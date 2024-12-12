Трамп: Использую поддержку США Украины как рычаг давления на РФ во время мирных переговоров

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хочет достичь мирного соглашения между Украиной и РФ и планирует давить на Россию.

Об этом Трамп сказал в интервью изданию Time, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о том, "оставит" ли он Украину, Трамп сказал, что использует поддержку Украины со стороны США как рычаг давления на Россию в переговорах о прекращении войны.

"Я хочу достичь соглашения, и единственный способ достичь соглашения - это не отступать", - подчеркнул он.

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Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что считает решение вопроса войны в Украине более приоритетным для себя, чем конфликт на Ближнем Востоке.

Издание Reuters сообщало, что Трамп во время встречи с Эмманюэлем Макроном и Владимиром Зеленским в Париже заявил, что хочет переговоров для быстрого завершения войны.

Белый дом заявил, что команды Байдена и Трампа контактируют по войне в Украине и событиям в Сирии.

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