Путин болен войной. Его можно остановить только силой. Единственное, чего он боится – Америка и единство мира, – Зеленский

Войну в Украине нельзя закончить просто бумажкой и несколькими подписями.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский отметил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Комментируя вчерашнюю встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и Дональдом Трампом, Зеленский отметил, что прекращенный огонь без гарантий может быть разожжен снова в любой момент, как Путин это уже делал.

"Чтобы гарантировать, что потерь украинцев и украинок больше не будет, надо гарантировать надежность мира и не закрывать глаза на оккупацию. Мы все знаем Путина очень хорошо - он болен войнами. Он начал свою карьеру жестокой войной против Чечни и постоянно разжигает другие войны. Его можно остановить только силой, силой лидеров мира, которые могут стать лидерами мира. Рассчитываем на Америку и весь мир для остановки Путина. Единственное, чего он боится, - это Америка и единство мира", - отметил глава государства.

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По словам Зеленского, именно о мире через силу Украина говорит со всеми партнерами - о реальном мире и о шагах и гарантиях, которые для этого нужны людям и государству, на которое напала Россия.

"Война не должна быть бесконечной, только мир должен быть постоянным и надежным", - резюмирует он.

Ранее Дональд Трамп призвал Украину и РФ немедленно прекратить огонь и начать переговоры.

Как сообщалось, Зеленский после встречи с Трампом и Макроном заявил, что Украина хочет завершить эту войну как можно быстрее и справедливо.

Напомним, что 7 декабря в Париже состоялась трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Макрона, которая длилась более 30 минут.