Украина сейчас проигрывает войну, РФ сохраняет преимущество на фронте, - министр обороны Нидерландов Брекельманс

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс мрачно оценивает ситуацию на фронте в Украине, поскольку Россия пока сохраняет преимущество на передовой.

Об этом он заявил на дебатах по оборонному бюджету в парламенте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BNR.

Можно даже сказать, что Украина проигрывает войну. И мы имеем дело с результатами выборов (в США. - Ред.), которые достаточно сильно все переворачивают, потому что мы знаем, что новый президент Дональд Трамп сделал заявления о том, как он относится к Украине и как он заставит стороны сесть за стол переговоров", - отметил он.

В то же время Брекельманс не считает вести переговоры о "мире в Украине" сейчас правильным.

"Риск заключается в том, что Украине придется пойти на большие уступки, потому что она будет вести переговоры с позиции слабости. Это будет означать, что агрессия в Европе победит. Тогда мы действительно будем жить вместе на другом континенте, чем тот, на котором мы все выросли", - считает глава Минобороны Нидерландов.

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