Мы можем подумать над предложением Макрона об отправке войск для гарантии безопасности, - Зеленский
Украина может поработать над предложением президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке части войск в Украину, пока она не вступит в НАТО
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский.
"И, скажу вам откровенно, мы можем подумать и поработать над позицией Эмманюэля (Макрона. - Ред.). Помните, он предлагал, чтобы какая-то часть войск той или иной страны присутствовала на каких-то территориях Украины, которые гарантировали бы безопасность, пока Украина не в НАТО", - сказал глава государства в комментарии изданию.
"Но мы должны иметь до этого четкое понимание, когда Украина будет в ЕС и когда Украина будет в НАТО", - добавил Зеленский.
Размещение войск НАТО в Украине
В конце февраля 2024 года президент Франции Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.
В то же время заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.
Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.
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Я саме, конкретно?
Переписуватиме красивим шрифтом?
Якби вже та зелена тварина здохла від передозу
Це я якщо шо, про нашу владу, довго нили про безпеку а коли цю безпеку захід рішив забезпечити військами на лінії зіткнення, то ми ще подумаємо.
Цікова які альтернативи вони бачать, воювати реально ніхто не хоче, ті ж міни, укріплення, відсутність ракет за 2 роки навіть простих Вільх, які можна клепати десятками. Зброї нам захід не дає, щоб ми могли ефективно протидіяти оркам, як бачимо з передачею авіації також протягнули як і із всім решта. В Нато нас також ніхто не візьме, елементарно проросійські німці, турки та угорщина зупинять процес, а можливо і поляки відсутність безпеки у нас, це досить вигідно.
Яка альтернатива цьому рішенню, просто це мє бути не просто піхота, але і авіація, ППО та інші структури щоб дійсно були ефективними гарантами.
Тільки це буде справжньою гарантією, все інше може змінитись, під час любих виборів, а вони як бачимо часто в Європі.
Ідеально щоб взяли нас в НАТО з тим що є, але при тому складі НАТО проросійських Туреччини, Угорщини, Німеччини та позиції раші і США в цьому питання про недопущення ескалації, це нажаль не реалістично.
Його величність Володимир VI можуть розглянути, а можуть і не розглянути рятівну пропозицію президента Франції.
Ну а як буде велика ласка, то можуть і попрацювати, а можуть і не попрацювати "над позицією Еммануеля".
«Якась частина військ на якихось територіях» (с)