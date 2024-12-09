Кандидат у канцлери ФРН, лідер німецької опозиції Мерц прибув до Києва
Сьогодні, 9 грудня 2024 року, з офіційним візитом до Києва прибув кандидат у канцлери від консервативного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц.
Про це повідомило ТБ Welt у прямому ефірі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Мерц анонсував свій візит кілька днів тому.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що лідер опозиції Німеччини Мерц планує візит до України "найближчими днями".
Також голова Християнсько-демократичного союзу і кандидат у канцлери ФРН від опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц заявляв, що у разі свого обрання буде готовий провести телефонну розмову про врегулювання війни в Україні із російським диктатором Володимиром Путіним за певних умов.
3 грудня Мерц відкинув звинувачення німецького канцлера Олафа Шольца щодо питання подальшої військової допомоги Україні, зокрема про постачання ракет Taurus.
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