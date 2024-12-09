Ми можемо подумати над пропозицією Макрона про відправку військ для гарантії безпеки, - Зеленський
Україна може попрацювати над пропозицією президента Франції Емманюеля Макрона щодо відправки частини військ до України, поки вона не вступить до НАТО
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський.
"І, скажу вам відверто, ми можемо подумати і попрацювати над позицією Емманюеля (Макрона. - Ред.). Пам'ятаєте, він пропонував, щоб якась частина військ тієї чи іншої країни була присутня на якихось територіях України, які гарантували б безпеку, доки Україна не в НАТО", - сказав глава держави у коментарі виданню.
"Але ми повинні мати до цього чітке розуміння, коли Україна буде в ЄС і коли Україна буде в НАТО", - додав Зеленський.
Розміщення військ НАТО в Україні
Наприкінці лютого 2024 року президент Франції Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.
Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.
Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.
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Я саме, конкретно?
Переписуватиме красивим шрифтом?
Якби вже та зелена тварина здохла від передозу
Це я якщо шо, про нашу владу, довго нили про безпеку а коли цю безпеку захід рішив забезпечити військами на лінії зіткнення, то ми ще подумаємо.
Цікова які альтернативи вони бачать, воювати реально ніхто не хоче, ті ж міни, укріплення, відсутність ракет за 2 роки навіть простих Вільх, які можна клепати десятками. Зброї нам захід не дає, щоб ми могли ефективно протидіяти оркам, як бачимо з передачею авіації також протягнули як і із всім решта. В Нато нас також ніхто не візьме, елементарно проросійські німці, турки та угорщина зупинять процес, а можливо і поляки відсутність безпеки у нас, це досить вигідно.
Яка альтернатива цьому рішенню, просто це мє бути не просто піхота, але і авіація, ППО та інші структури щоб дійсно були ефективними гарантами.
Тільки це буде справжньою гарантією, все інше може змінитись, під час любих виборів, а вони як бачимо часто в Європі.
Ідеально щоб взяли нас в НАТО з тим що є, але при тому складі НАТО проросійських Туреччини, Угорщини, Німеччини та позиції раші і США в цьому питання про недопущення ескалації, це нажаль не реалістично.
Його величність Володимир VI можуть розглянути, а можуть і не розглянути рятівну пропозицію президента Франції.
Ну а як буде велика ласка, то можуть і попрацювати, а можуть і не попрацювати "над позицією Еммануеля".
«Якась частина військ на якихось територіях» (с)