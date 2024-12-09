Зеленский - Мерцу: "Очень рассчитываем на усиление дальнобойности Украины"
Президент Владимир Зеленский надеется на "усиление дальнобойности Украины".
Об этом он заявил перед началом переговоров с кандидатом в канцлеры Германии Фридрихом Мерцом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я думаю, что по геополитике, по НАТО очень хотим честно услышать вашу позицию. Очень рассчитываем на усиление дальнобойности Украины", - сказал глава государства.
Зеленский поблагодарил Германию за "помощь, которую оказывают в целом и правительство, и парламентарии Германии, люди, которые принимали украинцев с самого начала войны".
Он также напомнил о создании Министерства национального единства, которое будет заниматься вместе с Министерством иностранных дел помощью украинцам.
"Но особенно это министерство будет заниматься нашими людьми, которые находятся в основном в Польше, в Германии, в Чехии, в других странах. Но в Германии сегодня больше всего", - отметил глава государства.
Зеленский добавил, что Украина очень рассчитывает на "встречи в Германии и создание соответствующих департаментов для помощи украинцам".
Визит Мерца в Украину
9 декабря 2024 года с официальным визитом в Киев прибыл кандидат в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц.
Мерц заявлял, что в случае своего избрания будет готов провести телефонный разговор об урегулировании войны в Украине с российским диктатором Владимиром Путиным при определенных условиях.
Taurus для Украины
Дебаты по Taurus повторно вспыхнули в Германии после того, как США сняли дальнобойные ограничения для Украины, а в Германии приблизились досрочные выборы.
Председатель Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявлял, что в случае своего избрания будет готов провести телефонный разговор об урегулировании войны в Украине с российским диктатором Владимиром Путиным при определенных условиях.
Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно выступал против предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus.
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По четверте ви написали х..ню вище обгрунтував.
За відсутності авіації, яку нам уже скоріше всього не передадуть в потрібному обсязі, тільки ракети можуть хоч якось вирівняти ситуацію та зупинити орків.
знищив півкраїни і робить вигляд, що винні всі навкруги.
Все чекаєш щоб ''на халяву'' дали, а гроші з бюджету можна було вкрасти!
Зелю-геть!
При попередниках ракети почали випускати сотнями, але в серпні 2019 всі ракетні програми залишились без фінансування. Нема його і зараз. Асфальт, клумби, смарагдові світлофори більш важливі для оборони країни ніж виробництво зброї. Будь який дурень це підтвердить.