відповісти
 
 