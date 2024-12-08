Условия России для начала переговоров по завершению войны в Украине были ранее озвучены российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом в комментарии российским СМИ заявил спикер диктатора РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.

"Условия мирных переговоров были озвучены Путиным ранее, но Украина продолжает отказываться от переговоров и не меняет позиции", - заявил Песков.

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Он также заверил, что озвученные Дональдом Трампом потери РФ в войне в Украине якобы не соответствуют действительности.

Как сообщалось, Трамп ранее заявил, что РФ потеряла в войне против Украины 600 тысяч солдат, поэтому она неспособна помочь Асаду. Также он заверил, что Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение и остановить безумие. По его словам, Украина потеряла 400 000 солдат и гораздо больше гражданских.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский считает, что Путин болен войной. Его можно остановить только силой. Единственное, чего он боится - Америка и единство мира.