Президент України Володимир Зеленський хоче укласти мир з РФ.

Про це заявив новообраний президент США Дональд Трамп у телефонному інтерв’ю The Post, інформує Цензор.НЕТ.

"Він хоче укласти мир", - запевнив Трамп.

"Це нове. Він хоче припинення вогню", - додав він.

"Він хоче укласти мир. Ми не говорили про деталі. Він вважає, що час, і Путін повинен думати, що час, тому що він програв - коли ви втрачаєте 700 000 людей, це час. Це не закінчиться, поки не буде миру", - додав Трамп.

За його словами, він говорив із Зеленським про те, як покласти край кривавому конфлікту, який точиться з 2022 року.

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Як повідомлялося, раніше Трамп заявив, що Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля. За його словами, Україна втратила 400 000 солдатів і набагато більше цивільних.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський вважає, що Путін хворий на війну. Його можна зупинити тільки силою. Єдине, чого він боїться - Америка та єдність світу.