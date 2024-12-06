Якщо для України буде "погана угода", ми житимемо в іншій Європі, - міністр оборони Нідерландів Брекельманс
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що якщо Росія переможе зараз, її агресія неминуче повернеться до України й кордонів НАТО пізніше.
Про це він заявив в інтерв'ю De Volkskrant, передає Цензор.НЕТ.
"Я дуже боюся, що якщо буде укладено погану угоду, то в результаті після більш ніж тисячі днів війни в Європі візьме гору агресія. Тоді ми дійсно житимемо в іншій Європі", - наголосив Брекельманс.
Міністр оборони Нідерландів нагадав, що в Європі після Другої світової війни "усі виросли з ідеєю", де свобода тріумфує, а агресор буде покараний.
"Якщо російська агресія переможе зараз, вона неминуче повернеться до України та кордонів НАТО", - додав Брекельманс.
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ніколи.
коли ми в останній раз нищили керченський міст?
хер його знає коли.