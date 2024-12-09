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Новини Війна
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Ми можемо подумати над пропозицією Макрона про відправку військ для гарантії безпеки, - Зеленський

Західні війська в Україні: Зеленський прокоментував пропозицію Макрона

Україна може попрацювати над пропозицією президента Франції Емманюеля Макрона щодо відправки частини військ до України, поки вона не вступить до НАТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський.

"І, скажу вам відверто, ми можемо подумати і попрацювати над позицією Емманюеля (Макрона. - Ред.). Пам'ятаєте, він пропонував, щоб якась частина військ тієї чи іншої країни була присутня на якихось територіях України, які гарантували б безпеку, доки Україна не в НАТО", - сказав глава держави у коментарі виданню.

"Але ми повинні мати до цього чітке розуміння, коли Україна буде в ЄС і коли Україна буде в НАТО", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський хоче укласти мир, - Трамп

Розміщення військ НАТО в Україні

Наприкінці лютого 2024 року президент Франції Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.

Також читайте: Зеленський хоче укласти мир, - Трамп

Автор: 

Зеленський Володимир (23764) Макрон Емманюель (1455) війна в Україні (3738)


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Топ коментарі
+14
Воно буде думати бо з його рідних та друзів немає ЖОДНОГО на "нулі"..... п4дло.
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09.12.2024 13:23
+12
В руку цілуй,дИбіл.
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09.12.2024 13:20
+10
Друзі, яке ж ГІВНО цей Лідор ! Грузинський легіон воює вже три роки. Полк Калиновського теж. А воно, ЛАЙНО, ще думає розглянути участь Іноземного легіону Франції. У війні. Нам не потрібен якийсь гарант. Нам потрібні війська, бойові війська на фронті. Легіон готовий на все. Бо він для цього створений. Проте цьому Гівно хочеться стати кутузовим. Ну не стерва !
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09.12.2024 13:34
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Думати воно не вміє, побіжить путіну скаржитись, що Макрон на нього тисне.
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09.12.2024 15:34 Відповісти
В руку цілуй,дИбіл.
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09.12.2024 13:20 Відповісти
Бубочку Макароны опять соблазняли, но он конечно не поддался...
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09.12.2024 13:22 Відповісти
Воно буде думати бо з його рідних та друзів немає ЖОДНОГО на "нулі"..... п4дло.
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09.12.2024 13:23 Відповісти
Это оно шашлычки на майские из жамбонов предложило.
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09.12.2024 13:23 Відповісти
Щоби сказати «можемо», треба хоч раз «спробувати».
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09.12.2024 13:25 Відповісти
Україна може попрацювати над пропозицією президента Франції

Я саме, конкретно?
Переписуватиме красивим шрифтом?
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09.12.2024 13:26 Відповісти
Трамп запропонував Канаді та Мексиці стати штатами Америки. Чому б Україні не запропонувати себе в такій якості?
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09.12.2024 13:27 Відповісти
Мексика як штат це буде весело, вони ітак всіх рейнджерів і поліцію корумпували і возять наркоту та нелегалів як у себе вдома. А коли стануть штатом то і в політику полізуть.
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09.12.2024 13:36 Відповісти
Щодо Канади, то там нібито Трамп закусив на молодого симпотного Трюдо, на якого нібито надто ласкаво дивилася Меланія...
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09.12.2024 13:44 Відповісти
Недолугий ідіот,а є чим... .
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09.12.2024 13:30 Відповісти
Ми подумаємо означає, я спитаю в єрмака. Вгадайте з одного разу, що відповість син фсбшного генерала. Ніяких західних військ в Україні не буде. Тільки східні.
Якби вже та зелена тварина здохла від передозу
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09.12.2024 13:31 Відповісти
Колись давно мав одну дівчину, прикольна була стерва але постійно не знала що хотіла, і так мене за...бла що я просто кинув її і більше не хотів з нею ніяк мати справ, а вона ще довго потім пробувала все вернути.

Це я якщо шо, про нашу владу, довго нили про безпеку а коли цю безпеку захід рішив забезпечити військами на лінії зіткнення, то ми ще подумаємо.

Цікова які альтернативи вони бачать, воювати реально ніхто не хоче, ті ж міни, укріплення, відсутність ракет за 2 роки навіть простих Вільх, які можна клепати десятками. Зброї нам захід не дає, щоб ми могли ефективно протидіяти оркам, як бачимо з передачею авіації також протягнули як і із всім решта. В Нато нас також ніхто не візьме, елементарно проросійські німці, турки та угорщина зупинять процес, а можливо і поляки відсутність безпеки у нас, це досить вигідно.

Яка альтернатива цьому рішенню, просто це мє бути не просто піхота, але і авіація, ППО та інші структури щоб дійсно були ефективними гарантами.
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09.12.2024 13:33 Відповісти
Друзі, яке ж ГІВНО цей Лідор ! Грузинський легіон воює вже три роки. Полк Калиновського теж. А воно, ЛАЙНО, ще думає розглянути участь Іноземного легіону Франції. У війні. Нам не потрібен якийсь гарант. Нам потрібні війська, бойові війська на фронті. Легіон готовий на все. Бо він для цього створений. Проте цьому Гівно хочеться стати кутузовим. Ну не стерва !
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09.12.2024 13:34 Відповісти
та они ж вроде хотят Одессу охранять..а не в штурмовики?.....
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09.12.2024 13:57 Відповісти
Це пишуть у ЗМІ. А що хочуть воїни Іноземного легіону наші пАтужні лідори не знають. Тому треба йти на поступки Макрону, Франції і Легіону. Якщо дохлі корейці воюють, то буде соромно елітному Легіону воювати під спідницями українок. Треба спробувати ! Гірше точно не буде ! А буде краще - подивимось !
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09.12.2024 16:16 Відповісти
Гарантии безопасности от Франции? Вы смеетесь? Ето той Франции которую две тысячи вагнеровцев выбили из Африки? Еще не надоело тандычить про какие то иллюзорные гарантии безопасности? Все ети гарантии до сраки или до следующих выборов в стране которые ети гарантии давала, как уже показала практика.
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09.12.2024 13:35 Відповісти
Единственная страна в мире которая еще может дать какие то гарантии безопасности ето Китай. Если Китай согласится поставить тысяч 200-300 своих солдат на наших границах на постоянной оснве ето еще может служить какими то гарантиями. И если ЕС и США не хотят нам помочь победить кремлевский режим то пуская любуются военными китайскими базами у границ Европы и в Черном море и спять ночью с открытыми глазами
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09.12.2024 13:40 Відповісти
Ти написав нісенітницю про китайські бази в Європі. Покрути мізками.
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09.12.2024 16:18 Відповісти
Легіонери воюють добре, не ****... х..ню, просто там була мабуть така політика кинути регіон. По друге, це будуть спільні підрозділи з англійцями, просто самі війська нічого не вирішать, це має бути другим шансом для нас змінити ситуацію в Україні, в плані корупції і виробництва озброєння, особливо далекобійних ракет.

Тільки це буде справжньою гарантією, все інше може змінитись, під час любих виборів, а вони як бачимо часто в Європі.

Ідеально щоб взяли нас в НАТО з тим що є, але при тому складі НАТО проросійських Туреччини, Угорщини, Німеччини та позиції раші і США в цьому питання про недопущення ескалації, це нажаль не реалістично.
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09.12.2024 13:42 Відповісти
Уявимо. Ми в НАТО. Це забезпечить Україну парасолькою ? Ні, обстріли прикордонних земель та лінія демаркація буде постійно під обстрілами. НАТО відреагує на це. Так, стурбованістю й не більш. Бо обстріли це не війна. Знову уявимо, що Легіон зайшов в Україну. На Донеччину. Це вже міняє все в реакції європейських країн. На позитив. Це ж подібна ситуація ... як зі зброєю. Один Легіон не переломить фронт, але переломить свідомість європейців. Хто ж переламає свідомість наших капітуліантів на Банковій ! Коли вони вже покинуть резиденції та розв'яжуть руки патріотам країни ?
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09.12.2024 16:27 Відповісти
Війська Франції та Британії зайдуть туди не воювати, забудьте про це а як миротворці не більше, коли будуть погоджені умови договору
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09.12.2024 19:23 Відповісти
Хто це ми? Ти і єрмак?
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09.12.2024 13:36 Відповісти
У ньому на фоні шизи і манії переслідування ще й манія величі: "Ми, Людовик Найвеличніший Обдовбаний"
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09.12.2024 13:47 Відповісти
Ішака зобовязують та примушують воювати. Рік назад це чмо категорично заявляло, що жоден військовий француз не буде воювати на нашій території, бо сподівалось на договорняк. Зараз ішак вже не є такий категоричний, бо відчуває, що пахне смаленим.
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09.12.2024 13:53 Відповісти
подумати???
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09.12.2024 13:55 Відповісти
Та ти ж падло гундосе, себе ратицями в груди бив, що війська іноземні будуть в Україні тільки через твій труп? А шо тепер сталося?
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09.12.2024 14:05 Відповісти
Він і наступ кацапів у 22 році відкидав, та обіцяв шашлики. І Мінськ йому кістка в горлі, коли жрав стамбульські шашлики ! Що сталось ? Обвал рейтингу і поваги українців до його країни мрій ! Нехай літає у космосі .. на велосипеді.
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09.12.2024 16:40 Відповісти
Ну нехай французи хоч у Львові кави поп'ють і зроблять селфі, з того вже буде певний позитивний ефект.
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09.12.2024 14:08 Відповісти
Я не зрозуміла, нам дають допомогу, а він буде думати. Вже надумав 400 тис.?!
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09.12.2024 14:50 Відповісти
А у дєрьмака дозволу спитав чи можна над цим думати ?
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09.12.2024 14:55 Відповісти
https://x.com/RadioLemberg Radio Lemberg

Його величність Володимир VI можуть розглянути, а можуть і не розглянути рятівну пропозицію президента Франції.

Ну а як буде велика ласка, то можуть і попрацювати, а можуть і не попрацювати "над позицією Еммануеля".

«Якась частина військ на якихось територіях» (с)
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09.12.2024 15:28 Відповісти
Війська ні до чого, а от пілотів. На міражах з укр прапором само то
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09.12.2024 16:32 Відповісти
Я помітив одну річ. У діях Бовдура-Лідора. Від всього, що пропонують інші він категорично відмовляється, щоб пізніше через певний час видавати пропозиції інших за свої ініціативи. Це вже було в історії. Лідор в його потужні вбивці чеченців не мають своїх ідей, реалістичних ідей. У них все звелось до планів, нереальних планів. Тому вони будуть красти ідеї ініціативних людей. Та нехай вже й крадуть, аби справи у війні почали просуватись на нашу користь.
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09.12.2024 16:34 Відповісти
...не думати ,а просити треба !
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09.12.2024 17:32 Відповісти
 
 