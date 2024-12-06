Если для Украины будет "плохое соглашение", мы будем жить в другой Европе, - министр обороны Нидерландов Брекельманс

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что если Россия победит сейчас, ее агрессия неизбежно вернется к Украине и границам НАТО позже.

Об этом он заявил в интервью De Volkskrant, передает Цензор.НЕТ.

"Я очень боюсь, что если будет заключено плохое соглашение, то в результате после более чем тысячи дней войны в Европе возобладает агрессия. Тогда мы действительно будем жить в другой Европе", - подчеркнул Брекельманс.

Министр обороны Нидерландов напомнил, что в Европе после Второй мировой войны "все выросли с идеей", где свобода торжествует, а агрессор будет наказан.

"Если российская агрессия победит сейчас, она неизбежно вернется к Украине и границам НАТО", - добавил Брекельманс.

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