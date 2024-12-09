Зеленський - Мерцу: "Дуже розраховуємо на посилення далекобійності України"

Президент Володимир Зеленський сподівається на "посилення далекобійності України".

Про це він заявив перед початком переговорів із кандидатом у канцлери Німеччини Фрідріхом Мерцом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, що щодо геополітики, щодо НАТО дуже хочемо чесно почути вашу позицію. Дуже розраховуємо на посилення далекобійності України", - сказав глава держави.

Зеленський подякував Німеччині за "допомогу, яку надають загалом і уряд, і парламентарії Німеччини, люди, які приймали українців із самого початку війни".

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Він також нагадав про створення Міністерства національної єдності, яке опікуватиметься разом із Міністерством закордонних справ допомогою українцям.

"Але особливо це міністерство опікуватиметься нашими людьми, які перебувають здебільшого в Польщі, в Німеччині, в Чехії, в інших країнах. Але в Німеччині сьогодні найбільше", - зазначив глава держави.

Зеленський додав, що Україна дуже розраховує на "зустрічі в Німеччині та створення відповідних департаментів для допомоги українцям".

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Візит Мерца до України

9 грудня 2024 року з офіційним візитом до Києва прибув кандидат у канцлери від консервативного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц.

Мерц заявляв, що у разі свого обрання буде готовий провести телефонну розмову про врегулювання війни в Україні із російським диктатором Володимиром Путіним за певних умов.

Taurus для України

Дебати щодо Taurus повторно спалахнули у Німеччині після того, як США зняли далекобійні обмеження для України, а у Німеччині наблизилися дострокові вибори.

Голова Християнсько-демократичного союзу і кандидат у канцлери ФРН від опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц заявляв, що у разі свого обрання буде готовий провести телефонну розмову про врегулювання війни в Україні із російським диктатором Володимиром Путіним за певних умов.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц неодноразово виступав проти надання Україні далекобійних ракет Taurus.

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