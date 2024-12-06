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Новости Война
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Если для Украины будет "плохое соглашение", мы будем жить в другой Европе, - министр обороны Нидерландов Брекельманс

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что если Россия победит сейчас, ее агрессия неизбежно вернется к Украине и границам НАТО позже.

Об этом он заявил в интервью De Volkskrant, передает Цензор.НЕТ.

"Я очень боюсь, что если будет заключено плохое соглашение, то в результате после более чем тысячи дней войны в Европе возобладает агрессия. Тогда мы действительно будем жить в другой Европе", - подчеркнул Брекельманс.

Министр обороны Нидерландов напомнил, что в Европе после Второй мировой войны "все выросли с идеей", где свобода торжествует, а агрессор будет наказан.

"Если российская агрессия победит сейчас, она неизбежно вернется к Украине и границам НАТО", - добавил Брекельманс.

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Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс

Автор: 

Европа (1841) Нидерланды (1575) переговоры с Россией (954)


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)(уйло все таки пробив наземний коридор в Крим...ось це і не тільки видасть народонасєлєнію за перемогу
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06.12.2024 17:12 Ответить
коли ми в останні раз пуляли по залізниці та мостам на цьому коридорі?
ніколи.
коли ми в останній раз нищили керченський міст?
хер його знає коли.
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06.12.2024 17:16 Ответить
Ти ж нам надіємся відвоюєш кордони 91
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06.12.2024 17:17 Ответить
Ну то шо?
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06.12.2024 17:13 Ответить
Та ні, ви взагалі жити не будете!!! Не сподівайтесь, що повз пройде!!
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06.12.2024 17:14 Ответить
😂😂😂😂😂😂😂
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06.12.2024 17:16 Ответить
Якщо 500 мільйонний західний світ здасть Україну то невдовзі Європа буде називатись Гейрапейскае Губернаторство Расейскава Саюза.
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06.12.2024 18:36 Ответить
 
 