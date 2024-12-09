Мы говорили о замороженном конфликте с Трампом, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский рассказал, что на встрече с Дональдом Трампом в Париже говорили о замороженном конфликте.
Об этом глава государства заявил в начале переговоров с кандидатом в канцлеры Германии Фридрихом Мерцем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По словам президента, очень важно на постоянной основе общаться с американской стороной и важно разрабатывать будущие шаги вместе с европейцами.
"Когда мы говорим о замороженном конфликте, если между нами, то мы (с Трампом. - Ред.) об этом говорили. Я сказал: что мы более, чем кто-то в мире хотим окончания войны, и безусловно, дипломатически окончание войны принесет больше сохранения жизней, и мы хотим этого", - сказал Зеленский.
В то же время он сообщил, о чем говорил в Париже во время встречи с президентом Франции Макроном и Трампом.
"Прежде всего вы увидите - Путин не хочет завершения этой войны. Поэтому, его надо заставить. Заставить можно только, если Украина сильна. Украина сильна перед любой дипломатией - это сильная на поле боя армия, это пакеты с оружием и тому подобное. Это дальнобойные системы, безусловно и ATACMS, и Taurus, и Storm Shadow и Scalp - все это нам очень сильно нужно", - подытожил президент.
Кроме этого, по его словам, Украине нужны гарантии безопасности: "Сейчас мы не можем быть в НАТО, но приглашение в НАТО может быть".
Зеленский отметил, что намерен убедить действующего президента США Джо Байдена согласовать такое приглашение.
Встреча Трампа, Макрона и Зеленского 7 декабря
Напомним, 7 декабря 2024 года в Париже президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Встреча длилась более 30 минут, после чего лидеры отправились на церемонию открытия Собора Парижской Богоматери.
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Трамп сидить в "Х" і йому не цікавить думка члена Офісу дЄрмака!
Не встиг заявити, що по Сирії порішав, прогадав.
Ти ж клявся що поганого мінську вже не буде. Хоча звісно не буде, бо клован втратив дофіга територій і людей. Мінськ це вже нездійсненна мрія. Спістєл вовошка
https://youtu.be/22yvr1zZT54?t=145
2:23 we had a lot of lot of success really
2:25 great success working together on uh
2:27 defense and offense too
2:30 and it certainly seems like the world is
както расплывчато про оборону и НАПАДЕНИЕ
Це все нічого не змінить якщо при владі будуть залтшатися блазні без стратегічного мислення, проектного планування згідно стратегії та виняткового рівня єфектівності. З таким геостартегом як наш головнокомандувач всі плани то будуть просто дитячі хотелки типу - дай боя так хочу да дай дай! А якщо не даш то я "назло маме уши отморожу" - замордую українців.
Що почув Трамп ми знаємо з виступу Трампа.
Ціна - майже 0, хайпу - багато!
Найважливіше, покаже Х-лу як треба у спецоперації!
Ну, і хто головний у світі - так, просто на здачу!
Для початку правління - непогано.
А Китай після цього на бабло швидко розчехлиться!
Трамп + Макрон
https://youtu.be/22yvr1zZT54?t=145
2:23 we had a lot of lot of success really
2:25 great success working together on uh
2:27 defense and offense too
2:30 and it certainly seems like the world is
На кого США зібрались нападати, обговоривши це з Францією?