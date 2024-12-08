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Трамп не підтримував ідею зустрічі з Зеленським, але Макрон переконав, - Axios

зустріч Трампа, Макрона та Зеленського

Президент Франції останніми днями працював над тим, щоб переконати новообраного президента США Дональда Трампа в межах візиту в Париж на відкриття собору Паризької Богоматері провести спільну зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це пише видання Axios із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Одне із джерел повідомило, що спочатку Трамп не хотів проводити зустріч, але все ж змінив свою думку.

Інше джерело, обізнане із ходом зустрічі, говорить, що розмова трьох лідерів тривала 45 хвилин і була "хорошою і плідною". Джерело також повідомило, що остаточне рішення про проведення тристоронньої зустрічі було прийнято незадовго до неї.

Нагадаємо, що в суботу, 7 грудня, в Парижі відбулася тристороння зустріч Зеленського, Трампа та Макрона. Вона тривала понад 30 хвилин. 

Читайте також: "Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля. Вони втратили 400 000 солдатів і набагато більше цивільних", - Трамп

Автор: 

Зеленський Володимир (23764) Трамп Дональд (5576) Макрон Емманюель (1455)


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Топ коментарі
+26
Схоже на правду, адже потужно незламного попросили через 30 хв., а Трамп з Макроном залишились теревенити.
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08.12.2024 18:49
+18
Та не говори. Одні кацапи навкруги.
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08.12.2024 18:52
+15
Т.е. Янелох там пятое третье колесо.
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08.12.2024 18:48
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а краватка с піджаком шо це !
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08.12.2024 18:48 Відповісти
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08.12.2024 18:50 Відповісти
********** пропогандони запустили фотошоп, на якому костюм у Трампа вже сірий, а Зелі взагалі немає.
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09.12.2024 09:26 Відповісти
Т.е. Янелох там пятое третье колесо.
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08.12.2024 18:48 Відповісти
Схоже на правду, адже потужно незламного попросили через 30 хв., а Трамп з Макроном залишились теревенити.
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08.12.2024 18:49 Відповісти
шо тікі кацапня не придумає
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08.12.2024 18:51 Відповісти
Та не говори. Одні кацапи навкруги.
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08.12.2024 18:52 Відповісти
ох ти ж збоченець, любитель Божої ЗЕленої роси в очі
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08.12.2024 19:10 Відповісти
zeленого блювотиння🤮
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08.12.2024 19:37 Відповісти
Шта ти гаваріш, бідося?! Вся та кривава юшка, якою стікають наші Герої, на совісті 95 шалмана, його прихильників і ваших дітей! Ваша карма чорна назавжди!
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08.12.2024 19:40 Відповісти
Колись ви спитаєте: "За што мєня судьба караєт...😭?..."
А ось за це!
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08.12.2024 19:43 Відповісти
це кацапи цю муть видали
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08.12.2024 18:49 Відповісти
а справжні патріоти України не вірять, шо Ze сидів у прєдбанніку, очікуючи Трампа, шоб сфоткатись )))
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08.12.2024 19:32 Відповісти
Досвід свідчить, що він попередника не повторює.
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08.12.2024 19:41 Відповісти
чий досвід ?

Юлії Володимирівни ?
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08.12.2024 19:43 Відповісти
Все жуєш кізяки, що папєрєднік тобі в душу наклав?😁
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08.12.2024 19:56 Відповісти
З 2005 року накладав, а може і раніше...
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08.12.2024 20:51 Відповісти
Це те, коли кажуть -"шукають на гімні меду". Трамп приїхав, щоб зустрітись з безтолковим ішаком...За виразом обличчя Трампа можна спрогнозувати і його думку: чого приперлось чмо безмозгле.
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08.12.2024 18:50 Відповісти
Ну трамп також не дуже розумний..м'яко кажучи
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08.12.2024 18:59 Відповісти
якщо точніше, то не дуже ерудований. Розум - це не тільки ерудиція.

але Трапм себе зробив сам, а не якісь брати Шефіри його взяли впізнаваною мордою ліца.

та й прибічників собі Трамп сам набрав (хоч і дебільнуватих), а не Патрушев йому їх нав'язав.
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08.12.2024 19:36 Відповісти
Наш чмоня, ще менший за Мікрона
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08.12.2024 18:53 Відповісти
ваш, ваш - заспокійся...
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08.12.2024 19:42 Відповісти
Ну ваш взагалі підбори на замовлення носить.
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08.12.2024 19:42 Відповісти
менший за Мікрона

ничто не выдавало в нем русского разведчика: ни рация за спиной, ни волочащийся сзади парашют, ни болтающийся между ног маузер...
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08.12.2024 20:15 Відповісти
❗️"Інформація про авіакатастрофу з Асадом на борту - операція русні з його порятунку" - в ГУР заявляють, що такі вкиди про смерть Асада пішли від рф, як прикриття
"Втрата сигналу літака Асада з радарів ймовірно повʼязана з діями екіпажу, який виконував інструкції росіян та здійснював політ під їхнім керівництвом", - пояснила українська розвідка.
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08.12.2024 19:00 Відповісти
Так це вже зелень шукає запасний варіант ,типу Кававялті Бодунов - новоє ліцо.
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08.12.2024 19:43 Відповісти
якщо знищить Кремль і головний бункер ПТНа разом із власником - може тоді йому простять каву в Криму!
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08.12.2024 20:02 Відповісти
"Одне із джерел повідомило..." кацапскьке джерело повідомляє що завгодно. Звертати на це увагу не потрібно. Та й Трамп уже пробачив тих наших муд@ків від колишньої влади, які поспішили колись привітати з перемогою на президентських не Трампа, а Клінтон.
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08.12.2024 19:01 Відповісти
Трампа прийняла по протоколу як Президента США - він тому і погодився хвилин 30 поспілкуватися із Боневтіком!
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08.12.2024 19:02 Відповісти
45 хвилин
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08.12.2024 19:04 Відповісти
15 хв Зеля витратив на "підхід-відхід" до начальства
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08.12.2024 19:07 Відповісти
Підхід-відхід то таке.
Треба ж було якусь думку самому сформулювати та ще й англійською.

Судячи з заяв Трампа після цієї зустрічі, ЗЄ це не дуже вдалося.
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08.12.2024 19:46 Відповісти
судячи із заяв Трампа, в Україні навіть коштів на костюм у Президента України не вистачає - все йде на війну, на донати ЗСУ і на скумбрію...по 8!
Я уже не говорю про краватку....
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08.12.2024 20:06 Відповісти
"Сформулювати думку". Це ви про кого? Про ішака хрипатого? Ну ви й оптиміст, вибачте.
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09.12.2024 07:35 Відповісти
Зеленський і дЄрмак хотіли ввійти в історію - але вляпалися....
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08.12.2024 19:06 Відповісти
Саме так. Напередодні ждвська морда Єрмака поперлася у США просити не припиняти війну, тому, що вони ще не накрадися. Його у дверях запитали, хто ти такий і не пустили до приміщення. Бл, яке тупе та нахальне! Міша, тєбє дєнєг никто нє даст!
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09.12.2024 00:14 Відповісти
Став токсичним.
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08.12.2024 19:19 Відповісти
Заповзи туди, звідкіль виповзло, тварюка зебільна. Зараз на фронтах гинуть наші чоловіки та сини тому щор ви, сракоголові імбецили, привели до влади прокацапського гундосого виродка! Прощення вам, тварюкам тупорилим, не буде ніколи, ви прокляті у віках, як і кацапи!
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08.12.2024 19:50 Відповісти
Це ж було вже (с)😁 В тебе вус відклеївся, ze-шмаркля😁
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08.12.2024 20:00 Відповісти
Шта ти гаваріш, бідося?! Вся та кривава юшка, якою стікають наші Герої, на совісті 95 шалмана, його прихильників і ваших дітей! Ваша карма чорна назавжди!

08.12.2024 19:40Відповісти Видалити

Dum spiro spero c29f5824

Колись ви спитаєте: "За што мєня судьба караєт...😭?..."
А ось за це!
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08.12.2024 20:03 Відповісти
Те що Україна не пріоритет для Трампа очевидно ,він як і Зеля популіст і авантюрист, чим заманив виборці то це чому ми допомагаємо іншим країнам коли в нас є свої проблеми і друге це зменшити наплив латиноамериканців ,в світовій геополітиці і ролі США він дуже далекий.
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08.12.2024 19:10 Відповісти
Мені вже давно цікаво , хриплявий дійсно думає що в треніках і толстовці на переговорах це круто?
Чи то тіпа ( Я тільки з фронту ,мені ніколи,дайте грошей на снаряди та я вже поїду).
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08.12.2024 19:16 Відповісти
Хриплявий думає? Як на мене, ви занадто високої думки про те створіння. Яке там думає, для цього мізки потрібні. А воно намагається робити те, що написали йому в сценарії, зачитувати те, що написано на папірці або моніторі суфлера. Там усе не його. Щирим там був тільки його регіт у Бучі, коли камеру начебто відвели.
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09.12.2024 07:41 Відповісти
Не ******* Бубу в США.
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08.12.2024 19:17 Відповісти
А хто любить аферистів ?
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08.12.2024 22:33 Відповісти
Аферисти
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09.12.2024 00:15 Відповісти
А що це за бомж там, справа, біля президентів?
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08.12.2024 19:18 Відповісти
то Корейко
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08.12.2024 19:29 Відповісти
Це бідний містечковий єврей, який не має грошей на пристойний костюм.
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08.12.2024 19:31 Відповісти
Давним давно Трампошка для себе все вирішив та не змінив свое відношення до хриплявого наполєончика криворожанского...
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08.12.2024 19:19 Відповісти
Але в особі наполеончика він бачить Україну на цьому етапі
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08.12.2024 19:53 Відповісти
На жаль...
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08.12.2024 20:05 Відповісти
Не плекайте ілюзій щодо Трампа. Воно чмо.
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08.12.2024 19:24 Відповісти
Трамп сприйняв народ в центрі Європи за мавп з Екваторіальної Африки та вирішив, що якщо він відправить до їх білу людину Келлога, то українці будуть в захваті від нього. Бо посланник миру від Трампа має подарувати українцям передану Папою Римським білу ганчірку, яка завалялась у того в шафі з часів Хрестових Походів Католицької Церкви. Вони думають, що вона має українцям сподобатись, і українці зроблять її своїм прапором.
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08.12.2024 19:32 Відповісти
Зато как миллионы идиотов верили етому аферисту и предателю что оно закончит войну за 24 часа сразу после віборов еще до инавгурации. Я уже устал повторять идиотам, что чем больше вы готовитесь и призываете к миру тем дольше и ужаснее будет война. И наоборот, если все украинцы захотят воевать по настоящему то мир и победа наступит быстрее чем все ожидают.
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08.12.2024 19:35 Відповісти
Волохатий шаромижник. Бомжара х.єв
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08.12.2024 19:36 Відповісти
куда ты **** смотрел когда голосовал за него
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08.12.2024 19:36 Відповісти
по зросту шикуються…. так приказка каже…
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08.12.2024 19:41 Відповісти
і да так теж буває коли виборці головного партнера та союзника голосують по приколу...а нам… головне мати теплі ноги, холодний розум з розрахунком на те щоб вижити іноді потрібно тримати кругову оборону…. чим далі живеш тим цікавіше….
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08.12.2024 19:48 Відповісти
Не робіть з трампа Бога. Трамп ніщо у цьому світі.
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08.12.2024 19:51 Відповісти
"Роль особистості в історичному процесі" ніхто не відміняв....
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08.12.2024 19:58 Відповісти
Ми вже на Зеленському це бачимо.
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08.12.2024 22:30 Відповісти
ТИХО, ТИХО , ША - РОЯЛЮ НЕ БУДЕ МІЙ ДРУЖЕ!
Надіі Зеленського не виправдались......Довелось розмовляти.....

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08.12.2024 20:09 Відповісти
Бо з цим гвидоном дуже лячно зустрічатись. Перший приклад - султан Оману - був там гнида, султан вмер. Хворів, правда. Ну не дуже ж. От клята еврейська карма.
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08.12.2024 20:28 Відповісти
Схоже на кацапську дезу....Легалізували через якусь Аксіос,а дурачки радо підхопили....
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08.12.2024 20:35 Відповісти
І так там на Зелю з його прикидом дивились як на пришелепкуватого. Надоїв всім своїм наївним цирком, та неповагою. Навіть в пресі поржали.
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08.12.2024 21:38 Відповісти
Краще б не зустрічалися !
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08.12.2024 22:27 Відповісти
Тепер Трамп зустрінеться з Маском,який нагадає Трампу,що Марс - головне завдання США....а не якася такася Україна з її незалежністю....
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08.12.2024 23:53 Відповісти
 
 