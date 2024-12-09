Мы говорили о замороженном конфликте с Трампом, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, что на встрече с Дональдом Трампом в Париже говорили о замороженном конфликте.

Об этом глава государства заявил в начале переговоров с кандидатом в канцлеры Германии Фридрихом Мерцем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам президента, очень важно на постоянной основе общаться с американской стороной и важно разрабатывать будущие шаги вместе с европейцами.

"Когда мы говорим о замороженном конфликте, если между нами, то мы (с Трампом. - Ред.) об этом говорили. Я сказал: что мы более, чем кто-то в мире хотим окончания войны, и безусловно, дипломатически окончание войны принесет больше сохранения жизней, и мы хотим этого", - сказал Зеленский.

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В то же время он сообщил, о чем говорил в Париже во время встречи с президентом Франции Макроном и Трампом.

"Прежде всего вы увидите - Путин не хочет завершения этой войны. Поэтому, его надо заставить. Заставить можно только, если Украина сильна. Украина сильна перед любой дипломатией - это сильная на поле боя армия, это пакеты с оружием и тому подобное. Это дальнобойные системы, безусловно и ATACMS, и Taurus, и Storm Shadow и Scalp - все это нам очень сильно нужно", - подытожил президент.

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Кроме этого, по его словам, Украине нужны гарантии безопасности: "Сейчас мы не можем быть в НАТО, но приглашение в НАТО может быть".

Зеленский отметил, что намерен убедить действующего президента США Джо Байдена согласовать такое приглашение.

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Встреча Трампа, Макрона и Зеленского 7 декабря

Напомним, 7 декабря 2024 года в Париже президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Встреча длилась более 30 минут, после чего лидеры отправились на церемонию открытия Собора Парижской Богоматери.