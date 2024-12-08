Трамп не поддерживал идею встречи с Зеленским, но Макрон убедил, - Axios

Президент Франции в последние дни работал над тем, чтобы убедить новоизбранного президента США Дональда Трампа в рамках визита в Париж на открытие собора Парижской Богоматери провести совместную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом пишет издание Axios со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Один из источников сообщил, что сначала Трамп не хотел проводить встречу, но все же изменил свое мнение.

Другой источник, знакомый с ходом встречи, говорит, что разговор трёх лидеров длился 45 минут и был "хорошим и плодотворным". Источник также сообщил, что окончательное решение о проведении трёхсторонней встречи было принято незадолго до неё.

Напомним, что в субботу, 7 декабря, в Париже состоялась трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Макрона. Она длилась более 30 минут.

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