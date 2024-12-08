Трамп не поддерживал идею встречи с Зеленским, но Макрон убедил, - Axios
Президент Франции в последние дни работал над тем, чтобы убедить новоизбранного президента США Дональда Трампа в рамках визита в Париж на открытие собора Парижской Богоматери провести совместную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.
Один из источников сообщил, что сначала Трамп не хотел проводить встречу, но все же изменил свое мнение.
Другой источник, знакомый с ходом встречи, говорит, что разговор трёх лидеров длился 45 минут и был "хорошим и плодотворным". Источник также сообщил, что окончательное решение о проведении трёхсторонней встречи было принято незадолго до неё.
Напомним, что в субботу, 7 декабря, в Париже состоялась трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Макрона. Она длилась более 30 минут.
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пятоетретье колесо. БожоїЗЕленої роси в очі
А ось за це!
Юлії Володимирівни ?
але Трапм себе зробив сам, а не якісь брати Шефіри його взяли впізнаваною мордою ліца.
та й прибічників собі Трамп сам набрав (хоч і дебільнуватих), а не Патрушев йому їх нав'язав.
ничто не выдавало в нем русского разведчика: ни рация за спиной, ни волочащийся сзади парашют, ни болтающийся между ног маузер...
"Втрата сигналу літака Асада з радарів ймовірно повʼязана з діями екіпажу, який виконував інструкції росіян та здійснював політ під їхнім керівництвом", - пояснила українська розвідка.
Треба ж було якусь думку самому сформулювати та ще й англійською.
Судячи з заяв Трампа після цієї зустрічі, ЗЄ це не дуже вдалося.
Я уже не говорю про краватку....
08.12.2024 19:40Відповісти Видалити
Dum spiro spero c29f5824
Колись ви спитаєте: "За што мєня судьба караєт...😭?..."
А ось за це!
Чи то тіпа ( Я тільки з фронту ,мені ніколи,дайте грошей на снаряди та я вже поїду).
Надіі Зеленського не виправдались......Довелось розмовляти.....