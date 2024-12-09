Зеленский - Мерцу: "Очень рассчитываем на усиление дальнобойности Украины"

Президент Владимир Зеленский надеется на "усиление дальнобойности Украины".

Об этом он заявил перед началом переговоров с кандидатом в канцлеры Германии Фридрихом Мерцом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что по геополитике, по НАТО очень хотим честно услышать вашу позицию. Очень рассчитываем на усиление дальнобойности Украины", - сказал глава государства.

Зеленский поблагодарил Германию за "помощь, которую оказывают в целом и правительство, и парламентарии Германии, люди, которые принимали украинцев с самого начала войны".

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Он также напомнил о создании Министерства национального единства, которое будет заниматься вместе с Министерством иностранных дел помощью украинцам.

"Но особенно это министерство будет заниматься нашими людьми, которые находятся в основном в Польше, в Германии, в Чехии, в других странах. Но в Германии сегодня больше всего", - отметил глава государства.

Зеленский добавил, что Украина очень рассчитывает на "встречи в Германии и создание соответствующих департаментов для помощи украинцам".

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Визит Мерца в Украину

9 декабря 2024 года с официальным визитом в Киев прибыл кандидат в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц.

Мерц заявлял, что в случае своего избрания будет готов провести телефонный разговор об урегулировании войны в Украине с российским диктатором Владимиром Путиным при определенных условиях.

Taurus для Украины

Дебаты по Taurus повторно вспыхнули в Германии после того, как США сняли дальнобойные ограничения для Украины, а в Германии приблизились досрочные выборы.

Председатель Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявлял, что в случае своего избрания будет готов провести телефонный разговор об урегулировании войны в Украине с российским диктатором Владимиром Путиным при определенных условиях.

Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно выступал против предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus.

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