Трамп: Использую поддержку США Украины как рычаг давления на РФ во время мирных переговоров
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хочет достичь мирного соглашения между Украиной и РФ и планирует давить на Россию.
Об этом Трамп сказал в интервью изданию Time, передает Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос о том, "оставит" ли он Украину, Трамп сказал, что использует поддержку Украины со стороны США как рычаг давления на Россию в переговорах о прекращении войны.
"Я хочу достичь соглашения, и единственный способ достичь соглашения - это не отступать", - подчеркнул он.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что считает решение вопроса войны в Украине более приоритетным для себя, чем конфликт на Ближнем Востоке.
Издание Reuters сообщало, что Трамп во время встречи с Эмманюэлем Макроном и Владимиром Зеленским в Париже заявил, что хочет переговоров для быстрого завершения войны.
Белый дом заявил, что команды Байдена и Трампа контактируют по войне в Украине и событиям в Сирии.
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вже угода та не відступати
що ж ми почуємо після 20.01.25?
взяв зобов'язання - виконуй,
не виконав - бери нове
Наприклад, якщо зе-дипломати будуть бити себе в груди і кричати "тільки кордони 91-го" чи "ніяких перемовин, бо це вигідно тільки росії" чи "Єдиний варіант перемоги - спалити кремль" ...
...то трамп спокійно це підхопить і скаже: "дивіться, це Україна, а не росія, не хоче миру. Зброю не дамо, бийтесь з тим що самі маєте"
Trump criticized Kyiv for launching U.S.-made missiles into Russian territory last month. "I disagree very vehemently with sending missiles hundreds of miles into Russia. Why are we doing that?" he says. "We're just escalating this war and making it worse."
Трамп розкритикував Київ за запуск ракет американського виробництва по російській території минулого місяця. «Я категорично не згоден з тим, щоб запускати ракети на сотні миль вглиб Росії. Навіщо ми це робимо?» - каже він. «Ми просто ескалуємо цю війну і робимо її ще гіршою».
Трамп лох звичайний. Як ЗЕ. Це чувак якому батя дав міліони і він вічно банкрутував. Він навіть збанкрутував з КАЗИНО....КАЗИНО стало при ньому банкрутом.
Сі Цзіньпін отримав запрошення на інавгурацію Дональда Трампа, пише CBS. Він може стати першим в історії закордонним лідером на інавгурації президента США.
Сам Трамп погрожує запровадити нові мита на товари з Китаю.
Але, як зауважує канал, "Трамп давно вважає, що тісні стосунки між лідерами - ключ до укладення міжнародних угод".
Сі може стати першим в історії закордонним лідером на інавгурації президента США.
Як пише CBS, зазвичай на цей захід запрошують послів і дипломатів. Згідно з записами Державного департаменту США, що ведуться з 1874 року, іноземний лідер ніколи не був присутній на церемонії передачі влади.
"Я категорично не згоден із запуском ракет за сотні миль углиб Росії. Чому ми це робимо? Ми просто підживлюємо цю війну і робимо її гіршою", - цитує видання слова Трампа.
Стосовно Путіна... Ну, з огляду навіть на це інтерв'ю Трампа, росії звісно краще всерйоз піти на перемовини. Відмінність Трампа від попередника в тому, що якщо Путін його кине, Трамп сприйме це вже як особисту образу. А він досить егоцентрична людина. Це видно з того, як, що він говорить і як себе веде. На відміну від Байдена, який є просто типовим бюрократом.
Тобто, Трамп дійсно може як зупинити війну, так і вивести її на якісно інший рівень, який не факт, що рф потягне. Ну і може просто так би мовити, вийти з України. Усі три варіанти не передбачають довгої війни.
Це на мою думку.
В Україні кроти типу Єрмака, Татарова, Бойка та іншої орківської швалі рулять проти України, а ви до Трампа приколупались...