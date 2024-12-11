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Новости Война
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Урегулирование вопроса войны в Украине станет главным приоритетом после инаугурации, - Трамп

Трамп назвав війну в Україні головним пріоритетом

Избранный президент США Дональд Трамп считает войну в Украине более приоритетной для себя, чем конфликт на Ближнем Востоке.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Barron's, об этом он сказал в интервью французским СМИ.

"Я думаю, что мы должны решить проблему Украины с Россией. Обе эти страны несут потери, в которые никто не может поверить. Сотни тысяч солдат гибнут", - сказал он, комментируя его главный приоритет на международной арене.

"И Ближний Восток, конечно, является большим приоритетом. Но я думаю, что Ближний Восток - это менее сложная ситуация, чем Украина с Россией", - добавил Трамп.

По словам избранного президента США, это "две ситуации, которые мы должны решить, и мы должны решить их быстро".

Он также повторил свой призыв к Вашингтону не вмешиваться в ситуацию в Сирии.

"Сирии придется позаботиться о себе самой. Мы не будем вмешиваться в дела Сирии", - добавил Трамп.

Также читайте: Трамп понимает, что ситуация в Украине должна быть решена и это решение будет "очень сложным", - премьер Чехии Фиала

Ранее издание Reuters сообщало, что Трамп во время встречи с Эмманюэлем Макроном и Владимиром Зеленским в Париже заявил, что хочет переговоров для быстрого завершения войны.

Белый дом заявил, что команды Байдена и Трампа контактируют по вопросу войны в Украине и событиям в Сирии.

Также читайте: Мы говорили с Трампом о замороженном конфликте, - Зеленский

Автор: 

Трамп Дональд (5169) война в Украине (3729)


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Топ комментарии
+18
Кажи правильно - ЛАМАННЯ УКРАЇНИ ОБ КОЛІНО, от твій пріорітет. Бо на РФ ти нічого толком не зробиш, тому буде мир звичайно - капітуляція і умови РФ це теж "мир"
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11.12.2024 11:05
+14
Трампу пощастило з Сирією. Ізраїль та Туреччина доконала узурпатора і "опустили" іранських генералів. Опустить Трамп ***** ? Час покаже.
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11.12.2024 11:07
+14
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11.12.2024 11:14
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Поки не здає, але здасть. Тільки ти, бовдуре, не бачиш цього. Невідомо тільки, як буде здавати - оптом чи в роздріб.
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11.12.2024 13:19 Ответить
А де докази що він здав Україну кацапам ,а їх немає , а те що кацапи нам не повернуть окуповані території так це всім вже давно зрозуміло ,крім вас ,бовдурів.
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11.12.2024 13:57 Ответить
Мова йде про контрольовану частину Україна і це вже наша справа де буде проходити лінія фронту в кінці січня 2025 року.
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11.12.2024 14:05 Ответить
Бл..дь, як же ж бісить тупориле ототожнення «обидві сторони несуть важкі втрати». А якого хрєна раіся напала на Україну? Якого *** треба плакати за втратами ваньок? Жаліти треба, що підори не несуть ще в 5, в 10 разів більше втрат. І що кремль ще не згорів. Вони мають понести таку ціну, щоб вони потім скулили від болю тільки від одного погляду на Україну і думки на когось напасти. І Трампонам треба не жаліти рососію, а ******** які втрати готовий нести агресор, і терміново закачати Україну зброєю, щоб прибити хйла разом з його ***************. Пздць, «мальчікі в трусіках», Стокгольмський синдром, ще, *****, будемо агресора жаліти.
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11.12.2024 13:48 Ответить
Дивлячись які приоритети. Якщо ,так як вважає Трамп, що Крим це росія ,тому що там розмовляють російською ,то можна йому на ,основі справедливості, віддати Мексіці Нью-мехіко ,там теж розмовляють іспанською і навіть поліцейські і чиновники.
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11.12.2024 14:27 Ответить
Дивно. Читаєш новину сьогоднішню, то виходить, що Україну хоче здати пуйлу Трамп. А якщо прочитати архівні записи новин перед виборами за 2019 рок, то Україну ворогу хотів здати Порошенко. А де тут місце Зе?
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11.12.2024 14:49 Ответить
Незрозуміло чому Трампу неймется - впк заробляє, росія послаблюється..
Нехай воюють скільки хочуть. Чого він сюди лізе?
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11.12.2024 19:06 Ответить
Не раджу звертати уваги на слова Трампа. Цей клоун - збільшена копія Зеленського. Генератор випадкових ідей. Тому значення матиме тільки що він робить. А що він меле взагалі не важливо
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11.12.2024 20:17 Ответить
Репутация Зеленского уничтожена не столько Путинін, сколько самим ЗЄ и его окружением
И не Трамп в этом виноват
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12.12.2024 01:57 Ответить
То шо він каже що війну треба закінчувати це добре. Головне щоб він зробив це правильно. Бо в Грузії он теж колись закінчили...
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12.12.2024 10:34 Ответить
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