РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4419 посетителей онлайн
Новости
12 221 82

Трамп не поддерживал идею встречи с Зеленским, но Макрон убедил, - Axios

зустріч Трампа, Макрона та Зеленського

Президент Франции в последние дни работал над тем, чтобы убедить новоизбранного президента США Дональда Трампа в рамках визита в Париж на открытие собора Парижской Богоматери провести совместную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Один из источников сообщил, что сначала Трамп не хотел проводить встречу, но все же изменил свое мнение.

Другой источник, знакомый с ходом встречи, говорит, что разговор трёх лидеров длился 45 минут и был "хорошим и плодотворным". Источник также сообщил, что окончательное решение о проведении трёхсторонней встречи было принято незадолго до неё.

Напомним, что в субботу, 7 декабря, в Париже состоялась трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Макрона. Она длилась более 30 минут.

Читайте также: "Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение и остановить безумие. Они потеряли 400 000 солдат и гораздо больше гражданских", - Трамп

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) Трамп Дональд (5194) Макрон Эмманюэль (1302)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+26
Схоже на правду, адже потужно незламного попросили через 30 хв., а Трамп з Макроном залишились теревенити.
показать весь комментарий
08.12.2024 18:49
+18
Та не говори. Одні кацапи навкруги.
показать весь комментарий
08.12.2024 18:52
+15
Т.е. Янелох там пятое третье колесо.
показать весь комментарий
08.12.2024 18:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а краватка с піджаком шо це !
показать весь комментарий
08.12.2024 18:48 Ответить
показать весь комментарий
08.12.2024 18:50 Ответить
********** пропогандони запустили фотошоп, на якому костюм у Трампа вже сірий, а Зелі взагалі немає.
показать весь комментарий
09.12.2024 09:26 Ответить
Т.е. Янелох там пятое третье колесо.
показать весь комментарий
08.12.2024 18:48 Ответить
Схоже на правду, адже потужно незламного попросили через 30 хв., а Трамп з Макроном залишились теревенити.
показать весь комментарий
08.12.2024 18:49 Ответить
шо тікі кацапня не придумає
показать весь комментарий
08.12.2024 18:51 Ответить
Та не говори. Одні кацапи навкруги.
показать весь комментарий
08.12.2024 18:52 Ответить
ох ти ж збоченець, любитель Божої ЗЕленої роси в очі
показать весь комментарий
08.12.2024 19:10 Ответить
zeленого блювотиння🤮
показать весь комментарий
08.12.2024 19:37 Ответить
Шта ти гаваріш, бідося?! Вся та кривава юшка, якою стікають наші Герої, на совісті 95 шалмана, його прихильників і ваших дітей! Ваша карма чорна назавжди!
показать весь комментарий
08.12.2024 19:40 Ответить
Колись ви спитаєте: "За што мєня судьба караєт...😭?..."
А ось за це!
показать весь комментарий
08.12.2024 19:43 Ответить
це кацапи цю муть видали
показать весь комментарий
08.12.2024 18:49 Ответить
а справжні патріоти України не вірять, шо Ze сидів у прєдбанніку, очікуючи Трампа, шоб сфоткатись )))
показать весь комментарий
08.12.2024 19:32 Ответить
Досвід свідчить, що він попередника не повторює.
показать весь комментарий
08.12.2024 19:41 Ответить
чий досвід ?

Юлії Володимирівни ?
показать весь комментарий
08.12.2024 19:43 Ответить
Все жуєш кізяки, що папєрєднік тобі в душу наклав?😁
показать весь комментарий
08.12.2024 19:56 Ответить
З 2005 року накладав, а може і раніше...
показать весь комментарий
08.12.2024 20:51 Ответить
Це те, коли кажуть -"шукають на гімні меду". Трамп приїхав, щоб зустрітись з безтолковим ішаком...За виразом обличчя Трампа можна спрогнозувати і його думку: чого приперлось чмо безмозгле.
показать весь комментарий
08.12.2024 18:50 Ответить
Ну трамп також не дуже розумний..м'яко кажучи
показать весь комментарий
08.12.2024 18:59 Ответить
якщо точніше, то не дуже ерудований. Розум - це не тільки ерудиція.

але Трапм себе зробив сам, а не якісь брати Шефіри його взяли впізнаваною мордою ліца.

та й прибічників собі Трамп сам набрав (хоч і дебільнуватих), а не Патрушев йому їх нав'язав.
показать весь комментарий
08.12.2024 19:36 Ответить
Наш чмоня, ще менший за Мікрона
показать весь комментарий
08.12.2024 18:53 Ответить
ваш, ваш - заспокійся...
показать весь комментарий
08.12.2024 19:42 Ответить
Ну ваш взагалі підбори на замовлення носить.
показать весь комментарий
08.12.2024 19:42 Ответить
менший за Мікрона

ничто не выдавало в нем русского разведчика: ни рация за спиной, ни волочащийся сзади парашют, ни болтающийся между ног маузер...
показать весь комментарий
08.12.2024 20:15 Ответить
❗️"Інформація про авіакатастрофу з Асадом на борту - операція русні з його порятунку" - в ГУР заявляють, що такі вкиди про смерть Асада пішли від рф, як прикриття
"Втрата сигналу літака Асада з радарів ймовірно повʼязана з діями екіпажу, який виконував інструкції росіян та здійснював політ під їхнім керівництвом", - пояснила українська розвідка.
показать весь комментарий
08.12.2024 19:00 Ответить
Так це вже зелень шукає запасний варіант ,типу Кававялті Бодунов - новоє ліцо.
показать весь комментарий
08.12.2024 19:43 Ответить
якщо знищить Кремль і головний бункер ПТНа разом із власником - може тоді йому простять каву в Криму!
показать весь комментарий
08.12.2024 20:02 Ответить
"Одне із джерел повідомило..." кацапскьке джерело повідомляє що завгодно. Звертати на це увагу не потрібно. Та й Трамп уже пробачив тих наших муд@ків від колишньої влади, які поспішили колись привітати з перемогою на президентських не Трампа, а Клінтон.
показать весь комментарий
08.12.2024 19:01 Ответить
Трампа прийняла по протоколу як Президента США - він тому і погодився хвилин 30 поспілкуватися із Боневтіком!
показать весь комментарий
08.12.2024 19:02 Ответить
45 хвилин
показать весь комментарий
08.12.2024 19:04 Ответить
15 хв Зеля витратив на "підхід-відхід" до начальства
показать весь комментарий
08.12.2024 19:07 Ответить
Підхід-відхід то таке.
Треба ж було якусь думку самому сформулювати та ще й англійською.

Судячи з заяв Трампа після цієї зустрічі, ЗЄ це не дуже вдалося.
показать весь комментарий
08.12.2024 19:46 Ответить
судячи із заяв Трампа, в Україні навіть коштів на костюм у Президента України не вистачає - все йде на війну, на донати ЗСУ і на скумбрію...по 8!
Я уже не говорю про краватку....
показать весь комментарий
08.12.2024 20:06 Ответить
"Сформулювати думку". Це ви про кого? Про ішака хрипатого? Ну ви й оптиміст, вибачте.
показать весь комментарий
09.12.2024 07:35 Ответить
Зеленський і дЄрмак хотіли ввійти в історію - але вляпалися....
показать весь комментарий
08.12.2024 19:06 Ответить
Саме так. Напередодні ждвська морда Єрмака поперлася у США просити не припиняти війну, тому, що вони ще не накрадися. Його у дверях запитали, хто ти такий і не пустили до приміщення. Бл, яке тупе та нахальне! Міша, тєбє дєнєг никто нє даст!
показать весь комментарий
09.12.2024 00:14 Ответить
Став токсичним.
показать весь комментарий
08.12.2024 19:19 Ответить
Заповзи туди, звідкіль виповзло, тварюка зебільна. Зараз на фронтах гинуть наші чоловіки та сини тому щор ви, сракоголові імбецили, привели до влади прокацапського гундосого виродка! Прощення вам, тварюкам тупорилим, не буде ніколи, ви прокляті у віках, як і кацапи!
показать весь комментарий
08.12.2024 19:50 Ответить
Це ж було вже (с)😁 В тебе вус відклеївся, ze-шмаркля😁
показать весь комментарий
08.12.2024 20:00 Ответить
Шта ти гаваріш, бідося?! Вся та кривава юшка, якою стікають наші Герої, на совісті 95 шалмана, його прихильників і ваших дітей! Ваша карма чорна назавжди!

08.12.2024 19:40Відповісти Видалити

Dum spiro spero c29f5824

Колись ви спитаєте: "За што мєня судьба караєт...😭?..."
А ось за це!
показать весь комментарий
08.12.2024 20:03 Ответить
Те що Україна не пріоритет для Трампа очевидно ,він як і Зеля популіст і авантюрист, чим заманив виборці то це чому ми допомагаємо іншим країнам коли в нас є свої проблеми і друге це зменшити наплив латиноамериканців ,в світовій геополітиці і ролі США він дуже далекий.
показать весь комментарий
08.12.2024 19:10 Ответить
Мені вже давно цікаво , хриплявий дійсно думає що в треніках і толстовці на переговорах це круто?
Чи то тіпа ( Я тільки з фронту ,мені ніколи,дайте грошей на снаряди та я вже поїду).
показать весь комментарий
08.12.2024 19:16 Ответить
Хриплявий думає? Як на мене, ви занадто високої думки про те створіння. Яке там думає, для цього мізки потрібні. А воно намагається робити те, що написали йому в сценарії, зачитувати те, що написано на папірці або моніторі суфлера. Там усе не його. Щирим там був тільки його регіт у Бучі, коли камеру начебто відвели.
показать весь комментарий
09.12.2024 07:41 Ответить
Не ******* Бубу в США.
показать весь комментарий
08.12.2024 19:17 Ответить
А хто любить аферистів ?
показать весь комментарий
08.12.2024 22:33 Ответить
Аферисти
показать весь комментарий
09.12.2024 00:15 Ответить
А що це за бомж там, справа, біля президентів?
показать весь комментарий
08.12.2024 19:18 Ответить
то Корейко
показать весь комментарий
08.12.2024 19:29 Ответить
Це бідний містечковий єврей, який не має грошей на пристойний костюм.
показать весь комментарий
08.12.2024 19:31 Ответить
Давним давно Трампошка для себе все вирішив та не змінив свое відношення до хриплявого наполєончика криворожанского...
показать весь комментарий
08.12.2024 19:19 Ответить
Але в особі наполеончика він бачить Україну на цьому етапі
показать весь комментарий
08.12.2024 19:53 Ответить
На жаль...
показать весь комментарий
08.12.2024 20:05 Ответить
Не плекайте ілюзій щодо Трампа. Воно чмо.
показать весь комментарий
08.12.2024 19:24 Ответить
Трамп сприйняв народ в центрі Європи за мавп з Екваторіальної Африки та вирішив, що якщо він відправить до їх білу людину Келлога, то українці будуть в захваті від нього. Бо посланник миру від Трампа має подарувати українцям передану Папою Римським білу ганчірку, яка завалялась у того в шафі з часів Хрестових Походів Католицької Церкви. Вони думають, що вона має українцям сподобатись, і українці зроблять її своїм прапором.
показать весь комментарий
08.12.2024 19:32 Ответить
Зато как миллионы идиотов верили етому аферисту и предателю что оно закончит войну за 24 часа сразу после віборов еще до инавгурации. Я уже устал повторять идиотам, что чем больше вы готовитесь и призываете к миру тем дольше и ужаснее будет война. И наоборот, если все украинцы захотят воевать по настоящему то мир и победа наступит быстрее чем все ожидают.
показать весь комментарий
08.12.2024 19:35 Ответить
Волохатий шаромижник. Бомжара х.єв
показать весь комментарий
08.12.2024 19:36 Ответить
куда ты **** смотрел когда голосовал за него
показать весь комментарий
08.12.2024 19:36 Ответить
по зросту шикуються…. так приказка каже…
показать весь комментарий
08.12.2024 19:41 Ответить
і да так теж буває коли виборці головного партнера та союзника голосують по приколу...а нам… головне мати теплі ноги, холодний розум з розрахунком на те щоб вижити іноді потрібно тримати кругову оборону…. чим далі живеш тим цікавіше….
показать весь комментарий
08.12.2024 19:48 Ответить
Не робіть з трампа Бога. Трамп ніщо у цьому світі.
показать весь комментарий
08.12.2024 19:51 Ответить
"Роль особистості в історичному процесі" ніхто не відміняв....
показать весь комментарий
08.12.2024 19:58 Ответить
Ми вже на Зеленському це бачимо.
показать весь комментарий
08.12.2024 22:30 Ответить
ТИХО, ТИХО , ША - РОЯЛЮ НЕ БУДЕ МІЙ ДРУЖЕ!
Надіі Зеленського не виправдались......Довелось розмовляти.....

показать весь комментарий
08.12.2024 20:09 Ответить
Бо з цим гвидоном дуже лячно зустрічатись. Перший приклад - султан Оману - був там гнида, султан вмер. Хворів, правда. Ну не дуже ж. От клята еврейська карма.
показать весь комментарий
08.12.2024 20:28 Ответить
Схоже на кацапську дезу....Легалізували через якусь Аксіос,а дурачки радо підхопили....
показать весь комментарий
08.12.2024 20:35 Ответить
І так там на Зелю з його прикидом дивились як на пришелепкуватого. Надоїв всім своїм наївним цирком, та неповагою. Навіть в пресі поржали.
показать весь комментарий
08.12.2024 21:38 Ответить
Краще б не зустрічалися !
показать весь комментарий
08.12.2024 22:27 Ответить
Тепер Трамп зустрінеться з Маском,який нагадає Трампу,що Марс - головне завдання США....а не якася такася Україна з її незалежністю....
показать весь комментарий
08.12.2024 23:53 Ответить
 
 