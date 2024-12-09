Президент Украины Владимир Зеленский хочет заключить мир с РФ.

Об этом заявил новоизбранный президент США Дональд Трамп в телефонном интервью The Post, информирует Цензор.НЕТ.

"Он хочет заключить мир", - заверил Трамп.

"Это новое. Он хочет прекращения огня", - добавил он.

"Он хочет заключить мир. Мы не говорили о деталях. Он считает, что время, и Путин должен думать, что время, потому что он проиграл - когда вы теряете 700 000 человек, это время. Это не закончится, пока не будет мира", - добавил Трамп.

По его словам, он говорил с Зеленским о том, как положить конец кровавому конфликту, который продолжается с 2022 года.

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Как сообщалось, ранее Трамп заявил, что Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение и остановить безумие. По его словам, Украина потеряла 400 000 солдат и гораздо больше гражданских.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский считает, что Путин болен войной. Его можно остановить только силой. Единственное, чего он боится - Америка и единство мира.