Если для Украины будет "плохое соглашение", мы будем жить в другой Европе, - министр обороны Нидерландов Брекельманс
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что если Россия победит сейчас, ее агрессия неизбежно вернется к Украине и границам НАТО позже.
Об этом он заявил в интервью De Volkskrant, передает Цензор.НЕТ.
"Я очень боюсь, что если будет заключено плохое соглашение, то в результате после более чем тысячи дней войны в Европе возобладает агрессия. Тогда мы действительно будем жить в другой Европе", - подчеркнул Брекельманс.
Министр обороны Нидерландов напомнил, что в Европе после Второй мировой войны "все выросли с идеей", где свобода торжествует, а агрессор будет наказан.
"Если российская агрессия победит сейчас, она неизбежно вернется к Украине и границам НАТО", - добавил Брекельманс.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ніколи.
коли ми в останній раз нищили керченський міст?
хер його знає коли.