Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия, - Путин

Российская Федерация будет использовать "все имеющиеся средства поражения" в случае получения ядерного оружия Украиной.

Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, его цитируют российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

По словам главы Кремля, Россия "не допустит появления у Украины ядерного оружия".

"Передача кем-либо ядерного оружия Украине стала бы нарушением обязательств по нераспространению", - добавил Путин.

Также диктатор РФ в ответ на вопрос об ударах по "центрам решений" в Украине заявил, что "сегодня в течение дня все возможно".

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Ордер на арест Путина

17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.