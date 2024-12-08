Трамп не підтримував ідею зустрічі з Зеленським, але Макрон переконав, - Axios
Президент Франції останніми днями працював над тим, щоб переконати новообраного президента США Дональда Трампа в межах візиту в Париж на відкриття собору Паризької Богоматері провести спільну зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
Про це пише видання Axios із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.
Одне із джерел повідомило, що спочатку Трамп не хотів проводити зустріч, але все ж змінив свою думку.
Інше джерело, обізнане із ходом зустрічі, говорить, що розмова трьох лідерів тривала 45 хвилин і була "хорошою і плідною". Джерело також повідомило, що остаточне рішення про проведення тристоронньої зустрічі було прийнято незадовго до неї.
Нагадаємо, що в суботу, 7 грудня, в Парижі відбулася тристороння зустріч Зеленського, Трампа та Макрона. Вона тривала понад 30 хвилин.
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пятоетретье колесо. БожоїЗЕленої роси в очі
А ось за це!
Юлії Володимирівни ?
але Трапм себе зробив сам, а не якісь брати Шефіри його взяли впізнаваною мордою ліца.
та й прибічників собі Трамп сам набрав (хоч і дебільнуватих), а не Патрушев йому їх нав'язав.
ничто не выдавало в нем русского разведчика: ни рация за спиной, ни волочащийся сзади парашют, ни болтающийся между ног маузер...
"Втрата сигналу літака Асада з радарів ймовірно повʼязана з діями екіпажу, який виконував інструкції росіян та здійснював політ під їхнім керівництвом", - пояснила українська розвідка.
Треба ж було якусь думку самому сформулювати та ще й англійською.
Судячи з заяв Трампа після цієї зустрічі, ЗЄ це не дуже вдалося.
Я уже не говорю про краватку....
08.12.2024 19:40Відповісти Видалити
Dum spiro spero c29f5824
Колись ви спитаєте: "За што мєня судьба караєт...😭?..."
А ось за це!
Чи то тіпа ( Я тільки з фронту ,мені ніколи,дайте грошей на снаряди та я вже поїду).
Надіі Зеленського не виправдались......Довелось розмовляти.....