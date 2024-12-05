Украина сейчас проигрывает войну, РФ сохраняет преимущество на фронте, - министр обороны Нидерландов Брекельманс
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс мрачно оценивает ситуацию на фронте в Украине, поскольку Россия пока сохраняет преимущество на передовой.
Об этом он заявил на дебатах по оборонному бюджету в парламенте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BNR.
Можно даже сказать, что Украина проигрывает войну. И мы имеем дело с результатами выборов (в США. - Ред.), которые достаточно сильно все переворачивают, потому что мы знаем, что новый президент Дональд Трамп сделал заявления о том, как он относится к Украине и как он заставит стороны сесть за стол переговоров", - отметил он.
В то же время Брекельманс не считает вести переговоры о "мире в Украине" сейчас правильным.
"Риск заключается в том, что Украине придется пойти на большие уступки, потому что она будет вести переговоры с позиции слабости. Это будет означать, что агрессия в Европе победит. Тогда мы действительно будем жить вместе на другом континенте, чем тот, на котором мы все выросли", - считает глава Минобороны Нидерландов.
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Закидаєте кацапів тюльпанами та косяками. А вони за це будуть вас гвалтувати. Всіх без винятку.
Проти російських "горішків" не в змозі воювати мобілізовані солдати. Бо в таких випадках проводиться антитерористична операція світовими поліцейськими, які цинічно кинули свою заручницю напризволяще.
Замість того, щоб оголосити антитерористичну операцію проти путіна, заокеанські лицеміри загнали Україну в рамки згубної прикордонної війни, залишаючи за небезпечним для світу терористом дипломатичний імунітет та право кожного дня проводити ракетно-дроновий геноцид цивільного населення, не закривши силами натівських союзників навіть небо над Україною.
Лицемірну допомогу, яка схожа на встановлення крапельниці стікаючій кров'ю заручниці для того, щоб її продовжував гвалтувати своїми балістичними подарунками "С россии, с любовью" Кремлівський Ірод, трампісти погрожують припинити взагалі, висмикнувши із тіла заручниці голки з розчином Рінгера-Локка.
-обрала в лідери московських кловунів
- зумисно і демонстративно не готувалась до війни
-розігнала і повигоняла з армії всії бойових генералів
-закрила власні збройні програми
-закрила власні ракетні програми
-втопила напередодні війни власний флот
-переругалася з західними собзниками
-не дозволила завести бойові літаки
-не дозволила входження військових країн НАТО
-розбазарила оборонний бюджет на всіляку фігню типу світлофорів
-принципово заборонила будувати укріпрайнои на небезпечних напрямках
-принципово не хоче бити по тилам противника ні своєю ні західною зброєю
-заборонила диверсії в тилу ворога. ССО використовуют як звичайну піхоту.
-саботувала всіма силами рекрутинг поповнення до армії
якщо в них такІ міністри оборони, то як вони, на Заході, збираються оборонятися?
Україна і так показала всьому світу класс, єдина країна яка не засцяла вступити у боротьбу с вялікой расієй. Медоїда в бою практично неможливо перемогти, але навіть його можна вбити.