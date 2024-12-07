Макрон після зустрічі з Зеленським та Трампом: Давайте продовжувати наші спільні зусилля заради миру та безпеки

Президент Франції Емманюель Макрон прокоментував тристоронню зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та новообраним президентом США Дональдом Трампом.

Відповідний допис лідер Франції розмістив на платформі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Макрон після зустрічі з Трампом та Зеленським закликав продовжити докладати спільні зусилля задля миру та безпеки.

"США, Україна та Франція. Разом у цей історичний день. Зібралися на Нотр-Дам. Давайте продовжувати наші спільні зусилля заради миру та безпеки",- заявив очільник Франції.

Нагадаємо, що у суботу, 7 грудня, в Парижі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із обраним президентом США Дональдом Трампом і президентом Франції Емманюелем Макроном. Зустріч тривала понад 30 хвилин, після чого лідери відправилися на церемонію відкриття Собору Паризької Богоматері.

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