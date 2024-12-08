Путин болен войной. Его можно остановить только силой. Единственное, чего он боится – Америка и единство мира, – Зеленский
Войну в Украине нельзя закончить просто бумажкой и несколькими подписями.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский отметил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Комментируя вчерашнюю встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и Дональдом Трампом, Зеленский отметил, что прекращенный огонь без гарантий может быть разожжен снова в любой момент, как Путин это уже делал.
"Чтобы гарантировать, что потерь украинцев и украинок больше не будет, надо гарантировать надежность мира и не закрывать глаза на оккупацию. Мы все знаем Путина очень хорошо - он болен войнами. Он начал свою карьеру жестокой войной против Чечни и постоянно разжигает другие войны. Его можно остановить только силой, силой лидеров мира, которые могут стать лидерами мира. Рассчитываем на Америку и весь мир для остановки Путина. Единственное, чего он боится, - это Америка и единство мира", - отметил глава государства.
По словам Зеленского, именно о мире через силу Украина говорит со всеми партнерами - о реальном мире и о шагах и гарантиях, которые для этого нужны людям и государству, на которое напала Россия.
"Война не должна быть бесконечной, только мир должен быть постоянным и надежным", - резюмирует он.
Ранее Дональд Трамп призвал Украину и РФ немедленно прекратить огонь и начать переговоры.
Как сообщалось, Зеленский после встречи с Трампом и Макроном заявил, что Украина хочет завершить эту войну как можно быстрее и справедливо.
Напомним, что 7 декабря в Париже состоялась трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Макрона, которая длилась более 30 минут.
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глазаочко, как и собирался. добриминовинами....і видавати за потужну перемогу!
https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Article=15795&action=show Ренегат: 1. Той, хто поступився своїми переконаннями і перейшов у табір противників; зрадник. 2. Людина, яка зреклася своїх релігійних уявлень, свого віросповідання; відступник, перехрест.
Скажіть шановна, що саме ця зелена потвора зрадила, якщо усім зебілам так і сказала: "Йдіть у сраку...", "Я нікакаму нічаго не должен, окромя своіх кракодітелей...", "Я ваш вирок...", "Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", "У мене немає часу думати стратегічно. Я часто думаю тактично в інтересах України"...
Хоча, може тут правда? (https://ji-magazine.lviv.ua/2020/druzenko-bajstrya-imperii.htm Я не поділяю діагноз Оксани Стефанівни.)
Так кому там війна вигідна, ублюдок? Ти ж, бабуїн, співав зовсім інші пісні, гнав цунамі помиїв на Порошенко, що він "не хоче зупинити війну, бо йому вигідно", а зараз ти, подонок, вже вякаєш про здачу земель українських, бо бачте...це ж путін "хворий на війни"!
Це ти, чмо хрипате, зрозуміло після здачі 20% української території і сотень тисяч загиблих? А шо ж ти і твої шавки підзаборні й досі гавкаєте на такі "погані" Мінські угоди, коли ви зараз вважаєте за досягнення повернутись до тих "ліній", звідки ти, падло, відвів війська одразу в 19-му після виборів?
А може порівняти рівень бойових дій і втрат в період 14-19й роки і 19-24й? А окупованих територій в ті ж часи?
Твоє місце на гіляці, падло хрипате.
Це ж ти, Смарагдовий ти наш, пропонував?
Чи вже порозумнішав?
Зелене лайно булькнуло через край. Вова - мабуть вже забувся? - війну можна закінчити "просто припинивши стряляти". Навіть папірців ніяких не треба. Особливо з підписами зі Стамбулу.
Смерть ***** !
✊
і зупинити їх можливо лише силою в прямому значені цього слова.
Хоч наступний раз думайТЕ.