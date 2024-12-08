Трамп не підтримував ідею зустрічі з Зеленським, але Макрон переконав, - Axios

Президент Франції останніми днями працював над тим, щоб переконати новообраного президента США Дональда Трампа в межах візиту в Париж на відкриття собору Паризької Богоматері провести спільну зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це пише видання Axios із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Одне із джерел повідомило, що спочатку Трамп не хотів проводити зустріч, але все ж змінив свою думку.

Інше джерело, обізнане із ходом зустрічі, говорить, що розмова трьох лідерів тривала 45 хвилин і була "хорошою і плідною". Джерело також повідомило, що остаточне рішення про проведення тристоронньої зустрічі було прийнято незадовго до неї.

Нагадаємо, що в суботу, 7 грудня, в Парижі відбулася тристороння зустріч Зеленського, Трампа та Макрона. Вона тривала понад 30 хвилин.

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