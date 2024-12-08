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Новини
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"Путін раніше озвучив умови мирних переговорів. Україна продовжує відмовлятися", - Пєсков

Дмитро Пєсков

Умови Росії для початку перемовин щодо завершення війни в Україні були раніше озвучені російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це у коментарі російським ЗМІ заявив речник диктатора РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ.

"Умови мирних переговорів були озвучені Путіним раніше, але Україна продовжує відмовлятися від переговорів і не змінює позиції", - заявив Пєсков.

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Він також запевнив, що озвучені Дональдом Трампом втрати РФ у війні в Україні нібито не відповідають дійсності.

Як повідомлялося, Трамп раніше заявив, що РФ втратила у війні проти України 600 тисяч солдатів, тому вона нездатна допомогти Асаду. Також він запевнив, що Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля. За його словами, Україна втратила 400 000 солдатів і набагато більше цивільних.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський вважає, що Путін хворий на війну. Його можна зупинити тільки силою. Єдине, чого він боїться - Америка та єдність світу.

Автор: 

Пєсков Дмитро (1612) росія (65052) переговори з Росією (1077)


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Топ коментарі
+38
Ху-йло і в Сирії багато чого озвучував, а бач як воно обернулось...
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08.12.2024 14:17
+37
ПТН ПШНХЙ
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08.12.2024 14:16
+20
Крисениш, пшло на йух, разом зі 150 сантиметровим кремлівським х@йлом.
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08.12.2024 14:17
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ПТН ПШНХЙ
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08.12.2024 14:16 Відповісти
Асад теж торгувався…
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08.12.2024 14:52 Відповісти
Два брехуни,котрі беруть участь у війні , оправдуються перед "трампоном",що він 3,14стить про кількість втрат.Умови-ідіть накуй з України рашистські собачі діти
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08.12.2024 14:17 Відповісти
Трампон такий самий брехун.
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08.12.2024 15:26 Відповісти
Та хз, може й дійсно не 750 тисяч, а 600..
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08.12.2024 16:37 Відповісти
Крисениш, пшло на йух, разом зі 150 сантиметровим кремлівським х@йлом.
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08.12.2024 14:17 Відповісти
Ху-йло і в Сирії багато чого озвучував, а бач як воно обернулось...
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08.12.2024 14:17 Відповісти
Весь в дерьме по уши но права качает.
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08.12.2024 14:18 Відповісти
їбанутовідстороненапозиція і вони її змінять тільки коли потрібно буде «ножки буша» брати а доти нєт!..
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08.12.2024 14:19 Відповісти
ніжки буша наступна влада брати буде, а в цю з танка по парламенту лупитимуть)
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08.12.2024 16:36 Відповісти
Патерь нєт!
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08.12.2024 14:19 Відповісти
Туалетний йорш ********* знову, щось говорить, а кажуть кацапи у Сколково нічого не розробили! У туалетного аксесуару - андроїдна подоба і щось схоже на інтелект!
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08.12.2024 14:19 Відповісти
Да ПНХ в след за Асадом
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08.12.2024 14:20 Відповісти
Проте ще раніше єльцин казав зовсім протилежне, і його підтримував ***** з пітерської мерії. Тому повернемось в історію до істоков Біловежської пущі.
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08.12.2024 14:20 Відповісти
Яка огидна цинічна істота ,ти мерзота прекрасно знаєш як і твій господар кривавий терорист путін, виведіть своїх варварів з території України ,а не прикидайся дурнем виставляючи ультиматуми.
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08.12.2024 14:21 Відповісти
Асад тоже озвучивал...
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08.12.2024 14:22 Відповісти
Він також запевнив, що озвучені Дональдом Трампом втрати РФ у війні в Україні нібито не відповідають дійсності.
===========
Факт, три солдати тільки в санчастину з насморком злягли
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08.12.2024 14:23 Відповісти
Не відповідають дійсності тому що насправді більші. Формально піська не збрехала.
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08.12.2024 14:30 Відповісти
Так точно
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08.12.2024 14:48 Відповісти
ТА які ж там мирні переговори - це повна капітуляція Украіни з розчленуванням
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08.12.2024 14:24 Відповісти
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08.12.2024 14:24 Відповісти
Бачу, в коментах ніхто ще не сказав, що то були умови капітуляції від *****; на що Україна не погоджується. Хоча, ЕрЗе може на це піти...
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08.12.2024 14:28 Відповісти
Там навіть не капітуляція в її класичному вигляді, там тупо вимагали підписати акт про припинення існування України як держави.
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08.12.2024 16:25 Відповісти
Це ультиматимуми капітуляції! Тому йоржик разом з *уйлом іде за крейсером!
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08.12.2024 14:40 Відповісти
ліліпутін озвучив ці умови і НІКОЛИ їх не міняв
Огидно друге - що ВСІ наввипередки обговорюють якісь заморозки та зупинки абсолютно ігноруючи незмінно-тверде безумство позиції ліліпутіна.
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08.12.2024 14:42 Відповісти
Ці, так звані, мирні угоди ***** є ультіматумов до капітуляції. Що буде далі розповідають пропагандони - Соловьєв, Скабєєви, Сімон'ян, Мардан та інші покидьки. Тому краща відповідь на кацапський "мирний" план вбивати їх всіх
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08.12.2024 14:42 Відповісти
ПОРА ВЫКЛЮЧИТЬ ЗВУК !)
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08.12.2024 14:44 Відповісти
Цей йоршик іноді з *********** дупи достають, щоб воно набрало повітря і ше шось гавкнуло...
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08.12.2024 14:48 Відповісти
Це умови капітуляції,й воно разом з ху#лом прекрасно розуміє що Україна на це ніколи не піде,от і кукарікає.
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08.12.2024 15:00 Відповісти
якщо це "мирні переговори" то ти "найчесніший росіянин"
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08.12.2024 15:01 Відповісти
Вообще не вижу смысла это обсуждать и на это реагировать. Никогда официально ни одна сторона не озвучит свои требования, потому что требования это всегда самая верхняя планка, которую по факту никто не расчитывает получить, а просто отправная точка для торга. Я не знаю на что могут согласиться кацапы, но это точно не будет предварительно озвучено на пресс-конференциях. Ну и естественно то что если Песков как и его господин ***** открывают рот - это автоматически означает что они врут.
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08.12.2024 15:04 Відповісти
Вони недоговороздатні взагалі
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08.12.2024 18:57 Відповісти
Тепер єдиний, хто буде озвучувати умови - це Трамп. Отже, хай ***** візьме свої "умови" і засуне їх собі в дупу. Поки нафта не стала 30 баксів, бо тоді вже буде пізно. Понти вони гнуть ще, підари кацапські. .
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08.12.2024 15:04 Відповісти
А там колись було щось крім понтів?
Все чим вони нестерпно пишаються - все викрадене в інших ...
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08.12.2024 15:37 Відповісти
Ми прєдложилі ім сдохнуть, а оні почєму-то нє хотят...
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08.12.2024 15:23 Відповісти
Так-так... домовлятися з кацапами - така собі забавка... як біолог могу свідчити, що ви можете домовитися з крокодилом, він дотримуватеметься угод... поки на зголодніє, далі йому по х.... усі домовленості. Так ось крокодил - взірець чесності і чемності порівняно з кацапом
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08.12.2024 15:24 Відповісти
Краще навпаки!!!
Киздуй за Урал, а від Уралу до України буде зона безпеки!!!
🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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08.12.2024 15:24 Відповісти
Не зможе Китай не дозволить
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08.12.2024 15:28 Відповісти
Таке враження що на цьому фото письков після обробки чемодана ху....ла
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08.12.2024 15:30 Відповісти
Зачуханые мокши себе в очко засунуть свои "умови"
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08.12.2024 15:31 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/11568 Петро Порошенко в інтерв'ю етері телеканалу NBC News, вчора:
"Закликав команду обраного президента Трампа скористатися вузьким вікном можливістей і змусити російського диктатора до переговорів, при цьому максимально посиливши Україну.
Я розраховую на президента Трампа та всю перехідну команду. Думаю, вони знайдуть аргументи і використають цю можливість, щоб знайти сильну мотивацію і посадити путіна за стіл переговорів. І в цьому сценарії Україна має бути сильною та дуже добре оснащеною.
Водночас червоні лінії щодо України залишаються незмінними. Жодних поступок щодо суверенітету та національної ідентичності України. Ми ніколи не повернемося назад до складу росії. Жодних компромісів щодо територіальної цілісності України. Жодних компромісів щодо Збройних сил України та здатності України захистити нашу незалежність, нашу землю та наш народ. Безкомпромісність щодо санкцій проти путіна. Це мають бути пекельні санкції, які створюють мотивацію для путіна сісти за стіл переговорів, щоб урізати йому можливість фінансувати війну. І останній пункт - це повноправне членство України в НАТО і в ЄС.
Ми не торгуємо територією, але ми повинні створити мотивацію для путіна припинити війну. Я хочу спростувати думку, що путін сильніший, ніж видається. Насправді у путіна немає резерву. У нього катастрофічна ситуація в російській економіці, 25-відсоткова інфляція, катастрофа з курсом, катастрофа із соціальними стандартами.
Треба використати це, на жаль, вузьке вікно можливостей нової президентської команди".
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08.12.2024 15:39 Відповісти
Це позиція денржавника, президента, який вже один раз витягував Україну з прірви, а вумний нарід оббрехав його, облив брудом і аж пищав, щоб його посадили антимайданівці за захист цього скривдженого наріду і вибрав свою смерть.
А пуйло і його "голос" вимагають "миру" на умовах "стамбулу 2", який у березні 2022 року підписала команду Боневтіка Потужного, де ми є просто частиною Цапію і рабами. Наріде, 73% - це ваша заслуга, що ми дійшли до краю, до прірви, а сьогодні чекаєте, щоб за вас все це розлулив Трамп? А Ваш "рулєвой" вже не може? А як співав у 2019 році, як брехав і обіцяв? Його лозунки здійснилися, ви зробили себе разом і не тільки себе, а своїх дітей і навіть внуків.
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08.12.2024 15:46 Відповісти
То барига продовжує наживатися на крові, не звертайте уваги.
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08.12.2024 16:00 Відповісти
Так, Ви праві. І цей барига- зеленський. Його тільки офіційні статки під час війни зросли з 1,5 млн $ ло 500 млн $,......
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08.12.2024 16:40 Відповісти
Це вам в баранограмі таке підрозповіли?🤡 за 2023 рік офіційний дохід 12 млн 423 тис. 008 грн, з них 7млн з ОВДП дівідендів. За час війни і мільону доларів так не вийде.
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08.12.2024 16:50 Відповісти
Можете й надалі до всирачки намагатись доказувати щой ваш улюблюнець зеленський чесна і порядна людина. Я зовсім не збираюсь з вами дискутивати на тему що він вкрав мільоном більше або менше,.Зеленський бреше з самого почвтку своєі каденціі. І бреше так, що іноді здається що він за все життя мабуть не говорив ані слова правди. Він бреще абсолютно про усе! І Ви мені тут хочете довести що він якусь правду скаже про своі статки? Ви серьезно? Те що він і його шобла обкрадає Украіну і обкрадає безбожно бачить і розуміє не тільки народ Украіни, а це бачать і розуміють і в США і на Заході. Це також і є з однією з причин чому Західні та Американські партнери не дуже поспішають нам з грошовою допогою та призначають іхній незалежний аудіт. Не бачать це тільки члени секти свідків 95-го кварталу. які завжди дивували своєю неспроможністью розуміти і сприймати очевидні факти, і те щр зеленський вже скільки років відверто сцить ім у очі - а то для них все рівно досі Божа роса та свята вода,... Але ж пояснити ім це не можливо, бо для них й досі Ліпецька кондитерська фабрика принесла більшоі шкоди Украіні , ніх розмінований Чонгар......
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08.12.2024 17:54 Відповісти
ЗЕлені підмоскальські хвойди, які на кожному кроці поливають лайном Мінські домовленості, які також не влаштовували *****, в березні 2022 в Стамбулі, парафували "стамбульські домовленості" з кацапами, зміст яких український народ дізнався лише у 2024 через іноземні ЗМІ. Ці стамбульські домовленості цілком влаштовують *****, тому що в них фактично прописана капітуляція України за московським сценарієм. Тож ***** та зеленського не влаштовують Мінські угоди, проте у березні 2022 їх влаштовували мінські угоди, які були б підписані по команді з ОП, якби в березні 2022 ЗСУ не почали давати піз@лєй кацапам під Києвом, а потім під Харковом та на Херсонщині. І саме про Стамбульські домовленості натякає ***** ротом пєскова. Їх москалота готова підписати хоч сьогодні.
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08.12.2024 16:11 Відповісти
москалоту вже послали із "стамбульскими домовленостями", передайте їм, що можуть своє очко замість них підписати.
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08.12.2024 16:33 Відповісти
anna petrova fabee43b то ви краще своєму зеленському передайте, бо саме він та єрмак направляли в березні 2022 в Стамбул переговорників з кацапами та саме за їхньою вказівкою хтось з тих, кого направив туди зеленський, парафував з кацапами Стамбульський договорняк за спиною українського народу.
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08.12.2024 16:39 Відповісти
В Стамбулі кацапів послали на статевий орган. Це ви називаєте "парафували"?
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08.12.2024 16:41 Відповісти
Почитайте що пише Die Welt про стамбульські переговори
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/peregovori-z-rf-pro-shcho-domovlyalisya-v-stambuli-v-2022-roci-50413716.html
та послухайте що каже Пристайко про наслідки тих переговорів у Стамбулі ось відео дивитися з 1:11:31 https://www.youtube.com/watch?v=JZOxt9PQ2Ac якщо вмієте читати та розуміти прочитане та побачене, тоді у вас питання відпадуть. Якшо ні, то дивіться далі ваші квартали та марафони...
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08.12.2024 17:21 Відповісти
Зеленський озвучив умови мирних переговорів. Росія продовжує відмовлятися.
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08.12.2024 16:13 Відповісти
Пучеглазый ублюдок
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08.12.2024 16:16 Відповісти
Тут один рецепт - вбивати оккупантів у промислово-конвеєрних масштабах. Що вже і робиться з травня 2024 року. Звичайно треба гроші і зброя. Інакше карлік внесе в конституцію Якутії м.Ужгород.
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08.12.2024 16:26 Відповісти
таке враження, що цей витрішкуватий завжди срати хоче
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08.12.2024 16:41 Відповісти
Мордор у 1001 раз зажадав від України капітуляції, вони ідіоти, хоч від їх агресивного ідіотизму зовсім не смішно, цього разу 3,14-дарів на заяву спровокував Трамп своїм недолугим текстом, що українці прагнуть укласти з Мордором оборудку.
Війна буде тривати, поки Х-йло стане недієздатним, або поки економіка Мордору не обвалиться настільки, що її продовження стане неможливим незалежно від дієздатності Х-уйла.
Третього варіанту немає, Х-уйло хоче знищити Україну і українців, а український народ, природно, проти цього, тут немає поля для копромісу.
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08.12.2024 17:01 Відповісти
Хафкін трахарь завжди таким втомленим голосом робить заяви. Особливо тоді, коли бреше. А бреше він завжди.
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08.12.2024 17:13 Відповісти
Пішли на..., кацапи смердючі!
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08.12.2024 17:22 Відповісти
 
 