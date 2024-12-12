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Новости Война
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Трамп: Использую поддержку США Украины как рычаг давления на РФ во время мирных переговоров

Дональд Трамп про підтримку України

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хочет достичь мирного соглашения между Украиной и РФ и планирует давить на Россию.

Об этом Трамп сказал в интервью изданию Time, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о том, "оставит" ли он Украину, Трамп сказал, что использует поддержку Украины со стороны США как рычаг давления на Россию в переговорах о прекращении войны.

"Я хочу достичь соглашения, и единственный способ достичь соглашения - это не отступать", - подчеркнул он.

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Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что считает решение вопроса войны в Украине более приоритетным для себя, чем конфликт на Ближнем Востоке.

Издание Reuters сообщало, что Трамп во время встречи с Эмманюэлем Макроном и Владимиром Зеленским в Париже заявил, что хочет переговоров для быстрого завершения войны.

Белый дом заявил, что команды Байдена и Трампа контактируют по войне в Украине и событиям в Сирии.

Также читайте: Трамп хочет завершить войну как можно быстрее, здесь мы с ним на одной стороне, - Зеленский

Автор: 

россия (95481) помощь и поддержка (869) Трамп Дональд (5178) переговоры с Россией (960) война в Украине (3761)


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Топ комментарии
+12
"Ну нє шмогла я,нє шмогла.."
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12.12.2024 15:48
+12
Побачимо. А поки дякуючи Трампу і його посіпаке Джонсону ми рік потому "допомогу" бачили. Авдіїака свідок.
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12.12.2024 15:53
+9
Никак не могут догнать, что ***** недоговороспособное. Этот гопник разводит всех, как лохов. Эту гопоту нужно только ликвидировать
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12.12.2024 15:56
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за 24 години завершити війну трампа вже не питали?
вже угода та не відступати
що ж ми почуємо після 20.01.25?
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12.12.2024 15:47 Ответить
"Ну нє шмогла я,нє шмогла.."
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12.12.2024 15:48 Ответить
чиста радянська комсомольщина:
взяв зобов'язання - виконуй,
не виконав - бери нове
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12.12.2024 15:53 Ответить
до 20 січня 25-го дуже багато що залежить від наших дипломатів.

Наприклад, якщо зе-дипломати будуть бити себе в груди і кричати "тільки кордони 91-го" чи "ніяких перемовин, бо це вигідно тільки росії" чи "Єдиний варіант перемоги - спалити кремль" ...

...то трамп спокійно це підхопить і скаже: "дивіться, це Україна, а не росія, не хоче миру. Зброю не дамо, бийтесь з тим що самі маєте"
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12.12.2024 16:42 Ответить
А спитати з КЛОВАНА за все , що він обіцяв на інаугурації2019 слабо ? До чого тут Трамп? Через 4 роки американці дадуть свою оцінку на чергових виборах , які в ЗЕ-Україні КЛАВАН вже відмінив до закінченя війни, яка при НЬОМУ буде без кінця.
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13.12.2024 00:26 Ответить
Предвыборная компания в США начинается сразу же после инаугурации президента. То что сейчас говорит Трамп не имеет ничего общего с тем что он будет делать. Политические псы Америки его быстро вернут к реальности
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12.12.2024 15:51 Ответить
ХАМЕЛІОН БФІН.
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12.12.2024 15:56 Ответить
Побачимо. А поки дякуючи Трампу і його посіпаке Джонсону ми рік потому "допомогу" бачили. Авдіїака свідок.
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12.12.2024 15:53 Ответить
Він там ще дещо цікве заявив:

Trump criticized Kyiv for launching U.S.-made missiles into Russian territory last month. "I disagree very vehemently with sending missiles hundreds of miles into Russia. Why are we doing that?" he says. "We're just escalating this war and making it worse."

Трамп розкритикував Київ за запуск ракет американського виробництва по російській території минулого місяця. «Я категорично не згоден з тим, щоб запускати ракети на сотні миль вглиб Росії. Навіщо ми це робимо?» - каже він. «Ми просто ескалуємо цю війну і робимо її ще гіршою».
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12.12.2024 15:55 Ответить
Тобто, з тим, що тисячі парашних ракет пролетіли "hundreds of miles into Ukraine" (і навіть у Польщу було раз), для чубатого презєдєнта но_проблемо?
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12.12.2024 16:05 Ответить
Не лише для нього. Там доволі багато упоротих лідерів думок типу джо рогана, які волають про "божевілля", "третю світову" та "сідайте і домовляйтеся з путіним, бо він вже почав орєшніком пуляти".
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12.12.2024 16:11 Ответить
Ці ракети насправді, нічого з точки зору фронту, не змінюють - бо як мінімум їхня кількість явно недостатня для цього. Трамп правий на рахунок того, що ця маленька подачка адміністрації Байдена була покликана в першу чергу створити ще більшу ескалацію і створити більше перешкод для подальшої дипломатичної роботи Трампа.
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12.12.2024 17:01 Ответить
да накрыть штаб, склады боеприпасов это мелочи
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12.12.2024 22:00 Ответить
Тільки от на просуванні орків по лінії фронту це ніяк не відобразилося. ********** там швидко поновлюють (благо ВПК функціонує на повну, а не як у нас), а людей їм не бракує...
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12.12.2024 23:09 Ответить
Это не отменяет пользу от таких ударов. Без них было бы еще хуже. Было бы больше боеприпасов и благополучно функционирующий штаб в курской области привели бы к еще более худшим последствиям.
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13.12.2024 09:59 Ответить
Никак не могут догнать, что ***** недоговороспособное. Этот гопник разводит всех, как лохов. Эту гопоту нужно только ликвидировать
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12.12.2024 15:56 Ответить
Трамп не може собі дозволити спротив куратору та власнику компромату.
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12.12.2024 16:00 Ответить
Так і буде, але спочатку Трамп запропонує хуьлу "по-хорошому"
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12.12.2024 17:31 Ответить
Павлуха, из Торецка пишешь или из Покровска?
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13.12.2024 07:15 Ответить
мітьок, ти з якого болота пишеш?
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13.12.2024 07:53 Ответить
Сказать как будет? Украину будет вооружать НАТО американским оружием за российские деньги и при чем здесь США?
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12.12.2024 16:02 Ответить
Цікаво, як відреагує Трамп , коли ***** пошле його нахій. Думаю, що цікавість до України у нього зникне назавжди.
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12.12.2024 16:11 Ответить
Не пошле. Трамп занадто цінний агент. Після Меркель він наступний московський агент на посаді керівника західної держави. Шольца не враховуєм бо він тільки тінь від фрау поковника.
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12.12.2024 16:23 Ответить
У кремля ще є Маск. Якщо Трамп приховує своє спілкування з ******, то Маск навіть не приховує цього.
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12.12.2024 16:29 Ответить
Ну хай спробує... послати.
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12.12.2024 17:03 Ответить
І що буде? Трамп тупне ножкою? Трампісти - це недоумки, які живуть у світі якого не імнує
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12.12.2024 17:49 Ответить
і як тобі недоумку х..ловському живеться під впном
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13.12.2024 08:04 Ответить
Так що зробить Трамп?
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13.12.2024 19:05 Ответить
Хуьло відсмокче у Трампа і все
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12.12.2024 17:32 Ответить
АХАХАХАХАХАХА. КЛОУН. Шо він може уже стало понятно коли він поїхав до Кіма і після того трампампам - КІМ продвинувся ще далі в ракетних технологіях, ьере участь у війні в Европі і тд і тд.

Трамп лох звичайний. Як ЗЕ. Це чувак якому батя дав міліони і він вічно банкрутував. Він навіть збанкрутував з КАЗИНО....КАЗИНО стало при ньому банкрутом.
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12.12.2024 16:21 Ответить
Так. Але після поїздок у Москву у нього знову появлялись гроші на нові проекти.
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12.12.2024 16:25 Ответить
Коли вже у людей з'явиться хоч краплина розуму? Всі кидаються обговорювати якісь інтерв'ю та коментарі журналістів. Ще надто зарано щось обговорювати стосовно Трампа та США. Трампу спочатку треба дожити до інагураціїї. В його віці людина може просто раптово померти. А другий момент - треба обговорювати не якісь примарні наміри, а офіційні рішення з того чи іншого питання. А це буде видно після того, як Трамп офіційно буде виконувати обов'язки Президента і аж ніяк не раніше
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12.12.2024 16:36 Ответить
Дайте мені "ричаг"- і я переверну Землю! А разом з Маском - Всесвіт! Двох Україна не витримає...
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12.12.2024 16:49 Ответить
Свежо придание, да верится с трудом
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12.12.2024 17:08 Ответить
покищо цим важілем ви тиснете на Україну
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12.12.2024 17:16 Ответить
У этой рыжей псины, мнение меняется 7 раз за неделю. Верить ему нельзя.
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12.12.2024 17:24 Ответить
У него вообще не никакого мнение. Генератор случайных идей. Живу в США. Так смешно наблюдать, как там за океаном нюхают каждый пердёж Трампа. Типа: чтобы это значило? Да ничего, просто Трамп старый пердун, который часто пердит
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12.12.2024 17:50 Ответить
Именно так, старый вонючий пердун. Проститутка, думающая о том, как угодить путину. Он будет делать все, чтобы слить Украину, но украинцы не дадут себя слить.
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12.12.2024 18:20 Ответить
Знайомі живуть в Техасі, Огайо, Мінєсота, Вісконсін, Іллінойс.... Всі за Трампона, хоч і не голосують
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13.12.2024 00:10 Ответить
Тому що ідіоти. Совєтьські фашисти як російського так і українського походження завжди будуть за Трампа. Бо у Трампі вони бачать втілення власних фашистських ідей. Наприклад, закрити США для мігрантів, хоча вони самі мігранти і Трамп теж мігрант. Але Трамп такий же клоун і популіст як і Зеленський. Думаю, в Україні Трамп легко би переміг на виборах
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13.12.2024 19:08 Ответить
Трамп запросив Сі Цзіньпіна на інавгурацію, а Путіна поки ні.

Сі Цзіньпін отримав запрошення на інавгурацію Дональда Трампа, пише CBS. Він може стати першим в історії закордонним лідером на інавгурації президента США.
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12.12.2024 18:34 Ответить
Як зазначає CBS, багато хто в оточенні Трампа незадоволений курсом нинішньої влади Китаю. Серед критиків - майбутній державний секретар США Марко Рубіо, а також новий радник із національної безпеки Майк Волц.
Сам Трамп погрожує запровадити нові мита на товари з Китаю.
Але, як зауважує канал, "Трамп давно вважає, що тісні стосунки між лідерами - ключ до укладення міжнародних угод".

Сі може стати першим в історії закордонним лідером на інавгурації президента США.
Як пише CBS, зазвичай на цей захід запрошують послів і дипломатів. Згідно з записами Державного департаменту США, що ведуться з 1874 року, іноземний лідер ніколи не був присутній на церемонії передачі влади.
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12.12.2024 18:36 Ответить
У Маска производство в Китае.
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12.12.2024 19:35 Ответить
Трамп "категорично" виступив проти того, щоб дозволити Україні завдавати ударів американськими ракетами великої дальності по російській території. Про це він сказав в інтерв'ю журналу Time, опублікованому у четвер, 12 грудня, з нагоди визнання його "Людиною року" за версією видання.

"Я категорично не згоден із запуском ракет за сотні миль углиб Росії. Чому ми це робимо? Ми просто підживлюємо цю війну і робимо її гіршою", - цитує видання слова Трампа.
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12.12.2024 18:43 Ответить
Палата представників Конгресу США затвердила Закон про дозвіл на національну оборону (NDAA) на 2025 рік. У 1813-сторінковому документі немає положення про продовження програми ленд-лізу для України. Зведений текст законопроєкту уже не містить відповідного положення.
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12.12.2024 18:51 Ответить
Дуже розумне интервью. Чого усі так збудилися, не розумію. Трамп каже цілком логічні речі. Інша справи, що він буде робити. Але навряд чи щось, що суттєво протирічило сказаному.
Стосовно Путіна... Ну, з огляду навіть на це інтерв'ю Трампа, росії звісно краще всерйоз піти на перемовини. Відмінність Трампа від попередника в тому, що якщо Путін його кине, Трамп сприйме це вже як особисту образу. А він досить егоцентрична людина. Це видно з того, як, що він говорить і як себе веде. На відміну від Байдена, який є просто типовим бюрократом.
Тобто, Трамп дійсно може як зупинити війну, так і вивести її на якісно інший рівень, який не факт, що рф потягне. Ну і може просто так би мовити, вийти з України. Усі три варіанти не передбачають довгої війни.
Це на мою думку.
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13.12.2024 02:31 Ответить
Цікави ви тут коментарі пишете...............
В Україні кроти типу Єрмака, Татарова, Бойка та іншої орківської швалі рулять проти України, а ви до Трампа приколупались...
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12.12.2024 21:35 Ответить
А перед цім він сказав що бити Американською зброею у глиб раші то загострення...так шо невідступаемо дядечко Трімпель..
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12.12.2024 21:42 Ответить
Важіль цей впаде на Україну...
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12.12.2024 21:49 Ответить
Чому в нього вухо, в яке влучила куля, ціле?
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13.12.2024 00:03 Ответить
Грим забыли восстановить =)
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13.12.2024 01:33 Ответить
Як на мене то він нормально для нас говорить. Цілком. Допомога буде надаватись і далі.
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13.12.2024 00:25 Ответить
Шото тот надутий пузирь Трампа, начинает стремительно сдуваться)))
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13.12.2024 02:13 Ответить
 
 