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Зеленский хочет заключить мир, - Трамп

зустріч Трампа, Макрона та Зеленського

Президент Украины Владимир Зеленский хочет заключить мир с РФ.

Об этом заявил новоизбранный президент США Дональд Трамп в телефонном интервью The Post, информирует Цензор.НЕТ.

"Он хочет заключить мир", - заверил Трамп.

"Это новое. Он хочет прекращения огня", - добавил он.

"Он хочет заключить мир. Мы не говорили о деталях. Он считает, что время, и Путин должен думать, что время, потому что он проиграл - когда вы теряете 700 000 человек, это время. Это не закончится, пока не будет мира", - добавил Трамп.

По его словам, он говорил с Зеленским о том, как положить конец кровавому конфликту, который продолжается с 2022 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Путин ранее озвучил условия мирных переговоров. Украина продолжает отказываться", - Песков

Как сообщалось, ранее Трамп заявил, что Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение и остановить безумие. По его словам, Украина потеряла 400 000 солдат и гораздо больше гражданских.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский считает, что Путин болен войной. Его можно остановить только силой. Единственное, чего он боится - Америка и единство мира.

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) Трамп Дональд (5194) переговоры с Россией (962)


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Топ комментарии
+42
Після таких заяв відразу згадується, як в 19-му вєлічійший та його команда казали, що з пуйлом можна домовитись та звинувачували у всьому Порошенка.
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09.12.2024 09:00
+26
Дамаск взяли. Турки хочуть забрати Абхазію
зараз самий час розвалювати рашу . Треба активно просувати цю думку в інформпросторі
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09.12.2024 09:01
+24
третім буде

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09.12.2024 09:03
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Правила форума Совет форумчан
Після таких заяв відразу згадується, як в 19-му вєлічійший та його команда казали, що з пуйлом можна домовитись та звинувачували у всьому Порошенка.
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09.12.2024 09:00 Ответить
За Сирію ***** посилав орбана до трампа просити, а за рашу зелю. Якщо трамп не друг *****, то і тут зробить вид, що не почув щуриний писк.
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09.12.2024 15:52 Ответить
Дамаск взяли. Турки хочуть забрати Абхазію
зараз самий час розвалювати рашу . Треба активно просувати цю думку в інформпросторі
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09.12.2024 09:01 Ответить
Абхазія це Грузія.
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09.12.2024 09:10 Ответить
Протести в Абхазії проти забудовників були спонссовані турками . Тобто турки не полишили 200 років мети вигнати рашу з Кавказу.
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09.12.2024 10:06 Ответить
Настрій подобається, обгрунтування ні) Раша ніколи не зачепиться з Турцією, можна дуже сильно відхопити, плюс це до сих пір країна НАТО. Турція в свою чергу має багато чого з Росії зараз, це і енергоносії по зниженим цінам, і натовпи відпочиваючих росіян в Турції, бо їм більше нема куди літати, і перевалочний хаб для фінансових потоків, і зброя. Для Турції ідеально, щоб Росія воювала вічно. Сама Турція може окупувати Абхазію, Арменію, ще щось з колишньої російської сфери впливу, але на саму РФ не полізе, вона з неї харчується. Тому чому саме зараз час розвалювати Рашу незрозуміло.
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09.12.2024 09:13 Ответить
1. Раша- це лоскутна держава зібрана з різних народів . Різних по рівню розвитку і світогляду. Тобто це не моноліт єдиної нації як Польща Угорщина Норвегія та інши . Тому вона легко розвалиться на країни з різними інтересами. А зараз в неї нема сил захищати себе по усій країні одночасно. Самий час розвалу. І цім треба скористатися як скористалися сирійці, азербайджанці і т п
2. Україні не потрібна рядом агресивна дурна країна . Якщо вона розвалиться , то вони будуть между собою 100 років розбиратися хто кого нищів.
3. ПО ПОВОДУ ТУРЦІЇ. Хутин і команда - пітерці, де оспівувалися століттями пророщування земель до імперії. Питер розташован тєж на крадений землі фінов , тому у суспільства там є ген єксапатів , тобто невпевненість , яка ж наприклад у етничних украінців на своїй землі.
Пітерці поважать завоювання Катерина Другої. А вона розгромила Запорожську Січ. І ось в неї була мрія відбудувати Візантію ( читайте у вікі її біографію) і поставити там онука правити. Тобто знищіти - піти на неї війною через Кавказ і Балкани з двух боків . І ця мрія у генах пітерців досі живе. Тому туркам треба випхати рашу з кавказського региону. І протести в Абхазії проти російських забудовників вже були спонсировані Турцією .
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09.12.2024 10:02 Ответить
Розумієте, для хоча б початку розвалу потрібні декілька речей: економічна криза, типу 90ті, зубожіння, невпевненість. Цього близько немає, на Патріарших мажори в золоті гуляють, а біднота йде на СВО щоб отримати шанс переїхати з Усть-Зажопінська в Москву. І друге це центробіжні тенденції, за ними парад суверенітетів. Цього теж близько немає, всюди максимальна централізація. Дуже дуже теоретично можна було б національне питання хитати, але вони зробили висновки. Скажімо в Башкірії чи Бурятії будь-де на державних установах, на табличках, напис місцевою мовою, потім російською. В транспорті розмовляють переважно російською, але назви магазинів, кафешок, дуже часто місцевою. Пропаганда тотальна і їм хочеться вірити в цю пропаганду, дуже дуже багато людей підтримують війну, на відміну від 2022. Єдине що скаржаться, що ціни дуже підвищились, але це близько не революційна ситуація.

Я не бачу майже ніякого невдоволення, ну незгодних там пригоршня, на весь Воронеж 15 людей. Всіх інших все влаштовує. Там навіть в коментах майже немає критики влади чи її дій, і не тому що заборонено.
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09.12.2024 13:37 Ответить
Там головне найти слабіну. Даже саме крепко стекло розлітається , коли злегка вдарити по місцю напруги 😂😂😂😂
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09.12.2024 19:17 Ответить
яка ж наприклад у етничних украінців на своїй землі. ЯКА ВІДСУТНЯ У ЕТНИЧНИХ УКРАЇНЦІВ
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09.12.2024 19:13 Ответить
Туреччині, можливо і немає інтересу розвалити, а тільки підтримувати її в такому стані, логіка в тому є, але є і інші інтереси, інших країн, яким отаке тупориле утворення нафіг не потрібне, єдине, що стрииує велика кількість ядерної зброї.
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09.12.2024 10:59 Ответить
У совка було всього більше, що не врятувало його від розвалу. Ерефію не розвалили через побоювання неконтрольованого розповзання ядерної зброї та технологій. Наразі таких побоювань немає, оскільки стараннями рашистів вони й розповзаються. Залишився один шлях: демілітіризація та знищення "в'язниці народів" ...
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09.12.2024 14:23 Ответить
Час росії повоювати з Китаєм, тоді її можна буде викинути з України.
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09.12.2024 09:13 Ответить
Дурня , в неї вже на 10 річчя послаблена армія, щоб воювати з Китаєм. І политики це розуміють. Зараз самий час цю державу руйнувати
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09.12.2024 10:04 Ответить
І хто де її руйнує? Це ні в чиїх інтересах. Алієв своє відгриз, повстанці в Сирії теж. Ще в Африці там щось відгризуть, та й все.
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09.12.2024 12:21 Ответить
Апетит приходить під час їжі ...
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09.12.2024 14:25 Ответить
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09.12.2024 19:14 Ответить
третім буде

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09.12.2024 09:03 Ответить
геростратег
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09.12.2024 12:14 Ответить
Хоче заглянути *уйлу в очко і здохнути.
Ну ніяк його ото манія не відпустить.
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09.12.2024 09:03 Ответить
Що говорить Трамп - треба ділити на десять - бо реального сенсу там не більше 10 %.
Що говорить і думає Зеленський - взагалі треба множити на нуль - сенсу там взагалі немає.
Настають часи про які дуже давно написали - сліпі поводирі сліпих. Коли серед сліпих один сліпий крикне - я бачу! - інші сліпі не зможуть зрозуміти, що він теж сліпий. Сліпі поводирі сліпих поведуть усіх в прірву.
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09.12.2024 09:04 Ответить
А те шо сказав *****, на скільки ділити треба?
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09.12.2024 09:11 Ответить
Те, що говорить ху*ло, взагалі не можна адекватно сприймати, бо він шизофренік. До висловлювань шизофреніка має бути інший підхід. Зокрема, деякі слова психа треба сприймати дуже серйозно, хоча адекватним людям це може здатися чи жартом, чи блєфом...
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09.12.2024 09:18 Ответить
Повний бардак в головах найвеличніших лідорів. Готуємось ржати по приколу.
Одне дивує - чому вони не зіграли в дві шлангочки на піаніно, це б сподобалось виборцям обох країн.
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09.12.2024 09:07 Ответить
Усе за оманським планом
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09.12.2024 09:08 Ответить
Яке воно нікчемне в тих светрах і кросовках
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09.12.2024 09:08 Ответить
путлєра питали?
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09.12.2024 09:09 Ответить
Зʼїсти то він зʼїсть, та хто ж йому дасть…

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09.12.2024 09:09 Ответить
Так всім притомним українцям про це було відомо ще після "стрєлки" в Омані просто народ України не дав ЗЕблазню цього "миру" зразу реалізувати. А зараз коли багато саме притомних українців загинули на фронті і під бомбами інші втратили все на окупованих територіях ще інші в страшних злиднях саме час заключити "мир" з ****** а для ЛОХторату сказати що це Трамп таку вимогу ставить - просто БРАВО! Я після провалу так розпіареного "контрнаступу" зразу сказав що ніяких окупованих територій ми не повернемо - тут в мене "каміння" кидали а тепер що скажете? Не даремно ***** на півдні України вже дороги і залізниці побудував і не просто так переправа на Чонгарі працює (і не тільки там) на повну потужність і туди не те що ракета а жодний уламок не впав. Крах України все ближче і після цього краху від неї ще щось залишиться але це вже буде не Україна на жаль!
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09.12.2024 09:12 Ответить
Ішак не мав і не має ніякого власного розуміння реальності, і в силу своєї безтолковості покладається на когось. Зараз воно сподівається, що Трамп вирішить його проблеми. Ішака турбує не доля країни та народу, а гарантії його власної безпеки і, звісно, дєрмака Ко, який і підсовує ішаку різні варіанти. Це чмо давно мріяло про договорняк, але все складалось так, що його змушувало воювати. І зараз воно дочекалось свого.
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09.12.2024 09:15 Ответить
Трамп заглянув в очко піаніста ?
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09.12.2024 09:15 Ответить
заглянув засунув
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09.12.2024 10:38 Ответить
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09.12.2024 09:15 Ответить
Узнали…
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09.12.2024 10:03 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=XFoabWdAhys Віталій Портников:
"Питання в тому, як Дональд Трамп висловлює свої думки. Це абсолютно не є якоюсь новиною, що він досить часто висловлює їх настільки контроверсійно, що потім доводиться це пояснювати цілою пресслужбою Білого дому, а зараз такої пресслужби просто немає. І те, що в період першого президентства Д.Трампа його соратники намагалися радити йому менше писати у соціальних мережах, теж факт. Зараз людей, які б могли у чомусь Трампа обмежити, просто не існує і не існуватиме, так що ми ще зіткнемося із багатьма такими текстами, які змушені будемо переосмислювати самостійно.
Але є інше питання: коли Трамп говорить, що Україна і Зеленський хотіли б укласти угоду, це, очевидно, говориться за підсумками його побачення з українським і французьким президентами.
Але яку угоду має на увазі Трамп? Справедливий мир? Мир на засадах сили, про який він говорив у Парижі? Чи капітуляцію України перед Росією, яка створить можливість поглинання нашої держави, якщо не зараз, так у найближчому майбутньому?
І коли Дональд Трамп звертається до *****, якого, за його словами, він добре знає, (а я як вважаю, ні, не дуже добре), то на що він розраховує? На те, що ***** відразу ж скаже, що він готовий до перемовин з Україною на тих умовах, які задовольнили б обраного американського президента і його команду і зберегли б їхню політичну репутацію? Або на тих умовах, які ми зараз, цими днями, чуємо від російського президента, від його міністра закордонних справ, від російських пропагандистів? Умовах, які, фактично, передбачають капітуляцію України. Та ще й під тиском того, що інакше Російська Федерація готова використовувати свій знаменитий "Орешник", а може щось більше, на що натякає Трамп, й не тільки проти України, але й проти країн Європи, проти країн, які є союзниками Сполучених Штатів. Так чи варто їхати на урочисте відкриття собору Нотр-Дам, щоб створювати ризик того, що цей Нотр-Дам просто буде знищений якимось російським прямим попаданням?"
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09.12.2024 09:19 Ответить
Віталій Портников:
"Так все ж таки, яку угоду має на увазі Дональд Трамп?
Це, звичайно, риторичне питання (незрозуміло про що саме), але я хотів би мати на нього не риторичну відповідь. І от тут є найбільш важливе питання, питання усього президентства Трампа. Що робитиме американський президент після своєї інавгурації? Він вважає, що рф послаблена у зв'язку з війною в Україні та станом своєї економіки. Я абсолютно не сумніваюсь, що саме це йому говорять соратники. І я також вважаю, що ситуація з російською економікою залишає бажати кращого. Однак ніхто з нас не знає, якими є російські ресурси на подальше продовження війни в Україні і як ці ресурси оцінює сам *****.
Отже, якщо ***** не буде звертати уваги на всі ці заклики Трампа, буде продовжувати війну, або буде пропонувати умови, які є катастрофічними для українського народу і принизливими для Сполучених Штатів, для їхнього суспільства, навіть для їхнього президента та його адміністрації, що в цій ситуації буде робити Дональд Трамп? Щось або нічого? Це і є головне питання, на яке ми отримуємо відповідь у січні 2025 року. Не відразу, звичайно, я б сказав з січня 2025 року .
Однак я не хотів би, щоб хтось мав сумніви, що попереду дуже непрості часи. З таким сприйняттям світу, з таким уявленням про українські жертви, які потрібні для того, щоб ми з вами просто вижили, нас чекають дуже непрості часи, я б сказав, звикання до адекватності.
І що б вам хто не говорив обраний президент Сполучених Штатів, жертви українців у цій війні не були безглуздими й не були даремними. Ми завжди будемо пам'ятати наших героїв, а не політиків з інших країн, навіть тих, які нам допомагають оцінювати даремність чи не даремність наших жертв.
Окрім американських виборців, навіть якщо їх певна більшість, існує ще й Бог, який все бачить, все знає, й оцінки якого в історії є набагато більш серйозними, ніж оцінки будь-якого електорату і підтримка будь-яких мільярдерів. Маємо це пам'ятати у наступні непрості місяці та роки".
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09.12.2024 09:24 Ответить
"Так або ні!" Ось в чому питання Портнікова. І воно риторичне.
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09.12.2024 09:52 Ответить
народ, це був пердьож з лаптєстану, щойнозарядженого орка ім.пригожина.
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09.12.2024 09:50 Ответить
Тобі 27 листопада виповнилося 16? І батько, у якості подарунка, зняв блокування з комп"ютера?
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09.12.2024 09:57 Ответить
А чим же ти до цього займався? Чи вирішив, що в 46 ти, нарешті, "порозумнішав"?
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15.12.2024 06:53 Ответить
Не пиши дурниць - банить не будуть...
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15.12.2024 07:36 Ответить
Поїздка Трампа і тим паче Зеленського на урочисте відкриття Норт-Даму не в якому разі не створюєть ризок до знищення собору.Такі як Трамп і Зеленський цілком передбачувані.Їх перемога на виборах для мене на 100 відсотків була очевидною за пів року до виборів.Для того щоб своє его (Хронічну потребу) задовольнити,вони обидва будуть прагнути укласти угодущось на зразок домовитися посередині.І така угода буде,толму що Україна для них не є приорітетом.І це буде зрадою і цілком припускаю припинення вогню та пострілів..Або в іншому разі буде затяжна війна в якоє рф буде приречена.Фашизм,рашизм,комунізм - явища які не сумістні з життям людини і природою.
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09.12.2024 13:42 Ответить
Так та ж самісінька "контрверсійність була і у нас після 2019-го... І зараз є... "Блазень в один день , вранці, може молоть язиком про "незламність" та "Україну в кордонах 1991 року", а увечері городить щось про "обмін територій на мир", та іншу подібну лабуду... Популісти всі однакові - мелють язиком те, що подобається натовпу. І не беруть на себе ніяких зобов"язань за ними сказане...
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15.12.2024 07:00 Ответить
а ще трамп заявив що вода мокра.
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09.12.2024 09:21 Ответить
Пригадується, що Зеленський хоче, щоб росія пішла на три букви
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09.12.2024 09:22 Ответить
Якщо послухать чи почитать "Блазня" та проаналізувать висловлювані ним наративи, то видно, що він не зберігає в пам"яті те, що ним було ЗАЧИТАНО в попередній ретрансляції написаного для нього "помічниками". "СКАЗАНО" - до нього не стосується... Прекрасно видно, що він читає свої виступи з відеосуфлера, навіть не вникаючи у суть того, що він "ретранслює"... Просто "беземоційно відтворює текст, що знаходиться у нього перед очима... І тут же викидає його з голови... Тобто, "рибка гуппі"... Думаєш, він пам"ятає про ті "три букви"? І в зв"язку з чим це було сказано?
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09.12.2024 10:05 Ответить
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09.12.2024 14:34 Ответить
Походу це все, що Трамп зрозумів з 35 хвилин демонстрації знання англійської Зеленським.
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09.12.2024 09:25 Ответить
Сам Трамп розуміє що він пише, говорить?
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09.12.2024 09:26 Ответить
Деменція. Тут помню - тут не помню. Дід вже старий. По троху сцить в кальсони. Але наріду Америки подобається. Так що то таке...
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09.12.2024 09:54 Ответить
вони із зеленським дуже схожі. То я думаю, 2 неадеквати може порозуміються?
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09.12.2024 21:29 Ответить
ЗЕлені щурі поспішають, бо у них задача якнайшвидше провести вибори та на залишках стрімко падаючого рейтингу простроченого найвеличнішого лідора переобрати його на новий строк. Бо, якщо уявити, що Залужний не йде на вибори, то мудрий піпл за останніми оритуваннями знов обере кремлівського клоуна. Тому дєрьмак і літав в Лондон до Залужного, щоб домовитися не подаватися на президента, або йти в команді простроченого лідора. Біда не в зелідорє, він лише наслідок, біда в мільйонах тупих голів, які власними руками злили свою країну в унітаз та навіть не вдуплили що вони накоїли.
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09.12.2024 09:28 Ответить
Цей генератор-мастурбатор випадкових слів продовжує розмовляти з нормальними людьми, як зі своїми недорозвиненими виборцями, які «розуміли» його з полуслова, а полуречення додумували самі.
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09.12.2024 09:31 Ответить
а я хочу щоб мені подарували мільйон !
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09.12.2024 09:34 Ответить
Рыжий уже маразмит. Таблетки бодрости которые ему давал Маск перед выборами уже закончили свое действие и дедушка уже тупит
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09.12.2024 09:37 Ответить
Раз зєлєнскій хочєт міра, єму прідьотся согласіться на всє наші условія. Оні нєізмєнни со времьон Стамбула. А єслі он нє хочєт, наш донні єго прінудіт к міру.
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09.12.2024 09:51 Ответить
Головне звинуватити Порошенко, та можна мир укладати на оманських умовах.
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09.12.2024 09:55 Ответить
А что остается Зеленскому. Кацапы становятся только сильнее. Если даже американцы наперебой начали говорить про миллионы потерь русских, значит на Западе с эмоциями не все хорошо.
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09.12.2024 10:07 Ответить
З чого це видно, що кацапи стають тільки сильніше? Армія знищена, техніка майже знищена, то що на болотах бахато ще біосміття, яке згодне дохнути за гроші- не показник сили. Ідєйні добровольці і зомбопатріоти вже закінчилися, все на болотах вирішує ніщета, тому і йде м'ясо в кацапське військо!
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09.12.2024 10:40 Ответить
Это все знаменитый русский блеф. Как Киев за три дня. Россия в заднице. Украина тоже в заднице, но мы в заднице с 22 года, а у них задница только нарастает. Раньше или позже наступит момент когда мы будем в одинаковой заднице и тогда им конец.
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09.12.2024 12:24 Ответить
момент скоріше буде той що наща ж*па настане раніше.
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09.12.2024 21:30 Ответить
Нет. Это часть русского блефа - рассказывать как в Украине плохо и одновременно какая Россия могучая. Россия умеет выигрывать войны только в головах.
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09.12.2024 22:10 Ответить
у чечні і грузії вона також в голові виграла?
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09.12.2024 22:34 Ответить
В Чечне Россия поубивала всех лидеров сопротивления, а оставшиеся элиты купила. Отсюда и взялся клан Кадырова, которого приблизил Дудаев. Я не удивлюсь, если Кадыров-старший был куплен давным-давно. Дудаев обычный советский генерал и его сказками о духовности муллы заморочили голову и он начал им верить.

В Грузии Россия оккупировала Абхазию еще в 1992 году. В 2008 году был блеф - типа, мы пойдем на Тбилиси.
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10.12.2024 01:01 Ответить
Короче, у России отлично получаются спецоперации - убить кого-то, поставить марионетку, получить там то что плохо лежит - в случае Украины это все что они завоевали это не из-за их великой военной машины, а потому что Украина смотрела и ничего не делала как в 14, так и в 22 году. А вот реальной мощи нет.
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10.12.2024 01:03 Ответить
ще одного пустозвона-популіста маємо."Мир"-який мир?Мир через капітуляцію?
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09.12.2024 10:13 Ответить
"Міністр Радослав Сікорський заявив, що «для Путіна війна зараз є передумовою його правління, і, ймовірно, для його фізичного існування жодна ціна не є надто високою».-ось адекватні слова.Що б про поляків не гнали і як би не намагалися посварити з ними ОП Сікорський робить набагато більше для України ніж Зе зшоблом з своїм "справедливим" миром
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09.12.2024 10:18 Ответить
Таке враження, що мир укласти хоче лише Зе.
А про путіна Трамп чому мовчить?
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09.12.2024 10:25 Ответить
Трамп заявив, що Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду

Зеленський, це не Україна! 🤬
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09.12.2024 10:27 Ответить
Його обрала Україна, як і Януковича, Ющенка, Кучму. А Кравчук сам себе вибирав.
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09.12.2024 10:34 Ответить
Помилки треба виправляти! Другого шансу у хєрпіду вже не буде. Ніколи!
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09.12.2024 10:43 Ответить
І що ви пропонуєте.
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09.12.2024 10:50 Ответить
Право голосу на виборах повинні мати ті, хто воював та волонтерив. "Дітки" до 25 років, крім тих, хто добровільно воює, та совкові пенсіонери 65+, особоливо бабусі, обдовбані земарафаном, біженці, чоловічої статі, "бійці" батальонів "Монако", плавці через Тису, та карпатські "туристи" - повинні буті позбавлені Права голосу, як і діючи та колишні депутати опзж та слуг народу! Це моя особиста думка!
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09.12.2024 11:29 Ответить
Це нереалістичні мрії.
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09.12.2024 11:40 Ответить
Це мої мрії! Я хужожник, я так бачу! (с) 😉
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09.12.2024 12:04 Ответить
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09.12.2024 14:38 Ответить
На те, на що обрали - закінчилось 20го травня. На шостий рік його ніхто не обирав. В Україні його нічого не тримає, ні майна ні родичів. Все в крипті та за кордоном. Зникне у будь-яку мить.
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10.12.2024 06:46 Ответить
через три роки кровопролитної війни в Україні ,величезної руйнації ,і сотень тисяч жертв українського народу ,два люті вороги України, виконавши свою кроваву місію, будуть завершувати те,про що домовились в Омані.
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09.12.2024 10:32 Ответить
Так і москальський фюрер хоче миру. На руїнах України.
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09.12.2024 11:03 Ответить
Нам зебіл говорить інше
Кому воно бреше
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09.12.2024 11:14 Ответить
Всім.
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09.12.2024 11:29 Ответить
Не чую звичного спростування від найвеличнівшого та його багаточисельних балакучих дуп з ОПи та ВР.
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09.12.2024 11:31 Ответить
Ніколи не судіть про внутрішні переконання клоуна по його виступам на публіку! І Зеля, і Єрмак говорять про вступ до НАТО, ніякі поступки Пуйлу, про недопустимість заморозки. А після візиту Єрмака в США, трампівці сказали, що Україна готова підписувати перемир'я, як є. І після розмови з Зелею, Трамп заявив те саме. Зельоні звиздять одне, а тихо роблять протилежне. Готові відмовитись від НАТО на невизначений термін, і застовбити позиції на кордонах прописаних в конституції Кацапії.
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09.12.2024 11:36 Ответить
https://t.me/Chornovil_official/23677 Тарас Чорновіл: "9 грудня 2019 року в Парижі Зе відкрив дорогу до великої війни і зради, підписавши на Нормандській четвірці так звану «формулу лаврова-Штайнмайєра», а потім на отій близькості «очі в очі» з путлєром явно погоджувався на все. Практично рівно за 5 років 7 грудня 2024 року в тому самому Парижі той самий Зе із собачою відданістю вже пробував заглянути в очі новому потенційному хазяїну Трампу. От лише той, судячи з коментарів радників, погидував. Але всі вимоги Зе виконувати готовий так само без зайвих заперечень. Хіба десь опісля щось відбрешеться. "
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09.12.2024 12:16 Ответить
" і Путін повинен думати, що час, тому що він програв" - сказав Трамп
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09.12.2024 12:17 Ответить
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09.12.2024 14:56 Ответить
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09.12.2024 14:59 Ответить
Не тіште себе,що це робота ГУР.Це москалі зачищають свідків та виконавців злочину.
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10.12.2024 07:45 Ответить
Вже умови ***** 2022 року здаються не такими страшними,як тепер нові((
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10.12.2024 07:46 Ответить
 
 