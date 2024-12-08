Путін хворий на війну. Його можна зупинити тільки силою. Єдине, чого він боїться - Америка та єдність світу, - Зеленський
Війну в Україні не можна закінчити просто папірцем і кількома підписами.
Про це президент України Володимир Зеленський зазначив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Коментуючи вчорашню зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном та Дональдом Трампом, Зеленський зазначив, що припинений вогонь без гарантій може бути розпалений знову в будь-який момент, як Путін це вже робив.
"Щоб гарантувати, що втрат українців і українок більше не буде, треба гарантувати надійність миру й не заплющувати очі на окупацію. Ми всі знаємо Путіна дуже добре – він хворий на війни. Він почав свою кар’єру жорстокою війною проти Чечні та постійно розпалює інші війни. Його можна зупинити тільки силою, силою лідерів світу, які можуть стати лідерами миру. Розраховуємо на Америку та увесь світ для зупинки Путіна. Єдине, чого він боїться, - це Америка та єдність світу", - зауважив глава держави.
За словами Зеленського, саме про мир завдяки силі Україна говорить з усіма партнерами - про реальний мир і про кроки та гарантії, які для цього потрібні людям і державі, на яку напала Росія.
"Війна не має бути безкінечною, тільки мир має бути постійним та надійним", - резюмує він.
Раніше Дональд Трамп закликав Україну та РФ негайно припинити вогонь і почати переговори.
Як повідомлялося, Зеленський після зустрічі з Трампом і Макроном заявив, що Україна хоче завершити цю війну якнайшвидше та справедливо.
Нагадаємо, що 7 грудня в Парижі відбулася тристороння зустріч Зеленського, Трампа та Макрона. Вона тривала понад 30 хвилин.
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глазаочко, как и собирался. добриминовинами....і видавати за потужну перемогу!
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Article=15795&action=show Ренегат: 1. Той, хто поступився своїми переконаннями і перейшов у табір противників; зрадник. 2. Людина, яка зреклася своїх релігійних уявлень, свого віросповідання; відступник, перехрест.
Скажіть шановна, що саме ця зелена потвора зрадила, якщо усім зебілам так і сказала: "Йдіть у сраку...", "Я нікакаму нічаго не должен, окромя своіх кракодітелей...", "Я ваш вирок...", "Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", "У мене немає часу думати стратегічно. Я часто думаю тактично в інтересах України"...
Хоча, може тут правда? (https://ji-magazine.lviv.ua/2020/druzenko-bajstrya-imperii.htm Я не поділяю діагноз Оксани Стефанівни.)
Так кому там війна вигідна, ублюдок? Ти ж, бабуїн, співав зовсім інші пісні, гнав цунамі помиїв на Порошенко, що він "не хоче зупинити війну, бо йому вигідно", а зараз ти, подонок, вже вякаєш про здачу земель українських, бо бачте...це ж путін "хворий на війни"!
Це ти, чмо хрипате, зрозуміло після здачі 20% української території і сотень тисяч загиблих? А шо ж ти і твої шавки підзаборні й досі гавкаєте на такі "погані" Мінські угоди, коли ви зараз вважаєте за досягнення повернутись до тих "ліній", звідки ти, падло, відвів війська одразу в 19-му після виборів?
А може порівняти рівень бойових дій і втрат в період 14-19й роки і 19-24й? А окупованих територій в ті ж часи?
Твоє місце на гіляці, падло хрипате.
Це ж ти, Смарагдовий ти наш, пропонував?
Чи вже порозумнішав?
Зелене лайно булькнуло через край. Вова - мабуть вже забувся? - війну можна закінчити "просто припинивши стряляти". Навіть папірців ніяких не треба. Особливо з підписами зі Стамбулу.
Смерть ***** !
✊
і зупинити їх можливо лише силою в прямому значені цього слова.
Хоч наступний раз думайТЕ.