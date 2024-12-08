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Новини Війна
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Путін хворий на війну. Його можна зупинити тільки силою. Єдине, чого він боїться - Америка та єдність світу, - Зеленський

Володимир Путін

Війну в Україні не можна закінчити просто папірцем і кількома підписами.

Про це президент України Володимир Зеленський зазначив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Коментуючи вчорашню зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном та Дональдом Трампом, Зеленський зазначив, що припинений вогонь без гарантій може бути розпалений знову в будь-який момент, як Путін це вже робив.

"Щоб гарантувати, що втрат українців і українок більше не буде, треба гарантувати надійність миру й не заплющувати очі на окупацію. Ми всі знаємо Путіна дуже добре – він хворий на війни. Він почав свою кар’єру жорстокою війною проти Чечні та постійно розпалює інші війни. Його можна зупинити тільки силою, силою лідерів світу, які можуть стати лідерами миру. Розраховуємо на Америку та увесь світ для зупинки Путіна. Єдине, чого він боїться, - це Америка та єдність світу", - зауважив глава держави.

Також читайте: Макрон після зустрічі з Зеленським та Трампом: Давайте продовжувати наші спільні зусилля заради миру та безпеки

За словами Зеленського, саме про мир завдяки силі Україна говорить з усіма партнерами - про реальний мир і про кроки та гарантії, які для цього потрібні людям і державі, на яку напала Росія.

"Війна не має бути безкінечною, тільки мир має бути постійним та надійним", - резюмує він.

Раніше Дональд Трамп закликав Україну та РФ негайно припинити вогонь і почати переговори.

Як повідомлялося, Зеленський після зустрічі з Трампом і Макроном заявив, що Україна хоче завершити цю війну якнайшвидше та справедливо.

Нагадаємо, що 7 грудня в Парижі відбулася тристороння зустріч Зеленського, Трампа та Макрона. Вона тривала понад 30 хвилин.

Автор: 

Зеленський Володимир (23764) путін володимир (23785)


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Топ коментарі
+20
Ти, тварюка брехлива, держзрадник, який зрадив країхну і народ своєю "підготовкою до війни", ти ще свою смердючу пащеку розкриваїш? Ти, падло гундосе, вже в сраку ***** дозаглядався?
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08.12.2024 13:29
+16
Оце так! А як же ж оте "вАйну можна АстАнАвіть очєнь простА - нада пєрєстать стрєлять!"?
Так кому там війна вигідна, ублюдок? Ти ж, бабуїн, співав зовсім інші пісні, гнав цунамі помиїв на Порошенко, що він "не хоче зупинити війну, бо йому вигідно", а зараз ти, подонок, вже вякаєш про здачу земель українських, бо бачте...це ж путін "хворий на війни"!
Це ти, чмо хрипате, зрозуміло після здачі 20% української території і сотень тисяч загиблих? А шо ж ти і твої шавки підзаборні й досі гавкаєте на такі "погані" Мінські угоди, коли ви зараз вважаєте за досягнення повернутись до тих "ліній", звідки ти, падло, відвів війська одразу в 19-му після виборів?
А може порівняти рівень бойових дій і втрат в період 14-19й роки і 19-24й? А окупованих територій в ті ж часи?
Твоє місце на гіляці, падло хрипате.
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08.12.2024 13:32
+14
Якби було заіпісь якби ти просто мовчав...
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08.12.2024 13:22
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***** зупинить тільки смерть!
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08.12.2024 13:21 Відповісти
зачекався його кобздон - сумує, чекає
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08.12.2024 13:37 Відповісти
Смерть пуйла нічого не дасть, там із ста мільйонів населення 99 мільйонів точно такі як пуйло. Їх може зупинити тільки смерть.
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08.12.2024 15:58 Відповісти
Нехай спочатку пуйло здохне - а тоді побачимо дасть чи не дасть...
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08.12.2024 16:12 Відповісти
Он боится, что ты ещё глубже заглянешь ему в глаза очко, как и собирался.
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08.12.2024 13:22 Відповісти
Якби було заіпісь якби ти просто мовчав...
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08.12.2024 13:22 Відповісти
Якби воно просто подохло.
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08.12.2024 13:27 Відповісти
Спочатку його ********. Це справедливо.
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08.12.2024 15:23 Відповісти
Все, зе, ти вже договорився.
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08.12.2024 13:25 Відповісти
Більше за все путін боїться холодного язика, яким зе-команда, опзж та інша сволота вилизує йому дупу....
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08.12.2024 13:27 Відповісти
Тепер дозовано буде нарід України "грузити" добрими новинами....і видавати за потужну перемогу!
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08.12.2024 13:28 Відповісти
сьодня у зєлі день відмазок від всього, шо він натіліпав своїм язиґом на вчорашніх зустрічах
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08.12.2024 13:29 Відповісти
Ти, тварюка брехлива, держзрадник, який зрадив країхну і народ своєю "підготовкою до війни", ти ще свою смердючу пащеку розкриваїш? Ти, падло гундосе, вже в сраку ***** дозаглядався?
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08.12.2024 13:29 Відповісти
не потрібно Янелоха так ....- прочитає Ваш коментар і заснути не зможе!
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08.12.2024 13:34 Відповісти
Я йому бажаю прочитати і здохнути, бо це єдине, що ця падлюка заслужила. Геноцидник і зрадник.
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08.12.2024 13:44 Відповісти
Перш ніж здохнути, воно має років 30 посидіти в тюрьмі!
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08.12.2024 14:23 Відповісти
Яких 30 років - довічно!!!
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08.12.2024 15:59 Відповісти
Я мала на увазі - там і має здохнути))
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08.12.2024 19:03 Відповісти
Зрадник - це той, хто зраджує... https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Article=9806&action=show Колабораціоніст: зрадник своєї батьківщини, що співробітничає з окупантами.
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Article=15795&action=show Ренегат: 1. Той, хто поступився своїми переконаннями і перейшов у табір противників; зрадник. 2. Людина, яка зреклася своїх релігійних уявлень, свого віросповідання; відступник, перехрест.

Скажіть шановна, що саме ця зелена потвора зрадила, якщо усім зебілам так і сказала: "Йдіть у сраку...", "Я нікакаму нічаго не должен, окромя своіх кракодітелей...", "Я ваш вирок...", "Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", "У мене немає часу думати стратегічно. Я часто думаю тактично в інтересах України"...
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08.12.2024 14:35 Відповісти
До цієї б бридоти не було питань,я кби вона не посідала пост Президента. Те, що зробив зелений підар - це відкрита держзрада (саботаж підготовки країни до війни). І я не розумію, чому опозиція досі не підняла питання державної зради і імпічменту зелені.
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08.12.2024 15:09 Відповісти
ні, до цього казла надто багато було питань і до цього, але поділяю вислів Оксани Забужко: «Українцям хакнули мозок».
Хоча, може тут правда? (https://ji-magazine.lviv.ua/2020/druzenko-bajstrya-imperii.htm Я не поділяю діагноз Оксани Стефанівни.)
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08.12.2024 15:21 Відповісти
Так Забужко може бути права. В передвиборчій компаніїї зелені, та у серіалі "Слуга урода", застосовувалися технології НЛП, як у Білому братстві (був такий експеримент КДБшників по зомбуванню людей). Бо не могло 73% виборців зійти з розуму одночасно і проголосувати за це, просто не могло.
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08.12.2024 15:34 Відповісти
Так, Забужко права, оскільки окрім цієї відомої фрази вирваної із контексту, вона вичерпно розжувала як це все поступово підготовлювалось: https://zbruc.eu/node/88500 І виборча кампанія Володимира Зеленського почалася не 3-4 місяці тому, не в новорічну ніч, коли він заявив, що йде у Президенти - вона почалася всі 15 років тому. І всі ці 15 років - це розкручування симпатичного образу Василя Голобородька (ім'я вкрадене у видатного поета ********** - до речі, біженця з Луганщини з 2014 року). І якщо ми кажемо про поляризацію, то країна ділиться на тих, для кого Василь Голобородько - це поет-шістдесятник, поет-сімдесятник, чиє номінування на Нобелівську премію активно обговорювали в 2014 році, і на тих, хто ніколи не чув про такого поета, і для кого Василь Голобородько - це персонаж серіалу,
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08.12.2024 15:46 Відповісти
Ig Shu Саме це я давно і уперто намагаюсь довести тим, хто називає падло хрипате зрадником. Не зрадник воно, воно було ворогом ще задовго до того, як вирішило (чи за нього вирішили) влізти на посаду. І зрадник гундоса нікчема хіба що формально, бо якусь там присягу приймало.
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08.12.2024 15:29 Відповісти
а чому ж ви вважаєте, чого я на вас підписаний?
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08.12.2024 15:34 Відповісти
Як і передбачалося - про силу, мужність і стійкість нашого Народу і Війська це падло навіть не вякнуло. Для нього не існує ні України, ні Народу, ні Війська. "Заграніца нам поможєт"... "партньори".
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08.12.2024 13:29 Відповісти
Без допомоги Заходу кацапи вже давно змішали б нас з землею ,в прямому і в переносному значенні.
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08.12.2024 16:19 Відповісти
Потрібно шоб Трамп надавив на путлєра - інакше ніяк
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08.12.2024 13:31 Відповісти
Оце так! А як же ж оте "вАйну можна АстАнАвіть очєнь простА - нада пєрєстать стрєлять!"?
Так кому там війна вигідна, ублюдок? Ти ж, бабуїн, співав зовсім інші пісні, гнав цунамі помиїв на Порошенко, що він "не хоче зупинити війну, бо йому вигідно", а зараз ти, подонок, вже вякаєш про здачу земель українських, бо бачте...це ж путін "хворий на війни"!
Це ти, чмо хрипате, зрозуміло після здачі 20% української території і сотень тисяч загиблих? А шо ж ти і твої шавки підзаборні й досі гавкаєте на такі "погані" Мінські угоди, коли ви зараз вважаєте за досягнення повернутись до тих "ліній", звідки ти, падло, відвів війська одразу в 19-му після виборів?
А може порівняти рівень бойових дій і втрат в період 14-19й роки і 19-24й? А окупованих територій в ті ж часи?
Твоє місце на гіляці, падло хрипате.
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08.12.2024 13:32 Відповісти
А "заглянути в очі"?
Це ж ти, Смарагдовий ти наш, пропонував?
Чи вже порозумнішав?
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08.12.2024 13:35 Відповісти
"...Війну в Україні не можна закінчити просто папірцем і кількома підписами..."

Зелене лайно булькнуло через край. Вова - мабуть вже забувся? - війну можна закінчити "просто припинивши стряляти". Навіть папірців ніяких не треба. Особливо з підписами зі Стамбулу.
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08.12.2024 13:36 Відповісти
А як же бути з потужними "форумами миру" і з майже з сотнею підписаними гарантіями? Просто туризм? Політичний туризм за рахунок бюджету.
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08.12.2024 13:43 Відповісти
та не тільки хутін. там на війні хворі щонайменше 70% насілєнія того лепрозорію...
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08.12.2024 13:40 Відповісти
Те що Пуйло хворе як фізично так і морально - давно відомий факт, але Боневтік отримує кайф від хвороби плєшивого. А сам ЗЄля, в свою чергу, хворий на корупцію.
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08.12.2024 13:46 Відповісти
Лиже яйця Трампу. Все правильно робить. Трамп це любить.
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08.12.2024 13:50 Відповісти
зеля знає, набив "руку" на Єрмаку...
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08.12.2024 16:27 Відповісти
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08.12.2024 13:50 Відповісти
Після "потужної" зустрічі з Трампом ішак вирішив вкотре приєднатись до навеличніших лідерів **********.
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08.12.2024 13:52 Відповісти
Кожне наше рішення веде до відповідних наслідків: поганих чи добрих. ВІДСУТНІСТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ заохочує у нас бажання діяти на свій розсуд. МИ СХИЛЬНІ ЙТИ РУЙНІВНИМ ШЛЯХОМ. Відсутність відповіді дає нам впевненість, що ми можемо діяти ІЗОЛЬОВАНО. Тобто не зважати ні на кого. Зрозуміли, друзі, чого Лідор вважає себе геніальним і самим правильним !? Лідор - єврей, але він не читав Книгу Суддей. Все, що я написав, це уроки з цієї Книги. Тому він звинувачує оточуючих у всіх гріхах, Порошенко чи Залужного. Бо вони - відповідальні за всі ЙОГО, і саме його помилки ? ! А Лідор нікаму нічєво нє должєн.
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08.12.2024 13:54 Відповісти
Слава Україні!
Смерть ***** !
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08.12.2024 13:59 Відповісти
Трамп призвав...відізвав...недозвав...позвав....созвав...зателефонував!! Перемога! Які питання??
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08.12.2024 14:34 Відповісти
Путін, як 98% населення є хворими з діагнозом - генетична параноїдальна шизофренія, діагноз хворими ще жодного разу не визнавався і тому нічого ні він, ні вони разом всі взяті не бояться.

і зупинити їх можливо лише силою в прямому значені цього слова.
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08.12.2024 14:43 Відповісти
Воадімір Алєксандровіч пиши по-собствєнному ,купи пєтуха і йому крути бєйцала зі своїми лозунгами.
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08.12.2024 15:21 Відповісти
Боневтік - ти херой, правда не наш. Ти не втік, бо проспав втечу. Тільки завдяки тобі і твоїй антимайданній команді пуйло залізло в Україну, бо замість будівництва ракет, танків, мін, дронів, САУ і укріплень ти будував назустріч їм дороги і знімав міни на їх шляху.
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08.12.2024 15:57 Відповісти
Жаль тільки що п'ять років втрачено на еволюцію від "просто перестати стріляти" до "хворий на війну."
Хоч наступний раз думайТЕ.
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08.12.2024 16:07 Відповісти
От хай і Америка цим і займається ,а ти не плутайся в неї під ногами.
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08.12.2024 16:15 Відповісти
Здається, що Трамп десь умикнув супер формулу закінчення будь якої війни - НАДО ПРОСТО ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ! Геніально, чи не так?
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08.12.2024 16:51 Відповісти
От шакаліна зелена - тиж пскуда скіки вкрав грошей на шляхах - сотні мілардів. Де твій вклад у світову силу - виконання твіру Бетховена у сі бімоль членом. Гвидон грьобаний.
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08.12.2024 20:38 Відповісти
 
 