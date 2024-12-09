Мы можем подумать над предложением Макрона об отправке войск для гарантии безопасности, - Зеленский

Украина может поработать над предложением президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке части войск в Украину, пока она не вступит в НАТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"И, скажу вам откровенно, мы можем подумать и поработать над позицией Эмманюэля (Макрона. - Ред.). Помните, он предлагал, чтобы какая-то часть войск той или иной страны присутствовала на каких-то территориях Украины, которые гарантировали бы безопасность, пока Украина не в НАТО", - сказал глава государства в комментарии изданию.

"Но мы должны иметь до этого четкое понимание, когда Украина будет в ЕС и когда Украина будет в НАТО", - добавил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский хочет заключить мир, - Трамп

Размещение войск НАТО в Украине

В конце февраля 2024 года президент Франции Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.

Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.