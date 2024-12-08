"Путін раніше озвучив умови мирних переговорів. Україна продовжує відмовлятися", - Пєсков
Умови Росії для початку перемовин щодо завершення війни в Україні були раніше озвучені російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це у коментарі російським ЗМІ заявив речник диктатора РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ.
"Умови мирних переговорів були озвучені Путіним раніше, але Україна продовжує відмовлятися від переговорів і не змінює позиції", - заявив Пєсков.
Він також запевнив, що озвучені Дональдом Трампом втрати РФ у війні в Україні нібито не відповідають дійсності.
Як повідомлялося, Трамп раніше заявив, що РФ втратила у війні проти України 600 тисяч солдатів, тому вона нездатна допомогти Асаду. Також він запевнив, що Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля. За його словами, Україна втратила 400 000 солдатів і набагато більше цивільних.
Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський вважає, що Путін хворий на війну. Його можна зупинити тільки силою. Єдине, чого він боїться - Америка та єдність світу.
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Факт, три солдати тільки в санчастину з насморком злягли
Огидно друге - що ВСІ наввипередки обговорюють якісь заморозки та зупинки абсолютно ігноруючи незмінно-тверде безумство позиції ліліпутіна.
Все чим вони нестерпно пишаються - все викрадене в інших ...
Киздуй за Урал, а від Уралу до України буде зона безпеки!!!
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"Закликав команду обраного президента Трампа скористатися вузьким вікном можливістей і змусити російського диктатора до переговорів, при цьому максимально посиливши Україну.
Я розраховую на президента Трампа та всю перехідну команду. Думаю, вони знайдуть аргументи і використають цю можливість, щоб знайти сильну мотивацію і посадити путіна за стіл переговорів. І в цьому сценарії Україна має бути сильною та дуже добре оснащеною.
Водночас червоні лінії щодо України залишаються незмінними. Жодних поступок щодо суверенітету та національної ідентичності України. Ми ніколи не повернемося назад до складу росії. Жодних компромісів щодо територіальної цілісності України. Жодних компромісів щодо Збройних сил України та здатності України захистити нашу незалежність, нашу землю та наш народ. Безкомпромісність щодо санкцій проти путіна. Це мають бути пекельні санкції, які створюють мотивацію для путіна сісти за стіл переговорів, щоб урізати йому можливість фінансувати війну. І останній пункт - це повноправне членство України в НАТО і в ЄС.
Ми не торгуємо територією, але ми повинні створити мотивацію для путіна припинити війну. Я хочу спростувати думку, що путін сильніший, ніж видається. Насправді у путіна немає резерву. У нього катастрофічна ситуація в російській економіці, 25-відсоткова інфляція, катастрофа з курсом, катастрофа із соціальними стандартами.
Треба використати це, на жаль, вузьке вікно можливостей нової президентської команди".
А пуйло і його "голос" вимагають "миру" на умовах "стамбулу 2", який у березні 2022 року підписала команду Боневтіка Потужного, де ми є просто частиною Цапію і рабами. Наріде, 73% - це ваша заслуга, що ми дійшли до краю, до прірви, а сьогодні чекаєте, щоб за вас все це розлулив Трамп? А Ваш "рулєвой" вже не може? А як співав у 2019 році, як брехав і обіцяв? Його лозунки здійснилися, ви зробили себе разом і не тільки себе, а своїх дітей і навіть внуків.
https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/peregovori-z-rf-pro-shcho-domovlyalisya-v-stambuli-v-2022-roci-50413716.html
та послухайте що каже Пристайко про наслідки тих переговорів у Стамбулі ось відео дивитися з 1:11:31 https://www.youtube.com/watch?v=JZOxt9PQ2Ac якщо вмієте читати та розуміти прочитане та побачене, тоді у вас питання відпадуть. Якшо ні, то дивіться далі ваші квартали та марафони...
Війна буде тривати, поки Х-йло стане недієздатним, або поки економіка Мордору не обвалиться настільки, що її продовження стане неможливим незалежно від дієздатності Х-уйла.
Третього варіанту немає, Х-уйло хоче знищити Україну і українців, а український народ, природно, проти цього, тут немає поля для копромісу.