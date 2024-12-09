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Новости Война
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Мы можем подумать над предложением Макрона об отправке войск для гарантии безопасности, - Зеленский

Західні війська в Україні: Зеленський прокоментував пропозицію Макрона

Украина может поработать над предложением президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке части войск в Украину, пока она не вступит в НАТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"И, скажу вам откровенно, мы можем подумать и поработать над позицией Эмманюэля (Макрона. - Ред.). Помните, он предлагал, чтобы какая-то часть войск той или иной страны присутствовала на каких-то территориях Украины, которые гарантировали бы безопасность, пока Украина не в НАТО", - сказал глава государства в комментарии изданию.

"Но мы должны иметь до этого четкое понимание, когда Украина будет в ЕС и когда Украина будет в НАТО", - добавил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский хочет заключить мир, - Трамп

Размещение войск НАТО в Украине

В конце февраля 2024 года президент Франции Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.

Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) Макрон Эмманюэль (1302) война в Украине (3804)


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Топ комментарии
+14
Воно буде думати бо з його рідних та друзів немає ЖОДНОГО на "нулі"..... п4дло.
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09.12.2024 13:23
+12
В руку цілуй,дИбіл.
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09.12.2024 13:20
+10
Друзі, яке ж ГІВНО цей Лідор ! Грузинський легіон воює вже три роки. Полк Калиновського теж. А воно, ЛАЙНО, ще думає розглянути участь Іноземного легіону Франції. У війні. Нам не потрібен якийсь гарант. Нам потрібні війська, бойові війська на фронті. Легіон готовий на все. Бо він для цього створений. Проте цьому Гівно хочеться стати кутузовим. Ну не стерва !
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09.12.2024 13:34
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Правила форума Совет форумчан
Думати воно не вміє, побіжить путіну скаржитись, що Макрон на нього тисне.
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09.12.2024 15:34 Ответить
В руку цілуй,дИбіл.
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09.12.2024 13:20 Ответить
Бубочку Макароны опять соблазняли, но он конечно не поддался...
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09.12.2024 13:22 Ответить
Воно буде думати бо з його рідних та друзів немає ЖОДНОГО на "нулі"..... п4дло.
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09.12.2024 13:23 Ответить
Это оно шашлычки на майские из жамбонов предложило.
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09.12.2024 13:23 Ответить
Щоби сказати «можемо», треба хоч раз «спробувати».
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09.12.2024 13:25 Ответить
Україна може попрацювати над пропозицією президента Франції

Я саме, конкретно?
Переписуватиме красивим шрифтом?
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09.12.2024 13:26 Ответить
Трамп запропонував Канаді та Мексиці стати штатами Америки. Чому б Україні не запропонувати себе в такій якості?
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09.12.2024 13:27 Ответить
Мексика як штат це буде весело, вони ітак всіх рейнджерів і поліцію корумпували і возять наркоту та нелегалів як у себе вдома. А коли стануть штатом то і в політику полізуть.
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09.12.2024 13:36 Ответить
Щодо Канади, то там нібито Трамп закусив на молодого симпотного Трюдо, на якого нібито надто ласкаво дивилася Меланія...
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09.12.2024 13:44 Ответить
Недолугий ідіот,а є чим... .
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09.12.2024 13:30 Ответить
Ми подумаємо означає, я спитаю в єрмака. Вгадайте з одного разу, що відповість син фсбшного генерала. Ніяких західних військ в Україні не буде. Тільки східні.
Якби вже та зелена тварина здохла від передозу
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09.12.2024 13:31 Ответить
Колись давно мав одну дівчину, прикольна була стерва але постійно не знала що хотіла, і так мене за...бла що я просто кинув її і більше не хотів з нею ніяк мати справ, а вона ще довго потім пробувала все вернути.

Це я якщо шо, про нашу владу, довго нили про безпеку а коли цю безпеку захід рішив забезпечити військами на лінії зіткнення, то ми ще подумаємо.

Цікова які альтернативи вони бачать, воювати реально ніхто не хоче, ті ж міни, укріплення, відсутність ракет за 2 роки навіть простих Вільх, які можна клепати десятками. Зброї нам захід не дає, щоб ми могли ефективно протидіяти оркам, як бачимо з передачею авіації також протягнули як і із всім решта. В Нато нас також ніхто не візьме, елементарно проросійські німці, турки та угорщина зупинять процес, а можливо і поляки відсутність безпеки у нас, це досить вигідно.

Яка альтернатива цьому рішенню, просто це мє бути не просто піхота, але і авіація, ППО та інші структури щоб дійсно були ефективними гарантами.
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09.12.2024 13:33 Ответить
Друзі, яке ж ГІВНО цей Лідор ! Грузинський легіон воює вже три роки. Полк Калиновського теж. А воно, ЛАЙНО, ще думає розглянути участь Іноземного легіону Франції. У війні. Нам не потрібен якийсь гарант. Нам потрібні війська, бойові війська на фронті. Легіон готовий на все. Бо він для цього створений. Проте цьому Гівно хочеться стати кутузовим. Ну не стерва !
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09.12.2024 13:34 Ответить
та они ж вроде хотят Одессу охранять..а не в штурмовики?.....
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09.12.2024 13:57 Ответить
Це пишуть у ЗМІ. А що хочуть воїни Іноземного легіону наші пАтужні лідори не знають. Тому треба йти на поступки Макрону, Франції і Легіону. Якщо дохлі корейці воюють, то буде соромно елітному Легіону воювати під спідницями українок. Треба спробувати ! Гірше точно не буде ! А буде краще - подивимось !
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09.12.2024 16:16 Ответить
Гарантии безопасности от Франции? Вы смеетесь? Ето той Франции которую две тысячи вагнеровцев выбили из Африки? Еще не надоело тандычить про какие то иллюзорные гарантии безопасности? Все ети гарантии до сраки или до следующих выборов в стране которые ети гарантии давала, как уже показала практика.
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09.12.2024 13:35 Ответить
Единственная страна в мире которая еще может дать какие то гарантии безопасности ето Китай. Если Китай согласится поставить тысяч 200-300 своих солдат на наших границах на постоянной оснве ето еще может служить какими то гарантиями. И если ЕС и США не хотят нам помочь победить кремлевский режим то пуская любуются военными китайскими базами у границ Европы и в Черном море и спять ночью с открытыми глазами
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09.12.2024 13:40 Ответить
Ти написав нісенітницю про китайські бази в Європі. Покрути мізками.
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09.12.2024 16:18 Ответить
Легіонери воюють добре, не ****... х..ню, просто там була мабуть така політика кинути регіон. По друге, це будуть спільні підрозділи з англійцями, просто самі війська нічого не вирішать, це має бути другим шансом для нас змінити ситуацію в Україні, в плані корупції і виробництва озброєння, особливо далекобійних ракет.

Тільки це буде справжньою гарантією, все інше може змінитись, під час любих виборів, а вони як бачимо часто в Європі.

Ідеально щоб взяли нас в НАТО з тим що є, але при тому складі НАТО проросійських Туреччини, Угорщини, Німеччини та позиції раші і США в цьому питання про недопущення ескалації, це нажаль не реалістично.
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09.12.2024 13:42 Ответить
Уявимо. Ми в НАТО. Це забезпечить Україну парасолькою ? Ні, обстріли прикордонних земель та лінія демаркація буде постійно під обстрілами. НАТО відреагує на це. Так, стурбованістю й не більш. Бо обстріли це не війна. Знову уявимо, що Легіон зайшов в Україну. На Донеччину. Це вже міняє все в реакції європейських країн. На позитив. Це ж подібна ситуація ... як зі зброєю. Один Легіон не переломить фронт, але переломить свідомість європейців. Хто ж переламає свідомість наших капітуліантів на Банковій ! Коли вони вже покинуть резиденції та розв'яжуть руки патріотам країни ?
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09.12.2024 16:27 Ответить
Війська Франції та Британії зайдуть туди не воювати, забудьте про це а як миротворці не більше, коли будуть погоджені умови договору
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09.12.2024 19:23 Ответить
Хто це ми? Ти і єрмак?
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09.12.2024 13:36 Ответить
У ньому на фоні шизи і манії переслідування ще й манія величі: "Ми, Людовик Найвеличніший Обдовбаний"
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09.12.2024 13:47 Ответить
Ішака зобовязують та примушують воювати. Рік назад це чмо категорично заявляло, що жоден військовий француз не буде воювати на нашій території, бо сподівалось на договорняк. Зараз ішак вже не є такий категоричний, бо відчуває, що пахне смаленим.
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09.12.2024 13:53 Ответить
подумати???
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09.12.2024 13:55 Ответить
Та ти ж падло гундосе, себе ратицями в груди бив, що війська іноземні будуть в Україні тільки через твій труп? А шо тепер сталося?
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09.12.2024 14:05 Ответить
Він і наступ кацапів у 22 році відкидав, та обіцяв шашлики. І Мінськ йому кістка в горлі, коли жрав стамбульські шашлики ! Що сталось ? Обвал рейтингу і поваги українців до його країни мрій ! Нехай літає у космосі .. на велосипеді.
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09.12.2024 16:40 Ответить
Ну нехай французи хоч у Львові кави поп'ють і зроблять селфі, з того вже буде певний позитивний ефект.
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09.12.2024 14:08 Ответить
Я не зрозуміла, нам дають допомогу, а він буде думати. Вже надумав 400 тис.?!
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09.12.2024 14:50 Ответить
А у дєрьмака дозволу спитав чи можна над цим думати ?
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09.12.2024 14:55 Ответить
https://x.com/RadioLemberg Radio Lemberg

Його величність Володимир VI можуть розглянути, а можуть і не розглянути рятівну пропозицію президента Франції.

Ну а як буде велика ласка, то можуть і попрацювати, а можуть і не попрацювати "над позицією Еммануеля".

«Якась частина військ на якихось територіях» (с)
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09.12.2024 15:28 Ответить
Війська ні до чого, а от пілотів. На міражах з укр прапором само то
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09.12.2024 16:32 Ответить
Я помітив одну річ. У діях Бовдура-Лідора. Від всього, що пропонують інші він категорично відмовляється, щоб пізніше через певний час видавати пропозиції інших за свої ініціативи. Це вже було в історії. Лідор в його потужні вбивці чеченців не мають своїх ідей, реалістичних ідей. У них все звелось до планів, нереальних планів. Тому вони будуть красти ідеї ініціативних людей. Та нехай вже й крадуть, аби справи у війні почали просуватись на нашу користь.
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09.12.2024 16:34 Ответить
...не думати ,а просити треба !
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09.12.2024 17:32 Ответить
 
 