Зеленський - Мерцу: "Дуже розраховуємо на посилення далекобійності України"
Президент Володимир Зеленський сподівається на "посилення далекобійності України".
Про це він заявив перед початком переговорів із кандидатом у канцлери Німеччини Фрідріхом Мерцом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я думаю, що щодо геополітики, щодо НАТО дуже хочемо чесно почути вашу позицію. Дуже розраховуємо на посилення далекобійності України", - сказав глава держави.
Зеленський подякував Німеччині за "допомогу, яку надають загалом і уряд, і парламентарії Німеччини, люди, які приймали українців із самого початку війни".
Він також нагадав про створення Міністерства національної єдності, яке опікуватиметься разом із Міністерством закордонних справ допомогою українцям.
"Але особливо це міністерство опікуватиметься нашими людьми, які перебувають здебільшого в Польщі, в Німеччині, в Чехії, в інших країнах. Але в Німеччині сьогодні найбільше", - зазначив глава держави.
Зеленський додав, що Україна дуже розраховує на "зустрічі в Німеччині та створення відповідних департаментів для допомоги українцям".
Візит Мерца до України
9 грудня 2024 року з офіційним візитом до Києва прибув кандидат у канцлери від консервативного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц.
Мерц заявляв, що у разі свого обрання буде готовий провести телефонну розмову про врегулювання війни в Україні із російським диктатором Володимиром Путіним за певних умов.
Taurus для України
Дебати щодо Taurus повторно спалахнули у Німеччині після того, як США зняли далекобійні обмеження для України, а у Німеччині наблизилися дострокові вибори.
Голова Християнсько-демократичного союзу і кандидат у канцлери ФРН від опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц заявляв, що у разі свого обрання буде готовий провести телефонну розмову про врегулювання війни в Україні із російським диктатором Володимиром Путіним за певних умов.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц неодноразово виступав проти надання Україні далекобійних ракет Taurus.
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По четверте ви написали х..ню вище обгрунтував.
За відсутності авіації, яку нам уже скоріше всього не передадуть в потрібному обсязі, тільки ракети можуть хоч якось вирівняти ситуацію та зупинити орків.
знищив півкраїни і робить вигляд, що винні всі навкруги.
Все чекаєш щоб ''на халяву'' дали, а гроші з бюджету можна було вкрасти!
Зелю-геть!
При попередниках ракети почали випускати сотнями, але в серпні 2019 всі ракетні програми залишились без фінансування. Нема його і зараз. Асфальт, клумби, смарагдові світлофори більш важливі для оборони країни ніж виробництво зброї. Будь який дурень це підтвердить.