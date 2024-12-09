Зеленский хочет заключить мир, - Трамп
Президент Украины Владимир Зеленский хочет заключить мир с РФ.
Об этом заявил новоизбранный президент США Дональд Трамп в телефонном интервью The Post, информирует Цензор.НЕТ.
"Он хочет заключить мир", - заверил Трамп.
"Это новое. Он хочет прекращения огня", - добавил он.
"Он хочет заключить мир. Мы не говорили о деталях. Он считает, что время, и Путин должен думать, что время, потому что он проиграл - когда вы теряете 700 000 человек, это время. Это не закончится, пока не будет мира", - добавил Трамп.
По его словам, он говорил с Зеленским о том, как положить конец кровавому конфликту, который продолжается с 2022 года.
Как сообщалось, ранее Трамп заявил, что Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение и остановить безумие. По его словам, Украина потеряла 400 000 солдат и гораздо больше гражданских.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский считает, что Путин болен войной. Его можно остановить только силой. Единственное, чего он боится - Америка и единство мира.
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зараз самий час розвалювати рашу . Треба активно просувати цю думку в інформпросторі
2. Україні не потрібна рядом агресивна дурна країна . Якщо вона розвалиться , то вони будуть между собою 100 років розбиратися хто кого нищів.
3. ПО ПОВОДУ ТУРЦІЇ. Хутин і команда - пітерці, де оспівувалися століттями пророщування земель до імперії. Питер розташован тєж на крадений землі фінов , тому у суспільства там є ген єксапатів , тобто невпевненість , яка ж наприклад у етничних украінців на своїй землі.
Пітерці поважать завоювання Катерина Другої. А вона розгромила Запорожську Січ. І ось в неї була мрія відбудувати Візантію ( читайте у вікі її біографію) і поставити там онука правити. Тобто знищіти - піти на неї війною через Кавказ і Балкани з двух боків . І ця мрія у генах пітерців досі живе. Тому туркам треба випхати рашу з кавказського региону. І протести в Абхазії проти російських забудовників вже були спонсировані Турцією .
Я не бачу майже ніякого невдоволення, ну незгодних там пригоршня, на весь Воронеж 15 людей. Всіх інших все влаштовує. Там навіть в коментах майже немає критики влади чи її дій, і не тому що заборонено.
Ну ніяк його ото манія не відпустить.
Що говорить і думає Зеленський - взагалі треба множити на нуль - сенсу там взагалі немає.
Настають часи про які дуже давно написали - сліпі поводирі сліпих. Коли серед сліпих один сліпий крикне - я бачу! - інші сліпі не зможуть зрозуміти, що він теж сліпий. Сліпі поводирі сліпих поведуть усіх в прірву.
Одне дивує - чому вони не зіграли в дві шлангочки на піаніно, це б сподобалось виборцям обох країн.
заглянувзасунув
"Питання в тому, як Дональд Трамп висловлює свої думки. Це абсолютно не є якоюсь новиною, що він досить часто висловлює їх настільки контроверсійно, що потім доводиться це пояснювати цілою пресслужбою Білого дому, а зараз такої пресслужби просто немає. І те, що в період першого президентства Д.Трампа його соратники намагалися радити йому менше писати у соціальних мережах, теж факт. Зараз людей, які б могли у чомусь Трампа обмежити, просто не існує і не існуватиме, так що ми ще зіткнемося із багатьма такими текстами, які змушені будемо переосмислювати самостійно.
Але є інше питання: коли Трамп говорить, що Україна і Зеленський хотіли б укласти угоду, це, очевидно, говориться за підсумками його побачення з українським і французьким президентами.
Але яку угоду має на увазі Трамп? Справедливий мир? Мир на засадах сили, про який він говорив у Парижі? Чи капітуляцію України перед Росією, яка створить можливість поглинання нашої держави, якщо не зараз, так у найближчому майбутньому?
І коли Дональд Трамп звертається до *****, якого, за його словами, він добре знає, (а я як вважаю, ні, не дуже добре), то на що він розраховує? На те, що ***** відразу ж скаже, що він готовий до перемовин з Україною на тих умовах, які задовольнили б обраного американського президента і його команду і зберегли б їхню політичну репутацію? Або на тих умовах, які ми зараз, цими днями, чуємо від російського президента, від його міністра закордонних справ, від російських пропагандистів? Умовах, які, фактично, передбачають капітуляцію України. Та ще й під тиском того, що інакше Російська Федерація готова використовувати свій знаменитий "Орешник", а може щось більше, на що натякає Трамп, й не тільки проти України, але й проти країн Європи, проти країн, які є союзниками Сполучених Штатів. Так чи варто їхати на урочисте відкриття собору Нотр-Дам, щоб створювати ризик того, що цей Нотр-Дам просто буде знищений якимось російським прямим попаданням?"
"Так все ж таки, яку угоду має на увазі Дональд Трамп?
Це, звичайно, риторичне питання (незрозуміло про що саме), але я хотів би мати на нього не риторичну відповідь. І от тут є найбільш важливе питання, питання усього президентства Трампа. Що робитиме американський президент після своєї інавгурації? Він вважає, що рф послаблена у зв'язку з війною в Україні та станом своєї економіки. Я абсолютно не сумніваюсь, що саме це йому говорять соратники. І я також вважаю, що ситуація з російською економікою залишає бажати кращого. Однак ніхто з нас не знає, якими є російські ресурси на подальше продовження війни в Україні і як ці ресурси оцінює сам *****.
Отже, якщо ***** не буде звертати уваги на всі ці заклики Трампа, буде продовжувати війну, або буде пропонувати умови, які є катастрофічними для українського народу і принизливими для Сполучених Штатів, для їхнього суспільства, навіть для їхнього президента та його адміністрації, що в цій ситуації буде робити Дональд Трамп? Щось або нічого? Це і є головне питання, на яке ми отримуємо відповідь у січні 2025 року. Не відразу, звичайно, я б сказав з січня 2025 року .
Однак я не хотів би, щоб хтось мав сумніви, що попереду дуже непрості часи. З таким сприйняттям світу, з таким уявленням про українські жертви, які потрібні для того, щоб ми з вами просто вижили, нас чекають дуже непрості часи, я б сказав, звикання до адекватності.
І що б вам хто не говорив обраний президент Сполучених Штатів, жертви українців у цій війні не були безглуздими й не були даремними. Ми завжди будемо пам'ятати наших героїв, а не політиків з інших країн, навіть тих, які нам допомагають оцінювати даремність чи не даремність наших жертв.
Окрім американських виборців, навіть якщо їх певна більшість, існує ще й Бог, який все бачить, все знає, й оцінки якого в історії є набагато більш серйозними, ніж оцінки будь-якого електорату і підтримка будь-яких мільярдерів. Маємо це пам'ятати у наступні непрості місяці та роки".
В Грузии Россия оккупировала Абхазию еще в 1992 году. В 2008 году был блеф - типа, мы пойдем на Тбилиси.
А про путіна Трамп чому мовчить?
Зеленський, це не Україна! 🤬
Кому воно бреше