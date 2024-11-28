Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия, - Путин
Российская Федерация будет использовать "все имеющиеся средства поражения" в случае получения ядерного оружия Украиной.
Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, его цитируют российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.
По словам главы Кремля, Россия "не допустит появления у Украины ядерного оружия".
"Передача кем-либо ядерного оружия Украине стала бы нарушением обязательств по нераспространению", - добавил Путин.
Также диктатор РФ в ответ на вопрос об ударах по "центрам решений" в Украине заявил, что "сегодня в течение дня все возможно".
Ордер на арест Путина
17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.
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не встигли доповісти його виродки 🙁
Не може комік створити ядерку, ну ніяк. Навіть шахед повторити не можемо (всі наші далекобійні дрони - абсолютно нестійкі до реб і несуть досить слабкий заряд), а ви про ядерку...
Гойда!
лілі-путін лишнього не скаже - немає диму без вогню
А про порушення вже пізно патякати, падаль брехлива.
І років за 10 -15 ми станемо ядерною державою
Багато непотрібно 109 штук цілком вистачить , щоб ***** вивчило українську мову напамять
Алібабаєва, чи як там її?
Це ж не сахарна кістка, а мумія запліснявіла.
Якіс бл...ть нікрофіли
Цю бабушку давно вже ніхто не боїться, як колись казали "не треба нас лякать"
Нужны яйца которые убедят мир в том что они бахнут.
У нам была стационарная атомная бомба. Запорожская АЭС.
И шо? А ни шо.
Кто скажет "Я умру, но и ты, гад, погибнешь" Нет такого.
Кто к нам за бомбой придет, тот бомбу и получит
якого потрібно порвати на шматки 😡
Эта мразота будет ещё рассуждать про принципы международного права, нарушив сама всё что можно
Та коли вже ж почнуть бахати ядеркой по той срцяній паращі...
При умелой организации можно смоделировать несколько взрывов мощностью 2-3-4 мегатонны и в Фолл-оут можно будет играть на открытом воздухе не только в Украине но и в Турции, Италии, Дании, Москве, может и в Питере