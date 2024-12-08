"Путин ранее озвучил условия мирных переговоров. Украина продолжает отказываться", - Песков
Условия России для начала переговоров по завершению войны в Украине были ранее озвучены российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом в комментарии российским СМИ заявил спикер диктатора РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.
"Условия мирных переговоров были озвучены Путиным ранее, но Украина продолжает отказываться от переговоров и не меняет позиции", - заявил Песков.
Он также заверил, что озвученные Дональдом Трампом потери РФ в войне в Украине якобы не соответствуют действительности.
Как сообщалось, Трамп ранее заявил, что РФ потеряла в войне против Украины 600 тысяч солдат, поэтому она неспособна помочь Асаду. Также он заверил, что Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение и остановить безумие. По его словам, Украина потеряла 400 000 солдат и гораздо больше гражданских.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский считает, что Путин болен войной. Его можно остановить только силой. Единственное, чего он боится - Америка и единство мира.
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Факт, три солдати тільки в санчастину з насморком злягли
Огидно друге - що ВСІ наввипередки обговорюють якісь заморозки та зупинки абсолютно ігноруючи незмінно-тверде безумство позиції ліліпутіна.
Все чим вони нестерпно пишаються - все викрадене в інших ...
Киздуй за Урал, а від Уралу до України буде зона безпеки!!!
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"Закликав команду обраного президента Трампа скористатися вузьким вікном можливістей і змусити російського диктатора до переговорів, при цьому максимально посиливши Україну.
Я розраховую на президента Трампа та всю перехідну команду. Думаю, вони знайдуть аргументи і використають цю можливість, щоб знайти сильну мотивацію і посадити путіна за стіл переговорів. І в цьому сценарії Україна має бути сильною та дуже добре оснащеною.
Водночас червоні лінії щодо України залишаються незмінними. Жодних поступок щодо суверенітету та національної ідентичності України. Ми ніколи не повернемося назад до складу росії. Жодних компромісів щодо територіальної цілісності України. Жодних компромісів щодо Збройних сил України та здатності України захистити нашу незалежність, нашу землю та наш народ. Безкомпромісність щодо санкцій проти путіна. Це мають бути пекельні санкції, які створюють мотивацію для путіна сісти за стіл переговорів, щоб урізати йому можливість фінансувати війну. І останній пункт - це повноправне членство України в НАТО і в ЄС.
Ми не торгуємо територією, але ми повинні створити мотивацію для путіна припинити війну. Я хочу спростувати думку, що путін сильніший, ніж видається. Насправді у путіна немає резерву. У нього катастрофічна ситуація в російській економіці, 25-відсоткова інфляція, катастрофа з курсом, катастрофа із соціальними стандартами.
Треба використати це, на жаль, вузьке вікно можливостей нової президентської команди".
А пуйло і його "голос" вимагають "миру" на умовах "стамбулу 2", який у березні 2022 року підписала команду Боневтіка Потужного, де ми є просто частиною Цапію і рабами. Наріде, 73% - це ваша заслуга, що ми дійшли до краю, до прірви, а сьогодні чекаєте, щоб за вас все це розлулив Трамп? А Ваш "рулєвой" вже не може? А як співав у 2019 році, як брехав і обіцяв? Його лозунки здійснилися, ви зробили себе разом і не тільки себе, а своїх дітей і навіть внуків.
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/peregovori-z-rf-pro-shcho-domovlyalisya-v-stambuli-v-2022-roci-50413716.html
та послухайте що каже Пристайко про наслідки тих переговорів у Стамбулі ось відео дивитися з 1:11:31 https://www.youtube.com/watch?v=JZOxt9PQ2Ac якщо вмієте читати та розуміти прочитане та побачене, тоді у вас питання відпадуть. Якшо ні, то дивіться далі ваші квартали та марафони...
Війна буде тривати, поки Х-йло стане недієздатним, або поки економіка Мордору не обвалиться настільки, що її продовження стане неможливим незалежно від дієздатності Х-уйла.
Третього варіанту немає, Х-уйло хоче знищити Україну і українців, а український народ, природно, проти цього, тут немає поля для копромісу.