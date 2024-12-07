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Новини
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Макрон після зустрічі з Зеленським та Трампом: Давайте продовжувати наші спільні зусилля заради миру та безпеки

зустріч трампа, макрона та зеленського 7 грудня

Президент Франції Емманюель Макрон прокоментував тристоронню зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та новообраним президентом США Дональдом Трампом.

Відповідний допис лідер Франції розмістив на платформі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Макрон після зустрічі з Трампом та Зеленським закликав продовжити докладати спільні зусилля задля миру та безпеки.

"США, Україна та Франція. Разом у цей історичний день. Зібралися на Нотр-Дам. Давайте продовжувати наші спільні зусилля заради миру та безпеки",- заявив очільник Франції.

Нагадаємо, що у суботу, 7 грудня, в Парижі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із обраним президентом США Дональдом Трампом і президентом Франції Емманюелем Макроном. Зустріч тривала понад 30 хвилин, після чого лідери відправилися на церемонію відкриття Собору Паризької Богоматері.

Читайте також: Зеленський після зустрічі з Трампом і Макроном: ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) Трамп Дональд (5607) Макрон Емманюель (1456)


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Топ коментарі
+8
Давайте збирати коаліцію армій для повалення режиму ***** ... Миру без повалення зла не існує і існувати не може
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07.12.2024 21:20
+4
Даваите!
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07.12.2024 21:12
+4
"давайте продовжувати наші спільні зусилля заради миру та безпеки"

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07.12.2024 21:25
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Даваите!
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07.12.2024 21:12 Відповісти
давайте!
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07.12.2024 21:13 Відповісти
ДАВАЙТЕ! ..Будьмо ..оксюморон
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07.12.2024 21:16 Відповісти
Давайте збирати коаліцію армій для повалення режиму ***** ... Миру без повалення зла не існує і існувати не може
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07.12.2024 21:20 Відповісти
Вистачить ціни нафти по $20.
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08.12.2024 02:13 Відповісти
- Давайте поговоримо заради миру та безпеки!
- А давайте!
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07.12.2024 21:21 Відповісти
А давайте оголосимо про початок антитерористичної операції проти просроченої нелегітимної кремлівської фашистської хунти, яка захопила владу в москві в 1996 р.
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07.12.2024 21:25 Відповісти
Ця зустріч надіємось не такий пшик, як візит до Києва меркель-тильного Шольца?
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07.12.2024 21:22 Відповісти
"давайте продовжувати наші спільні зусилля заради миру та безпеки"

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07.12.2024 21:25 Відповісти
цей дощ західної брехні і фальші , котрий іде на голови українського народу вже довго.ще скоро не припиниться...
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07.12.2024 21:36 Відповісти
Зеля на церемонію в Нотер Дам де Парі прийшов в костюмі КваЗЕмоди !
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07.12.2024 21:44 Відповісти
Ішак, як і напередодні дєрмак, закінчили свої екскурсії без численної фотосесії. І говорить це про те, що нема чим похвалитись і екскурсії, як завжди, цілком провальні. Ба більше, навіть зеленому пійплу нема що показати.
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07.12.2024 21:55 Відповісти
Макрон, краще спитай у Ze чого ваша бригада Анна Київська оголосила збір на дрони.
Де забезпечення?
А то він гундосити про високі матерії довго може
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07.12.2024 21:57 Відповісти
Щось все занадто швидко під Трампона прогнулися.
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07.12.2024 22:08 Відповісти
 
 