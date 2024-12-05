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Новости Война
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Украина сейчас проигрывает войну, РФ сохраняет преимущество на фронте, - министр обороны Нидерландов Брекельманс

Брекельманс про ситуацію на фронті в Україні

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс мрачно оценивает ситуацию на фронте в Украине, поскольку Россия пока сохраняет преимущество на передовой.

Об этом он заявил на дебатах по оборонному бюджету в парламенте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BNR.

Можно даже сказать, что Украина проигрывает войну. И мы имеем дело с результатами выборов (в США. - Ред.), которые достаточно сильно все переворачивают, потому что мы знаем, что новый президент Дональд Трамп сделал заявления о том, как он относится к Украине и как он заставит стороны сесть за стол переговоров", - отметил он.

В то же время Брекельманс не считает вести переговоры о "мире в Украине" сейчас правильным.

"Риск заключается в том, что Украине придется пойти на большие уступки, потому что она будет вести переговоры с позиции слабости. Это будет означать, что агрессия в Европе победит. Тогда мы действительно будем жить вместе на другом континенте, чем тот, на котором мы все выросли", - считает глава Минобороны Нидерландов.

Читайте также: Дискуссия относительно отправки войск в Украину набирает обороты, - министр обороны Нидерландов Брекельманс

Автор: 

Нидерланды (1575) россия (95418) переговоры с Россией (954)


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Топ комментарии
+21
Якби марафон показували в Нідерландах, Брекельманс був би іншої думки ...
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05.12.2024 19:13
+13
В Білому Домі до цієї пори не усвідомили, що Україна не може воювати, бо знаходиться в заручниках у кремлівського Гуманного Терориста, який попереджатиме в майбутньому свою заручницю, коли в слідуючий раз гвалтуватиме її своїми "орєшками".

Проти російських "горішків" не в змозі воювати мобілізовані солдати. Бо в таких випадках проводиться антитерористична операція світовими поліцейськими, які цинічно кинули свою заручницю напризволяще.

Замість того, щоб оголосити антитерористичну операцію проти путіна, заокеанські лицеміри загнали Україну в рамки згубної прикордонної війни, залишаючи за небезпечним для світу терористом дипломатичний імунітет та право кожного дня проводити ракетно-дроновий геноцид цивільного населення, не закривши силами натівських союзників навіть небо над Україною.

Лицемірну допомогу, яка схожа на встановлення крапельниці стікаючій кров'ю заручниці для того, щоб її продовжував гвалтувати своїми балістичними подарунками "С россии, с любовью" Кремлівський Ірод, трампісти погрожують припинити взагалі, висмикнувши із тіла заручниці голки з розчином Рінгера-Локка.
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05.12.2024 19:14
+12
США під тиском забрали в України треті по могутності ядерні сили, зброю, віддали "гаранту" безпеки, "гарант" в порушення всіх підписаних міжнародних угод, законів, вдерся в Україну, загарбав землі,території , ввів їх у свою конституцію, вбиває , знищує народ, державу а "миротворці", не даючи ніякої гарантії безпеки, пропонують віддати за МИР"20%-120тис.кв.км загарбаної території України, а це як Чехія (78866 кв.км) та Словаччини(49053)кв.км .або Угорщина (95030)+Словенія(20273), у Швейцарії 41285кв.км. Висновок: якщо тобі обіцяють мир та захист за твоє роззброєння, не вір-збрешуть! Якщо ти агресор, заводь ядерну зброю, захоплюй інші землі, грабуй, вбивай і ніхто тебе не чіпатиме бо в тебе є БОМБА!? А такий " Миру мир" як дехто пропонує Україні це Чехословаччина 1939 року, тільки з безкарною, безмежною зажерливістю рф на загарбання інших держав...? А таких "миротворців" чекає не Нобелівська, а супер Шнобелівська премія і одвічне прокляття українського та інших народів на яких нападе росія...!!!
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05.12.2024 19:27
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Нідерланди ...?!!!
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05.12.2024 19:13 Ответить
США під тиском забрали в України треті по могутності ядерні сили, зброю, віддали "гаранту" безпеки, "гарант" в порушення всіх підписаних міжнародних угод, законів, вдерся в Україну, загарбав землі,території , ввів їх у свою конституцію, вбиває , знищує народ, державу а "миротворці", не даючи ніякої гарантії безпеки, пропонують віддати за МИР"20%-120тис.кв.км загарбаної території України, а це як Чехія (78866 кв.км) та Словаччини(49053)кв.км .або Угорщина (95030)+Словенія(20273), у Швейцарії 41285кв.км. Висновок: якщо тобі обіцяють мир та захист за твоє роззброєння, не вір-збрешуть! Якщо ти агресор, заводь ядерну зброю, захоплюй інші землі, грабуй, вбивай і ніхто тебе не чіпатиме бо в тебе є БОМБА!? А такий " Миру мир" як дехто пропонує Україні це Чехословаччина 1939 року, тільки з безкарною, безмежною зажерливістю рф на загарбання інших держав...? А таких "миротворців" чекає не Нобелівська, а супер Шнобелівська премія і одвічне прокляття українського та інших народів на яких нападе росія...!!!
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05.12.2024 19:27 Ответить
Дяка Нідерландам за доромогу. Шоб ВСІ так робили б як ви то була б інша картина.
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05.12.2024 19:13 Ответить
Якби марафон показували в Нідерландах, Брекельманс був би іншої думки ...
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05.12.2024 19:13 Ответить
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05.12.2024 19:24 Ответить
Возможно Американцы хотят мира для выборов, и думают поменять зеленую власть, потому что эта власть делает вся для капитуляции Украины. Или запад мало делает для победы Украины? Запад призывал нас готовится к войне, а не к шашлыкам.
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06.12.2024 03:33 Ответить
Тюю.....
Закидаєте кацапів тюльпанами та косяками. А вони за це будуть вас гвалтувати. Всіх без винятку.
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05.12.2024 19:13 Ответить
Не дочекаєшся
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05.12.2024 19:27 Ответить
В Білому Домі до цієї пори не усвідомили, що Україна не може воювати, бо знаходиться в заручниках у кремлівського Гуманного Терориста, який попереджатиме в майбутньому свою заручницю, коли в слідуючий раз гвалтуватиме її своїми "орєшками".

Проти російських "горішків" не в змозі воювати мобілізовані солдати. Бо в таких випадках проводиться антитерористична операція світовими поліцейськими, які цинічно кинули свою заручницю напризволяще.

Замість того, щоб оголосити антитерористичну операцію проти путіна, заокеанські лицеміри загнали Україну в рамки згубної прикордонної війни, залишаючи за небезпечним для світу терористом дипломатичний імунітет та право кожного дня проводити ракетно-дроновий геноцид цивільного населення, не закривши силами натівських союзників навіть небо над Україною.

Лицемірну допомогу, яка схожа на встановлення крапельниці стікаючій кров'ю заручниці для того, щоб її продовжував гвалтувати своїми балістичними подарунками "С россии, с любовью" Кремлівський Ірод, трампісти погрожують припинити взагалі, висмикнувши із тіла заручниці голки з розчином Рінгера-Локка.
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05.12.2024 19:14 Ответить
Проблема "орєшників" вирішуєтся дуже просто. В Польщі і Румунії є бази ПРО. Треба просто домовитись з НАТО, що би вони робили заатмосферний перехват повітряних цілей над нашою країною, або підключити наши ПЕТРІОТИ до їхніх РЛС (це технічно можливо) і надали ракети ЕРІНТ. Умовити Захід на це не складно. Але нинішня влада цього робити 100% не буде нажаль.
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05.12.2024 19:37 Ответить
Умовити Захід нескладно? Ви що живете в минулому столітті часів Рузвельта-Черчілля?
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05.12.2024 19:40 Ответить
Иди договорись умник, перехват балистики такого уровня могут делать только две системы хэц 3 и THAAD их никто не даст - дорого
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05.12.2024 20:34 Ответить
Тобі скільки років фантазер-казкар? Із дитсадка "Сонечко" віщаєш?
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05.12.2024 22:19 Ответить
Да, десь звідти. Із "Сонечка".
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05.12.2024 22:22 Ответить
У цього хлопа наш *********** не приймає?
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05.12.2024 19:18 Ответить
Та ні, шановний! Жити ви у такому випадку теж не будете! Від слова- зовсім!
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05.12.2024 19:20 Ответить
Нідерландський Аркадій.Війну програє в першу чергу американські брехливі і лицемірні політики ,після цього натівський брехливий позор ,а також стара "європейська мадам" ,в тому числі і українські "зепоцріоти"
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05.12.2024 19:24 Ответить
Програє війну влада і тягне в прірву всю Україну...
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05.12.2024 19:28 Ответить
Так і є-ось підтвердження:_https://www.youtube.com/watch?v=GLIEp2Sp-c8
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06.12.2024 01:45 Ответить
Що би успішно програти війну наша країна зробила багато дурних і смертельних ходів:
-обрала в лідери московських кловунів
- зумисно і демонстративно не готувалась до війни
-розігнала і повигоняла з армії всії бойових генералів
-закрила власні збройні програми
-закрила власні ракетні програми
-втопила напередодні війни власний флот
-переругалася з західними собзниками
-не дозволила завести бойові літаки
-не дозволила входження військових країн НАТО
-розбазарила оборонний бюджет на всіляку фігню типу світлофорів
-принципово заборонила будувати укріпрайнои на небезпечних напрямках
-принципово не хоче бити по тилам противника ні своєю ні західною зброєю
-заборонила диверсії в тилу ворога. ССО використовуют як звичайну піхоту.
-саботувала всіма силами рекрутинг поповнення до армії
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05.12.2024 19:32 Ответить
Якщо здатися, буде теж бойня але накшталт м'ясокомбінату, як в окупованому Маріуполі. Загонять всії в фільтраційні концтабори і 90% розстріляють. А потім навколо міст з'являтся 40х40 км цвинтарі з братськими могилами. Доброго кінці в цій війні нема. Або ми їх, або вони нас.
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05.12.2024 19:41 Ответить
Кому ви це пояснюєте? По гнилому наративу видно ж що кацапня.
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05.12.2024 19:51 Ответить
***** спалює останні мааасковскіє ресурси для "послєднєго і решитєльного пОнта", щоб впЄчатлітєльниє "міністри оборони Нідерландів" злякалися ліхорАдочних кремлівських конвульсій і повірили в міфічні "вундервафлю-орєшнік-втАруюарміюміра" і що "Україна наразі програє війну"...
якщо в них такІ міністри оборони, то як вони, на Заході, збираються оборонятися?
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05.12.2024 19:38 Ответить
Ну, програє. Але, вибачте, з такою крапельною допомогою, та суцільними "стурбованостями", з самодуром-узурпатором, який дупля не віддупляє в політиці, віськовій справі та геополітиці, жодна країна не протрималася б так довго перед паРашою+Іран+КНДР+Китай.
Україна і так показала всьому світу класс, єдина країна яка не засцяла вступити у боротьбу с вялікой расієй. Медоїда в бою практично неможливо перемогти, але навіть його можна вбити.
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05.12.2024 19:49 Ответить
Україна не програє, її зливають.
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05.12.2024 19:51 Ответить
Закрий писок, розумнішим будеш здаватися.
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05.12.2024 19:55 Ответить
А в вас стоїть не зберігання військова техніка, ржавіє сохне проводка, але ви Україні даже в лізінг не даєте, доречі Швеція свої літаки в лізінг, чому не провести такі перемовини з країнами, де є багато техніки, за пошкоджени ми заплатили б, а цілу віддали назад!
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05.12.2024 20:23 Ответить
якось голандці просрали флот кінноті (!) французів. так що ваша думка нам до дупки
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05.12.2024 20:30 Ответить
Це не тільки Україна програє. А і весь західний світ. Скоріше б вони це зрозуміли.
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05.12.2024 20:31 Ответить
Він це каже бо напевно наші плани перемоги не читав
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05.12.2024 21:09 Ответить
Не читав, 100% не читав. Прочитати ту муйню фізично не можливо.
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05.12.2024 22:30 Ответить
 
 