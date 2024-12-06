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Новини Війна
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Якщо для України буде "погана угода", ми житимемо в іншій Європі, - міністр оборони Нідерландів Брекельманс

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що якщо Росія переможе зараз, її агресія неминуче повернеться до України й кордонів НАТО пізніше.

Про це він заявив в інтерв'ю  De Volkskrant, передає Цензор.НЕТ.

"Я дуже боюся, що якщо буде укладено погану угоду, то в результаті після більш ніж тисячі днів війни в Європі візьме гору агресія. Тоді ми дійсно житимемо в іншій Європі", - наголосив Брекельманс.

Міністр оборони Нідерландів нагадав, що в Європі після Другої світової війни "усі виросли з ідеєю", де свобода тріумфує, а агресор буде покараний.

"Якщо російська агресія переможе зараз, вона неминуче повернеться до України та кордонів НАТО", - додав Брекельманс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна наразі програє війну, РФ зберігає перевагу на фронті, - міністр оборони Нідерландів Брекельманс 

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс

Автор: 

Європа (1805) Нідерланди (1565) переговори з Росією (1079)


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)(уйло все таки пробив наземний коридор в Крим...ось це і не тільки видасть народонасєлєнію за перемогу
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06.12.2024 17:12 Відповісти
коли ми в останні раз пуляли по залізниці та мостам на цьому коридорі?
ніколи.
коли ми в останній раз нищили керченський міст?
хер його знає коли.
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06.12.2024 17:16 Відповісти
Ти ж нам надіємся відвоюєш кордони 91
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06.12.2024 17:17 Відповісти
Ну то шо?
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06.12.2024 17:13 Відповісти
Та ні, ви взагалі жити не будете!!! Не сподівайтесь, що повз пройде!!
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06.12.2024 17:14 Відповісти
😂😂😂😂😂😂😂
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06.12.2024 17:16 Відповісти
Якщо 500 мільйонний західний світ здасть Україну то невдовзі Європа буде називатись Гейрапейскае Губернаторство Расейскава Саюза.
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06.12.2024 18:36 Відповісти
 
 