Путін хворий на війну. Його можна зупинити тільки силою. Єдине, чого він боїться - Америка та єдність світу, - Зеленський

Війну в Україні не можна закінчити просто папірцем і кількома підписами.

Про це президент України Володимир Зеленський зазначив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Коментуючи вчорашню зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном та Дональдом Трампом, Зеленський зазначив, що припинений вогонь без гарантій може бути розпалений знову в будь-який момент, як Путін це вже робив.

"Щоб гарантувати, що втрат українців і українок більше не буде, треба гарантувати надійність миру й не заплющувати очі на окупацію. Ми всі знаємо Путіна дуже добре – він хворий на війни. Він почав свою кар’єру жорстокою війною проти Чечні та постійно розпалює інші війни. Його можна зупинити тільки силою, силою лідерів світу, які можуть стати лідерами миру. Розраховуємо на Америку та увесь світ для зупинки Путіна. Єдине, чого він боїться, - це Америка та єдність світу", - зауважив глава держави.

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За словами Зеленського, саме про мир завдяки силі Україна говорить з усіма партнерами - про реальний мир і про кроки та гарантії, які для цього потрібні людям і державі, на яку напала Росія.

"Війна не має бути безкінечною, тільки мир має бути постійним та надійним", - резюмує він.

Раніше Дональд Трамп закликав Україну та РФ негайно припинити вогонь і почати переговори.

Як повідомлялося, Зеленський після зустрічі з Трампом і Макроном заявив, що Україна хоче завершити цю війну якнайшвидше та справедливо.

Нагадаємо, що 7 грудня в Парижі відбулася тристороння зустріч Зеленського, Трампа та Макрона. Вона тривала понад 30 хвилин.