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Новости Война
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Путин болен войной. Его можно остановить только силой. Единственное, чего он боится – Америка и единство мира, – Зеленский

Володимир Путін

Войну в Украине нельзя закончить просто бумажкой и несколькими подписями.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский отметил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Комментируя вчерашнюю встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и Дональдом Трампом, Зеленский отметил, что прекращенный огонь без гарантий может быть разожжен снова в любой момент, как Путин это уже делал.

"Чтобы гарантировать, что потерь украинцев и украинок больше не будет, надо гарантировать надежность мира и не закрывать глаза на оккупацию. Мы все знаем Путина очень хорошо - он болен войнами. Он начал свою карьеру жестокой войной против Чечни и постоянно разжигает другие войны. Его можно остановить только силой, силой лидеров мира, которые могут стать лидерами мира. Рассчитываем на Америку и весь мир для остановки Путина. Единственное, чего он боится, - это Америка и единство мира", - отметил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон после встречи с Зеленским и Трампом: давайте продолжать наши совместные усилия ради мира и безопасности

По словам Зеленского, именно о мире через силу Украина говорит со всеми партнерами - о реальном мире и о шагах и гарантиях, которые для этого нужны людям и государству, на которое напала Россия.

"Война не должна быть бесконечной, только мир должен быть постоянным и надежным", - резюмирует он.

Ранее Дональд Трамп призвал Украину и РФ немедленно прекратить огонь и начать переговоры.

Как сообщалось, Зеленский после встречи с Трампом и Макроном заявил, что Украина хочет завершить эту войну как можно быстрее и справедливо.

Напомним, что 7 декабря в Париже состоялась трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Макрона, которая длилась более 30 минут.

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) путин владимир (31252)


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Топ комментарии
+20
Ти, тварюка брехлива, держзрадник, який зрадив країхну і народ своєю "підготовкою до війни", ти ще свою смердючу пащеку розкриваїш? Ти, падло гундосе, вже в сраку ***** дозаглядався?
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08.12.2024 13:29
+16
Оце так! А як же ж оте "вАйну можна АстАнАвіть очєнь простА - нада пєрєстать стрєлять!"?
Так кому там війна вигідна, ублюдок? Ти ж, бабуїн, співав зовсім інші пісні, гнав цунамі помиїв на Порошенко, що він "не хоче зупинити війну, бо йому вигідно", а зараз ти, подонок, вже вякаєш про здачу земель українських, бо бачте...це ж путін "хворий на війни"!
Це ти, чмо хрипате, зрозуміло після здачі 20% української території і сотень тисяч загиблих? А шо ж ти і твої шавки підзаборні й досі гавкаєте на такі "погані" Мінські угоди, коли ви зараз вважаєте за досягнення повернутись до тих "ліній", звідки ти, падло, відвів війська одразу в 19-му після виборів?
А може порівняти рівень бойових дій і втрат в період 14-19й роки і 19-24й? А окупованих територій в ті ж часи?
Твоє місце на гіляці, падло хрипате.
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08.12.2024 13:32
+14
Якби було заіпісь якби ти просто мовчав...
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08.12.2024 13:22
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***** зупинить тільки смерть!
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08.12.2024 13:21 Ответить
зачекався його кобздон - сумує, чекає
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08.12.2024 13:37 Ответить
Смерть пуйла нічого не дасть, там із ста мільйонів населення 99 мільйонів точно такі як пуйло. Їх може зупинити тільки смерть.
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08.12.2024 15:58 Ответить
Нехай спочатку пуйло здохне - а тоді побачимо дасть чи не дасть...
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08.12.2024 16:12 Ответить
Он боится, что ты ещё глубже заглянешь ему в глаза очко, как и собирался.
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08.12.2024 13:22 Ответить
Якби було заіпісь якби ти просто мовчав...
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08.12.2024 13:22 Ответить
Якби воно просто подохло.
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08.12.2024 13:27 Ответить
Спочатку його ********. Це справедливо.
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08.12.2024 15:23 Ответить
Все, зе, ти вже договорився.
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08.12.2024 13:25 Ответить
Більше за все путін боїться холодного язика, яким зе-команда, опзж та інша сволота вилизує йому дупу....
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08.12.2024 13:27 Ответить
Тепер дозовано буде нарід України "грузити" добрими новинами....і видавати за потужну перемогу!
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08.12.2024 13:28 Ответить
сьодня у зєлі день відмазок від всього, шо він натіліпав своїм язиґом на вчорашніх зустрічах
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08.12.2024 13:29 Ответить
Ти, тварюка брехлива, держзрадник, який зрадив країхну і народ своєю "підготовкою до війни", ти ще свою смердючу пащеку розкриваїш? Ти, падло гундосе, вже в сраку ***** дозаглядався?
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08.12.2024 13:29 Ответить
не потрібно Янелоха так ....- прочитає Ваш коментар і заснути не зможе!
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08.12.2024 13:34 Ответить
Я йому бажаю прочитати і здохнути, бо це єдине, що ця падлюка заслужила. Геноцидник і зрадник.
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08.12.2024 13:44 Ответить
Перш ніж здохнути, воно має років 30 посидіти в тюрьмі!
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08.12.2024 14:23 Ответить
Яких 30 років - довічно!!!
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08.12.2024 15:59 Ответить
Я мала на увазі - там і має здохнути))
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08.12.2024 19:03 Ответить
Зрадник - це той, хто зраджує... https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Article=9806&action=show Колабораціоніст: зрадник своєї батьківщини, що співробітничає з окупантами.
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Article=15795&action=show Ренегат: 1. Той, хто поступився своїми переконаннями і перейшов у табір противників; зрадник. 2. Людина, яка зреклася своїх релігійних уявлень, свого віросповідання; відступник, перехрест.

Скажіть шановна, що саме ця зелена потвора зрадила, якщо усім зебілам так і сказала: "Йдіть у сраку...", "Я нікакаму нічаго не должен, окромя своіх кракодітелей...", "Я ваш вирок...", "Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", "У мене немає часу думати стратегічно. Я часто думаю тактично в інтересах України"...
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08.12.2024 14:35 Ответить
До цієї б бридоти не було питань,я кби вона не посідала пост Президента. Те, що зробив зелений підар - це відкрита держзрада (саботаж підготовки країни до війни). І я не розумію, чому опозиція досі не підняла питання державної зради і імпічменту зелені.
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08.12.2024 15:09 Ответить
ні, до цього казла надто багато було питань і до цього, але поділяю вислів Оксани Забужко: «Українцям хакнули мозок».
Хоча, може тут правда? (https://ji-magazine.lviv.ua/2020/druzenko-bajstrya-imperii.htm Я не поділяю діагноз Оксани Стефанівни.)
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08.12.2024 15:21 Ответить
Так Забужко може бути права. В передвиборчій компаніїї зелені, та у серіалі "Слуга урода", застосовувалися технології НЛП, як у Білому братстві (був такий експеримент КДБшників по зомбуванню людей). Бо не могло 73% виборців зійти з розуму одночасно і проголосувати за це, просто не могло.
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08.12.2024 15:34 Ответить
Так, Забужко права, оскільки окрім цієї відомої фрази вирваної із контексту, вона вичерпно розжувала як це все поступово підготовлювалось: https://zbruc.eu/node/88500 І виборча кампанія Володимира Зеленського почалася не 3-4 місяці тому, не в новорічну ніч, коли він заявив, що йде у Президенти - вона почалася всі 15 років тому. І всі ці 15 років - це розкручування симпатичного образу Василя Голобородька (ім'я вкрадене у видатного поета ********** - до речі, біженця з Луганщини з 2014 року). І якщо ми кажемо про поляризацію, то країна ділиться на тих, для кого Василь Голобородько - це поет-шістдесятник, поет-сімдесятник, чиє номінування на Нобелівську премію активно обговорювали в 2014 році, і на тих, хто ніколи не чув про такого поета, і для кого Василь Голобородько - це персонаж серіалу,
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08.12.2024 15:46 Ответить
Ig Shu Саме це я давно і уперто намагаюсь довести тим, хто називає падло хрипате зрадником. Не зрадник воно, воно було ворогом ще задовго до того, як вирішило (чи за нього вирішили) влізти на посаду. І зрадник гундоса нікчема хіба що формально, бо якусь там присягу приймало.
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08.12.2024 15:29 Ответить
а чому ж ви вважаєте, чого я на вас підписаний?
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08.12.2024 15:34 Ответить
Як і передбачалося - про силу, мужність і стійкість нашого Народу і Війська це падло навіть не вякнуло. Для нього не існує ні України, ні Народу, ні Війська. "Заграніца нам поможєт"... "партньори".
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08.12.2024 13:29 Ответить
Без допомоги Заходу кацапи вже давно змішали б нас з землею ,в прямому і в переносному значенні.
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08.12.2024 16:19 Ответить
Потрібно шоб Трамп надавив на путлєра - інакше ніяк
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08.12.2024 13:31 Ответить
Оце так! А як же ж оте "вАйну можна АстАнАвіть очєнь простА - нада пєрєстать стрєлять!"?
Так кому там війна вигідна, ублюдок? Ти ж, бабуїн, співав зовсім інші пісні, гнав цунамі помиїв на Порошенко, що він "не хоче зупинити війну, бо йому вигідно", а зараз ти, подонок, вже вякаєш про здачу земель українських, бо бачте...це ж путін "хворий на війни"!
Це ти, чмо хрипате, зрозуміло після здачі 20% української території і сотень тисяч загиблих? А шо ж ти і твої шавки підзаборні й досі гавкаєте на такі "погані" Мінські угоди, коли ви зараз вважаєте за досягнення повернутись до тих "ліній", звідки ти, падло, відвів війська одразу в 19-му після виборів?
А може порівняти рівень бойових дій і втрат в період 14-19й роки і 19-24й? А окупованих територій в ті ж часи?
Твоє місце на гіляці, падло хрипате.
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08.12.2024 13:32 Ответить
А "заглянути в очі"?
Це ж ти, Смарагдовий ти наш, пропонував?
Чи вже порозумнішав?
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08.12.2024 13:35 Ответить
"...Війну в Україні не можна закінчити просто папірцем і кількома підписами..."

Зелене лайно булькнуло через край. Вова - мабуть вже забувся? - війну можна закінчити "просто припинивши стряляти". Навіть папірців ніяких не треба. Особливо з підписами зі Стамбулу.
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08.12.2024 13:36 Ответить
А як же бути з потужними "форумами миру" і з майже з сотнею підписаними гарантіями? Просто туризм? Політичний туризм за рахунок бюджету.
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08.12.2024 13:43 Ответить
та не тільки хутін. там на війні хворі щонайменше 70% насілєнія того лепрозорію...
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08.12.2024 13:40 Ответить
Те що Пуйло хворе як фізично так і морально - давно відомий факт, але Боневтік отримує кайф від хвороби плєшивого. А сам ЗЄля, в свою чергу, хворий на корупцію.
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08.12.2024 13:46 Ответить
Лиже яйця Трампу. Все правильно робить. Трамп це любить.
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08.12.2024 13:50 Ответить
зеля знає, набив "руку" на Єрмаку...
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08.12.2024 16:27 Ответить
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08.12.2024 13:50 Ответить
Після "потужної" зустрічі з Трампом ішак вирішив вкотре приєднатись до навеличніших лідерів **********.
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08.12.2024 13:52 Ответить
Кожне наше рішення веде до відповідних наслідків: поганих чи добрих. ВІДСУТНІСТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ заохочує у нас бажання діяти на свій розсуд. МИ СХИЛЬНІ ЙТИ РУЙНІВНИМ ШЛЯХОМ. Відсутність відповіді дає нам впевненість, що ми можемо діяти ІЗОЛЬОВАНО. Тобто не зважати ні на кого. Зрозуміли, друзі, чого Лідор вважає себе геніальним і самим правильним !? Лідор - єврей, але він не читав Книгу Суддей. Все, що я написав, це уроки з цієї Книги. Тому він звинувачує оточуючих у всіх гріхах, Порошенко чи Залужного. Бо вони - відповідальні за всі ЙОГО, і саме його помилки ? ! А Лідор нікаму нічєво нє должєн.
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08.12.2024 13:54 Ответить
Слава Україні!
Смерть ***** !
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08.12.2024 13:59 Ответить
Трамп призвав...відізвав...недозвав...позвав....созвав...зателефонував!! Перемога! Які питання??
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08.12.2024 14:34 Ответить
Путін, як 98% населення є хворими з діагнозом - генетична параноїдальна шизофренія, діагноз хворими ще жодного разу не визнавався і тому нічого ні він, ні вони разом всі взяті не бояться.

і зупинити їх можливо лише силою в прямому значені цього слова.
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08.12.2024 14:43 Ответить
Воадімір Алєксандровіч пиши по-собствєнному ,купи пєтуха і йому крути бєйцала зі своїми лозунгами.
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08.12.2024 15:21 Ответить
Боневтік - ти херой, правда не наш. Ти не втік, бо проспав втечу. Тільки завдяки тобі і твоїй антимайданній команді пуйло залізло в Україну, бо замість будівництва ракет, танків, мін, дронів, САУ і укріплень ти будував назустріч їм дороги і знімав міни на їх шляху.
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08.12.2024 15:57 Ответить
Жаль тільки що п'ять років втрачено на еволюцію від "просто перестати стріляти" до "хворий на війну."
Хоч наступний раз думайТЕ.
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08.12.2024 16:07 Ответить
От хай і Америка цим і займається ,а ти не плутайся в неї під ногами.
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08.12.2024 16:15 Ответить
Здається, що Трамп десь умикнув супер формулу закінчення будь якої війни - НАДО ПРОСТО ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ! Геніально, чи не так?
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08.12.2024 16:51 Ответить
От шакаліна зелена - тиж пскуда скіки вкрав грошей на шляхах - сотні мілардів. Де твій вклад у світову силу - виконання твіру Бетховена у сі бімоль членом. Гвидон грьобаний.
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08.12.2024 20:38 Ответить
 
 