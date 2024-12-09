Ми можемо подумати над пропозицією Макрона про відправку військ для гарантії безпеки, - Зеленський

Україна може попрацювати над пропозицією президента Франції Емманюеля Макрона щодо відправки частини військ до України, поки вона не вступить до НАТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський.

"І, скажу вам відверто, ми можемо подумати і попрацювати над позицією Емманюеля (Макрона. - Ред.). Пам'ятаєте, він пропонував, щоб якась частина військ тієї чи іншої країни була присутня на якихось територіях України, які гарантували б безпеку, доки Україна не в НАТО", - сказав глава держави у коментарі виданню.

"Але ми повинні мати до цього чітке розуміння, коли Україна буде в ЄС і коли Україна буде в НАТО", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський хоче укласти мир, - Трамп

Розміщення військ НАТО в Україні

Наприкінці лютого 2024 року президент Франції Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.

Також читайте: Зеленський хоче укласти мир, - Трамп