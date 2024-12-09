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Новости Война
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Мы говорили о замороженном конфликте с Трампом, - Зеленский

Зеленський і Трамп говорили про заморозку війни

Президент Владимир Зеленский рассказал, что на встрече с Дональдом Трампом в Париже говорили о замороженном конфликте.

Об этом глава государства заявил в начале переговоров с кандидатом в канцлеры Германии Фридрихом Мерцем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам президента, очень важно на постоянной основе общаться с американской стороной и важно разрабатывать будущие шаги вместе с европейцами.

"Когда мы говорим о замороженном конфликте, если между нами, то мы (с Трампом. - Ред.) об этом говорили. Я сказал: что мы более, чем кто-то в мире хотим окончания войны, и безусловно, дипломатически окончание войны принесет больше сохранения жизней, и мы хотим этого", - сказал Зеленский.

Также читайте: Мы можем подумать над предложением Макрона об отправке войск для гарантии безопасности, - Зеленский

В то же время он сообщил, о чем говорил в Париже во время встречи с президентом Франции Макроном и Трампом.

"Прежде всего вы увидите - Путин не хочет завершения этой войны. Поэтому, его надо заставить. Заставить можно только, если Украина сильна. Украина сильна перед любой дипломатией - это сильная на поле боя армия, это пакеты с оружием и тому подобное. Это дальнобойные системы, безусловно и ATACMS, и Taurus, и Storm Shadow и Scalp - все это нам очень сильно нужно", - подытожил президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский - Мерцу: "Очень рассчитываем на усиление дальнобойности Украины"

Кроме этого, по его словам, Украине нужны гарантии безопасности: "Сейчас мы не можем быть в НАТО, но приглашение в НАТО может быть".

Зеленский отметил, что намерен убедить действующего президента США Джо Байдена согласовать такое приглашение.

Также читайте: Зеленский после встречи с Трампом и Макроном: Мы все хотим завершить эту войну как можно быстрее и справедливо. ВИДЕО

Встреча Трампа, Макрона и Зеленского 7 декабря

Напомним, 7 декабря 2024 года в Париже президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Встреча длилась более 30 минут, после чего лидеры отправились на церемонию открытия Собора Парижской Богоматери.

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) Трамп Дональд (5194) война в Украине (3804)


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Топ комментарии
+23
Це чмо не може, навіть, правильно думку та речення сформувати. В ішака заморозка війни асоціюєтьс я з замороженою скумбрією по 8 грн.
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09.12.2024 14:20
+22
Трамп не хоче бачити гундоса і дєрьмака при владі, так що тут ще питання, чи залишаться вони біля корита. Хоча намагатимуться, звісно.
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09.12.2024 14:19
+16
Заморожений ?
Ти ж клявся що поганого мінську вже не буде. Хоча звісно не буде, бо клован втратив дофіга територій і людей. Мінськ це вже нездійсненна мрія. Спістєл вовошка
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09.12.2024 15:00
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Правила форума Совет форумчан
Трамп не хоче бачити гундоса і дєрьмака при владі, так що тут ще питання, чи залишаться вони біля корита. Хоча намагатимуться, звісно.
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09.12.2024 14:19 Ответить
І що Трамп д'Єрьмаку зробити може? Не дати Україні зброї та грошей? Заради бога, д'Єрьмак це легко переживе. Врешті решт, на будиночок біля Асада у нього завжди знайдеться.
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09.12.2024 14:22 Ответить
Хітрозроблений Дерьмак , намародерив , ще з продажу посад , коли ойго брата дениса «вбитого на войні , розв'язаною Порошенко» , СПІЙМАВ , на цьому , потім на великому крадівницьтві , мільярди РЕЗНІКОВИМ , Умеровим в МО , навіть на ГУМДОПОМОЗІ ця ФСБшна мразота має сотні мільярдів , сотні обьектів нерухомості по всьому Світу‼️‼️‼️‼️
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09.12.2024 21:37 Ответить
А кого Тампон хочет видеть при власти в Украине? *****?
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09.12.2024 14:24 Ответить
Трамп може й не хоче бачити гундосе зелене чмо, але його й надалі хоче бачити здитиніле насєлєніє, оті какієразніци, які в разі якщо Залужний не йде на вибори, знов готові переобрати простроченого найвеличнішого лідора. І Трамп на це аж ніяк не може вплинути. Мудрий нарід ще раз готовий наобирати остаточний вирок власній державі.
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09.12.2024 15:21 Ответить
Не хоче ні бачити, ні чути. Бо Що від нього можна почути, коли воно імбецил, і двох слів зв'язати не може. Кажуть, що Макрон просив не посилати покидька за кораблем
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09.12.2024 15:30 Ответить
А де про це у статті ?
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09.12.2024 14:20 Ответить
А воно її читало? Що куратор скаже, те й накалякає.
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09.12.2024 14:38 Ответить
А чого ж ти ховаєшся закордоном а не зі зброєю визволяєш Україну
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09.12.2024 14:48 Ответить
Це чмо не може, навіть, правильно думку та речення сформувати. В ішака заморозка війни асоціюєтьс я з замороженою скумбрією по 8 грн.
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09.12.2024 14:20 Ответить
та воно просто дозовано і під певним кутом озвучує те, що Трамп заперечувати не буде
Трамп сидить в "Х" і йому не цікавить думка члена Офісу дЄрмака!
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09.12.2024 14:50 Ответить
Щось мені здається, якби ОП знало як далі бути при владі офіційно то війну вже б давно заморозили. Торги ідуть напевно про можливість лайт версії європейського " батька народів"...
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09.12.2024 14:22 Ответить
Додік24 вже всі конфлікти порєшав за 24 години. Просто ми ще не в курсі.
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09.12.2024 14:25 Ответить
Так таки так, по Кореям (в попередній каденції) вже порішав і забув.
Не встиг заявити, що по Сирії порішав, прогадав.
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09.12.2024 14:41 Ответить
Маємо зустріч двух решателей, які по три рази на день можуть решать протірічливі оді одній заяви
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09.12.2024 22:55 Ответить
Це нам сильно потрібно.....😂
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09.12.2024 14:32 Ответить
А може зелену владу заморзити, всю владу!
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09.12.2024 14:39 Ответить
Трамп з Маском збираються колонізувати Марс! Яка така Україна? Вони ще щось нюхнут то і на Сонце полетять....через 23- 24 максимум години ..перед інагурацією...
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09.12.2024 14:47 Ответить
на сонце? було б непогано.
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10.12.2024 05:49 Ответить
не ми говорили..а "зелений юда українського народу " сказав "трампліну",що після трьохрічного кровавого бичування куйлом України."цей зелений негідник", готовий віддати Україну на розп'яття, за яке отримав срібняки куйла ,в Омані
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09.12.2024 14:50 Ответить
Заморожений ?
Ти ж клявся що поганого мінську вже не буде. Хоча звісно не буде, бо клован втратив дофіга територій і людей. Мінськ це вже нездійсненна мрія. Спістєл вовошка
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09.12.2024 15:00 Ответить
Йібанута зелена наркоманська тварина не пам'ятає що вона брехала буквально вчора. Рвала на сраці трусєля і божилася що заморозки не допустить, тільки сталий мир (про перемогу воно давно не *******) - а сьогодні тим же дурним ротом ******** про заморозку ніби як так і планувалось.
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09.12.2024 15:04 Ответить
Це 110, 111 статті ККУ - Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України і Державна зрада. Зелена кремлядська курва обговорює з кремлядким агентом трампоном перемогу агресора у війні, капітуляцію і здачу суверенітету й територій України.
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09.12.2024 19:08 Ответить
Просто перестать стрелять і встретится посередине.
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09.12.2024 15:06 Ответить
Не бреши ,гундосий.Ти ж, чмо нелегітимне, навіщо ти комусь взагалі потрібне.
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09.12.2024 15:22 Ответить
Про це очікувано не пишуть
https://youtu.be/22yvr1zZT54?t=145

2:23 we had a lot of lot of success really

2:25 great success working together on uh

2:27 defense and offense too

2:30 and it certainly seems like the world is

както расплывчато про оборону и НАПАДЕНИЕ
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09.12.2024 15:29 Ответить
ATACMS, і Taurus, і Storm Shadow і Scalp Джерело: https://censor.net/ua/n3524138

Це все нічого не змінить якщо при владі будуть залтшатися блазні без стратегічного мислення, проектного планування згідно стратегії та виняткового рівня єфектівності. З таким геостартегом як наш головнокомандувач всі плани то будуть просто дитячі хотелки типу - дай боя так хочу да дай дай! А якщо не даш то я "назло маме уши отморожу" - замордую українців.
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09.12.2024 15:36 Ответить
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09.12.2024 16:25 Ответить
я хочу щоб Трамп зрозумів що потужнич лицемірно бреше йому в обличчя і йому було непереливки
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09.12.2024 16:29 Ответить
Мы говорили с замороженным Трампом. Звучит оптимистично.
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09.12.2024 16:51 Ответить
Конфлікт?!
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09.12.2024 17:09 Ответить
Ну це ЗЄ думає, що він своєю "англійською" таке говорив.

Що почув Трамп ми знаємо з виступу Трампа.
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09.12.2024 17:13 Ответить
А що, досить перспективна ідея - дати Трампу Нобелівську премію миру "За об'єднання& Молдови".

Ціна - майже 0, хайпу - багато!

Найважливіше, покаже Х-лу як треба у спецоперації!
Ну, і хто головний у світі - так, просто на здачу!

Для початку правління - непогано.

А Китай після цього на бабло швидко розчехлиться!
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09.12.2024 18:33 Ответить
Трaмпа, можна навіть втемну використати - зробити все, а йому подякувати!
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09.12.2024 18:45 Ответить
відчуття, що його спітч залежить від дози. Завтра може говорить протилежність, що говорив сьогодні
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09.12.2024 19:00 Ответить
А що, хіба в Україні вже щось «заморожено»? І як називається та місцина? Чи це повернення на 6 років назад у часі («у своїй голові я війну вже закінчив»?)
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09.12.2024 19:13 Ответить
Аби не мовчки...
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09.12.2024 20:01 Ответить
Він хоч сам зрозумів,що прокукрєкав?
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09.12.2024 20:35 Ответить
до 24 лютого 2022 ми також мали заморожений конфлікт. Зєля, не здавайся інакше сенсу немає
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09.12.2024 22:11 Ответить
Після цього

Трамп + Макрон
https://youtu.be/22yvr1zZT54?t=145

2:23 we had a lot of lot of success really
2:25 great success working together on uh
2:27 defense and offense too
2:30 and it certainly seems like the world is

На кого США зібрались нападати, обговоривши це з Францією?
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10.12.2024 00:58 Ответить
кацап, ти такий смішний
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10.12.2024 05:51 Ответить
Скільки коштує застрахувати життя та здоров'я під час воєнних дій Ціна страховки життя залежить від терміну дії договору та суми страхового покриття, яка може становити 100 або 300 тис. грн. Мінімальна вартість полісу складає 230 грн за умови оформлення полісу на 1 міс.
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10.12.2024 03:50 Ответить
дешево зараз життя коштує
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10.12.2024 05:53 Ответить
А МОРОЖЕНОЕ ЕЛИ ВО ФРАНЦИИ !?)
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10.12.2024 03:56 Ответить
нас в нато не беруть і розмістити на двусторонній основі британські і французькі контингенти в украіні ми не можемо бо конституція не дозволяє . а внести туди зміни ми теж не можемо і виходить що захід не ***** в куток заганяє а нас --- треба оголосити війну наприклад британіі італіі франціі . на другий день підписати капітуляцію і нехай переможці введуть сюди своі війська . звичайно що це жарт . але після ..заморозки.. якщо тут у нас не буде контингенту нато ***** знову полізе ..рятувати.. ..руськоговорящєє насєлєніє.. а ЗАКОН про іноземні військові бази в Украіні потрібно готувати негайно і після ..заморозки.. вносити зміни в конституцію
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10.12.2024 07:08 Ответить
 
 