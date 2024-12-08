Умови Росії для початку перемовин щодо завершення війни в Україні були раніше озвучені російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це у коментарі російським ЗМІ заявив речник диктатора РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ.

"Умови мирних переговорів були озвучені Путіним раніше, але Україна продовжує відмовлятися від переговорів і не змінює позиції", - заявив Пєсков.

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Він також запевнив, що озвучені Дональдом Трампом втрати РФ у війні в Україні нібито не відповідають дійсності.

Як повідомлялося, Трамп раніше заявив, що РФ втратила у війні проти України 600 тисяч солдатів, тому вона нездатна допомогти Асаду. Також він запевнив, що Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля. За його словами, Україна втратила 400 000 солдатів і набагато більше цивільних.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський вважає, що Путін хворий на війну. Його можна зупинити тільки силою. Єдине, чого він боїться - Америка та єдність світу.