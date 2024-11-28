РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11055 посетителей онлайн
Новости Война
9 864 55

Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия, - Путин

російський диктатор Володимир Путін про ядерну зброю

Российская Федерация будет использовать "все имеющиеся средства поражения" в случае получения ядерного оружия Украиной.

Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, его цитируют российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

По словам главы Кремля, Россия "не допустит появления у Украины ядерного оружия".

"Передача кем-либо ядерного оружия Украине стала бы нарушением обязательств по нераспространению", - добавил Путин.

Также диктатор РФ в ответ на вопрос об ударах по "центрам решений" в Украине заявил, что "сегодня в течение дня все возможно".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ подбирает цели для поражения "Орешником", это могут быть "центры принятия решений" в Киеве, - Путин

Ордер на арест Путина

17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

Автор: 

путин (31203) россия (95352) ядерное оружие (1326)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+31
Навіть коментувати це гімно не буду...
показать весь комментарий
28.11.2024 16:10
+21
А срана білорусь це не нерозповсюдження. А допомога ірану та північній кореї в будуванні ядерних об'єктів та зброї це теж нерозповсюдження? Сам положив на всі міжнародні норми а тепер паскуда вимагає щоб інші їх виповнилося.
показать весь комментарий
28.11.2024 16:16
+14
відсутність ядерної зброї надала болотним істотам можливість напасти на Україну.
показать весь комментарий
28.11.2024 16:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Навіть коментувати це гімно не буду...
показать весь комментарий
28.11.2024 16:10 Ответить
Нах.. його гидке рило ставлять
показать весь комментарий
28.11.2024 17:27 Ответить
******.
показать весь комментарий
28.11.2024 16:10 Ответить
пуцін - вибл@док , воно вже є в Украіні , тільки плєшен - фюреру
не встигли доповісти його виродки 🙁
показать весь комментарий
28.11.2024 16:37 Ответить
Нема. Мрій далі.
показать весь комментарий
28.11.2024 16:53 Ответить
У нас вона вже є
показать весь комментарий
28.11.2024 16:12 Ответить
хіба що під асфальтом.

Не може комік створити ядерку, ну ніяк. Навіть шахед повторити не можемо (всі наші далекобійні дрони - абсолютно нестійкі до реб і несуть досить слабкий заряд), а ви про ядерку...
показать весь комментарий
28.11.2024 16:41 Ответить
асфальт - то прикриття, весь час було виробництво яо
показать весь комментарий
28.11.2024 17:29 Ответить
А зверху мільйон дерев.
показать весь комментарий
28.11.2024 19:37 Ответить
Ну ось і маєш... лілі-путін ОСОБИСТО підтвердив, що Україна ЗДАТНА зробити Ядерну Бімбу.
Гойда!
показать весь комментарий
28.11.2024 16:12 Ответить
Нічого він не підтвердив. Це черговий виправдання наперед дії.
показать весь комментарий
28.11.2024 16:14 Ответить
Для чого говорити про Ядерную Зброю України, якщо б її в принципі не може бути?
лілі-путін лишнього не скаже - немає диму без вогню
показать весь комментарий
28.11.2024 16:16 Ответить
Навіщо її робити? Краще тимчасово позичити - у ленд-лізинг
показать весь комментарий
28.11.2024 16:23 Ответить
після новин, що ми не можемо міни робити до мінометів, навіть не смішно.
показать весь комментарий
28.11.2024 16:12 Ответить
Можемо, як шо Вальодья ЗЕ та його менеджери зі слугами 3,14здити гроши військового бюджету не будуть. Но це фантастика.
показать весь комментарий
28.11.2024 16:27 Ответить
о, старий зашквар виліз. йди зроби.
показать весь комментарий
28.11.2024 16:30 Ответить
якийсь сюр
показать весь комментарий
28.11.2024 16:13 Ответить
Росія допустила захоплення Україною власної території.
показать весь комментарий
28.11.2024 16:13 Ответить
Думаю, що просто ******. Бо буде сцикотно отримати ядерний "грибок" у мацкві.
А про порушення вже пізно патякати, падаль брехлива.
показать весь комментарий
28.11.2024 16:13 Ответить
Значить треба негайно приступати до приступати до виготовлення збройового плутонію.
І років за 10 -15 ми станемо ядерною державою
Багато непотрібно 109 штук цілком вистачить , щоб ***** вивчило українську мову напамять
показать весь комментарий
28.11.2024 16:15 Ответить
Думаєте оте проживе ще 10-15 років?
показать весь комментарий
28.11.2024 16:30 Ответить
Не наврочте...
показать весь комментарий
28.11.2024 19:38 Ответить
У себе в підвалі виробляти будеш? На кишенькові гроші батьків?
показать весь комментарий
28.11.2024 16:55 Ответить
А срана білорусь це не нерозповсюдження. А допомога ірану та північній кореї в будуванні ядерних об'єктів та зброї це теж нерозповсюдження? Сам положив на всі міжнародні норми а тепер паскуда вимагає щоб інші їх виповнилося.
показать весь комментарий
28.11.2024 16:16 Ответить
Йому дозволили, от він і поклав два своїх мохом вкритих в грибку протузлих яйця. А от він нікому дрщвіл не давав. Він про це каже.
показать весь комментарий
28.11.2024 16:23 Ответить
Хто йому мозок висмоктав?
Алібабаєва, чи як там її?
Це ж не сахарна кістка, а мумія запліснявіла.
Якіс бл...ть нікрофіли
показать весь комментарий
28.11.2024 16:21 Ответить
відсутність ядерної зброї надала болотним істотам можливість напасти на Україну.
показать весь комментарий
28.11.2024 16:25 Ответить
для ЯЗ потрібні носії і пускові установки, чи вони в нас є? І не буде в найблищій перспективі. Але в нас є власні ракети достатнього радіусу для враження ядерних обєктав русофашистів.
Цю бабушку давно вже ніхто не боїться, як колись казали "не треба нас лякать"
показать весь комментарий
28.11.2024 16:31 Ответить
Ерунда.
Нужны яйца которые убедят мир в том что они бахнут.
У нам была стационарная атомная бомба. Запорожская АЭС.
И шо? А ни шо.
Кто скажет "Я умру, но и ты, гад, погибнешь" Нет такого.
Кто к нам за бомбой придет, тот бомбу и получит
показать весь комментарий
28.11.2024 18:28 Ответить
А *уйло нафуй не піде!
показать весь комментарий
28.11.2024 16:32 Ответить
США могли бы спокойно эту плешивую тварь замочить своими средствами (F-35, B-21) и никто бы не пикнул. Никакого ответа не последовало бы 100% - вокруг пyтлера идейных нет, одни только глисты. Война закончилась бы очень быстро, а угроза ядерной мировой войны сошла на нет.
показать весь комментарий
28.11.2024 16:35 Ответить
На США **** не нападало.
показать весь комментарий
28.11.2024 19:40 Ответить
Но Украине же помогают, даже если пуйло не нападало? А почему? А потому что США - мировой полицейский. Хотят они этого или нет. Такова роль 1-ой экономики и 1-ой армии мира. А на путлера уже ничего не действует - ни призывы, ни уговоры, ни угрозы. И оно постоянно повышает ставки. Рано или поздно дойдёт до ядерки. А это уже будет проблема не только Украины, но и США. Так зачем доводить до этого?
показать весь комментарий
28.11.2024 20:38 Ответить
вони вже давно не світовий поліцейський. А зайчик в норці
показать весь комментарий
29.11.2024 00:31 Ответить
Ху із путін?
показать весь комментарий
28.11.2024 16:35 Ответить
Це виродок і неземна істота ,
якого потрібно порвати на шматки 😡
показать весь комментарий
28.11.2024 16:39 Ответить
Напишіть перші два слова разом, то і буде відповідь
показать весь комментарий
28.11.2024 19:41 Ответить
А какіє ж ми грозниє!..
показать весь комментарий
28.11.2024 16:38 Ответить
А про зобов'язання за Будапештським меморандумом, чи великим Договором між Україною та росією цей чемоданний "сідєлєц" чув що-небудь? НедоГітлєр лаптєногий...
показать весь комментарий
28.11.2024 16:42 Ответить
боїться **** плєшива розплати від України за все, що він тут накоїв!
показать весь комментарий
28.11.2024 16:48 Ответить
Пора мордор позбавити ЯЗ, бо терорист з ядерною зброєю це загроза для всього людства. Україна нікому ''ядеркою'' не погрожувала, але руки викрутили та відібрали..
показать весь комментарий
28.11.2024 16:50 Ответить
Так позбавляй - хто заважає ?
показать весь комментарий
28.11.2024 17:04 Ответить
це до сша з англією. Вони вже колись таку штуку провернули.
показать весь комментарий
29.11.2024 00:33 Ответить
"стала бы нарушением"

Эта мразота будет ещё рассуждать про принципы международного права, нарушив сама всё что можно
показать весь комментарий
28.11.2024 16:53 Ответить
The bald-headed bitch is afraid of retribution from Ukraine for everything he did here!
показать весь комментарий
28.11.2024 16:56 Ответить
Пора, пора вже сказати, що атомної зброї в України немає, але якщо буде треба, вона її застосує!
показать весь комментарий
28.11.2024 16:58 Ответить
Ну да. Міжнародні зобов'язання, вони ж для всього миру, крім росії.
показать весь комментарий
28.11.2024 17:06 Ответить
Воно усвідомило, що йому *****, і йде вабанк... Гнида!!!
показать весь комментарий
28.11.2024 17:16 Ответить
Підар ! А хто в тебе питати буде ))))
показать весь комментарий
28.11.2024 17:37 Ответить
Треба у Кучми спитати...він підтримує - бо він патріот та меценат,разом з зятьком....
показать весь комментарий
28.11.2024 18:41 Ответить
Погоді підорасіна, а те що ти білосрашке передев це не розповсюдження?

Та коли вже ж почнуть бахати ядеркой по той срцяній паращі...
показать весь комментарий
28.11.2024 18:54 Ответить
Ця параша підписала гарантії ненападу на Україну після добровільної відмови нами від ядерної зброї і ця зброя з України поїхала в цю срань!
показать весь комментарий
28.11.2024 19:27 Ответить
показать весь комментарий
28.11.2024 23:56 Ответить
По поводу ядерного оружия. Если есть яйца для его использования, в качестве возмездия или по любой другой причине, то можно заминировать все 16 ядерных реакторов в Украине в том числе тот что под шубой лежит.
При умелой организации можно смоделировать несколько взрывов мощностью 2-3-4 мегатонны и в Фолл-оут можно будет играть на открытом воздухе не только в Украине но и в Турции, Италии, Дании, Москве, может и в Питере
показать весь комментарий
29.11.2024 00:44 Ответить
 
 