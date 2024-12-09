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Новости Война
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Зеленский - Мерцу: "Очень рассчитываем на усиление дальнобойности Украины"

Далекобійна зброя: що сказав Зеленський Мерцу?

Президент Владимир Зеленский надеется на "усиление дальнобойности Украины".

Об этом он заявил перед началом переговоров с кандидатом в канцлеры Германии Фридрихом Мерцом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что по геополитике, по НАТО очень хотим честно услышать вашу позицию. Очень рассчитываем на усиление дальнобойности Украины", - сказал глава государства.

Зеленский поблагодарил Германию за "помощь, которую оказывают в целом и правительство, и парламентарии Германии, люди, которые принимали украинцев с самого начала войны".

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Он также напомнил о создании Министерства национального единства, которое будет заниматься вместе с Министерством иностранных дел помощью украинцам.

"Но особенно это министерство будет заниматься нашими людьми, которые находятся в основном в Польше, в Германии, в Чехии, в других странах. Но в Германии сегодня больше всего", - отметил глава государства.

Зеленский добавил, что Украина очень рассчитывает на "встречи в Германии и создание соответствующих департаментов для помощи украинцам".

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Визит Мерца в Украину

9 декабря 2024 года с официальным визитом в Киев прибыл кандидат в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц.

Мерц заявлял, что в случае своего избрания будет готов провести телефонный разговор об урегулировании войны в Украине с российским диктатором Владимиром Путиным при определенных условиях.

Taurus для Украины

Дебаты по Taurus повторно вспыхнули в Германии после того, как США сняли дальнобойные ограничения для Украины, а в Германии приблизились досрочные выборы.

Председатель Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявлял, что в случае своего избрания будет готов провести телефонный разговор об урегулировании войны в Украине с российским диктатором Владимиром Путиным при определенных условиях.

Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно выступал против предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus.

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Автор: 

Германия (6952) Зеленский Владимир (20343) оружие (10215)


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Топ комментарии
+5
коли вже цей сонцесяйний лідор потужно нас покине?
знищив півкраїни і робить вигляд, що винні всі навкруги.
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09.12.2024 13:49
+3
Свою далекобійність треба було думати і кувати самим. А не гробити і розкрадати країну, оборонку і Армію. А зараз жебрати по закордонних мусорках недоїдки.
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09.12.2024 13:49
+3
А де твої хвалені ''паляниці -зелениці''?
Все чекаєш щоб ''на халяву'' дали, а гроші з бюджету можна було вкрасти!
Зелю-геть!
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09.12.2024 13:52
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Правила форума Совет форумчан
Лідору вбили в голову, що далекобійні ракети розвалять кацапів. Замість того, щоб вивчити операцію Буря у пустелі, воно довірилось своїм підлабузникам. Мільйон ракет не звалять кремлівський терористичний клан. Операцію в Іраку США та союзники завершили ударами броньованих кулаків !!! А дЄрмак вирішив закидати кремль Мівіною ?
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09.12.2024 13:40 Ответить
Кремлівський терористичний клан зруйнує лише їхній внутрішній майдан. У вас великий досвід у цій справі, можете поїхати в рашку, будете там вождем їх сметунів. І зруйнуйте цей терористичний клан.
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09.12.2024 13:48 Ответить
Я кАнЄшно вибачаюсь. Але цікаво, ви вмієте дискутувати ВЗАГАЛІ ? Чи ви завжди всіх у бесідах за кухонним столом намагаєтесь вколоти або принизити, включаючи своїх дітей ? "...будете там вождем.." - це що і для чого ? Навчиться бути пристойним, навіть коли вам щось не подобається. І знаходьте аргументи в дискусії, а не образи !
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09.12.2024 13:56 Ответить
По перше Ірак на момент наземної операції уже не мав власної авіації на відміну від орків, по друге там ще ніхто не чув ні про фпв дрони а тим більше про Ланцети. По третє в іракської армії на помент наземної операції уже не було можливості застосовувати ні РСЗО ні фактично арту тільки під час пісчаних бурь, тому що їх одразу знешкоджували з допомогою авіації і ударів тих же м270.
По четверте ви написали х..ню вище обгрунтував.

За відсутності авіації, яку нам уже скоріше всього не передадуть в потрібному обсязі, тільки ракети можуть хоч якось вирівняти ситуацію та зупинити орків.
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09.12.2024 15:17 Ответить
Друже, я вивчив цю операцію, бо вона стосується мого фаху. Трохи деталей. США та союзники півтора місяця завдавали ударів з авіаносців та території арабських країн. Випустили понад тисячу Томагавків по військовім та стратегічним цілям, І лише потім пішли наземні війська. ЩОБ ДОВЕРШИТИ ЗНИЩЕННЯ. Гадаю вам не треба поясняти, що цих цілей в Іраку було в десяткИ менш ніж в кацапії. І територія була теж набагато менша. Проте наземна компонента була застосована. До чого я ? Ні літаків, ні ракет у тій кількості для знищення нам не нададуть партнери, бо у них самих цієї кількості немає. Не треба годувати українців НАДІЯМИ, що Таурси чи Томагавки прикінчать *****. Я бачу перемогу по іншому ніж в Іраку. Три-чотири механізовані бригади НАТО тупо пруть на Пітер та мацкву. З боку балтійських країн чи Фінляндії. Опору не буде. Взагалі. ***** просить мир. І всі свої війська забирає геть з України. Втрати НАТО - кілька зламаних бронемашин. Розумію, що це зараз виглядає фантастичним. Але іншого плану Перемоги не існує !
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09.12.2024 16:10 Ответить
Удачі з механізованими бригадами і на пітер))) Коли у військо підете і відчуєте реальність а не теорію
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09.12.2024 19:21 Ответить
коли вже цей сонцесяйний лідор потужно нас покине?
знищив півкраїни і робить вигляд, що винні всі навкруги.
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09.12.2024 13:49 Ответить
огидно дивитися на його улибающееся ***** на цій зусрічі і підхолімні улибки ермака та чиновників його оточующих. Фууууу................... яка мерзость. Коли вже цього недоумка приберуть від влади.
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09.12.2024 15:06 Ответить
Свою далекобійність треба було думати і кувати самим. А не гробити і розкрадати країну, оборонку і Армію. А зараз жебрати по закордонних мусорках недоїдки.
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09.12.2024 13:49 Ответить
А де твої хвалені ''паляниці -зелениці''?
Все чекаєш щоб ''на халяву'' дали, а гроші з бюджету можна було вкрасти!
Зелю-геть!
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09.12.2024 13:52 Ответить
зараз воно піздить про палю, а до цього про міліон дерев, про унівксітет васюки і т.д. і т.п. ну що візмеш з дурника.
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09.12.2024 15:09 Ответить
Вже 150 разів звучали пропозиції, що візьміть ракети напешіть на них " Мак" , Соняшник " чи хоч "Калина " і пуляйте типу це ракети наші і ніякий захід нам їх не давав. Ба ж ні, президенту потрібно щоб офіційно на весь світ дали дозвіл, потім ракети і щоб на них прям кожна країна розписалася. Нащо це все? Єдина відповідь щоб потім:" це не я , вони самі" ... Постійно хоче наче бешкетник когось підставити, себе вигородити. Це поведінка маленького хлопчика з купою комплексів.
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09.12.2024 14:03 Ответить
За час правління зеленського жодної ракети країна не виробила.
При попередниках ракети почали випускати сотнями, але в серпні 2019 всі ракетні програми залишились без фінансування. Нема його і зараз. Асфальт, клумби, смарагдові світлофори більш важливі для оборони країни ніж виробництво зброї. Будь який дурень це підтвердить.
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09.12.2024 14:04 Ответить
73% недоумків хотіли халяви. Тому що тупі.
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09.12.2024 14:28 Ответить
І що за дебвльне формулювання - далебійність??? Як же це дістало, окозамилювання, шоу ціною української крові... Був доречі останні раз в палаткі незламності ( господи прости) стоїть чайник китайський за 349 грн. З аврори і чотири переноски. А як звучить...
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09.12.2024 14:07 Ответить
на зміну потужности та незламності прийшла далекобійність...
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09.12.2024 14:29 Ответить
 
 