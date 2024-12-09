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Кандидат у канцлери ФРН, лідер німецької опозиції Мерц прибув до Києва

Фрідріх Мерц

Сьогодні, 9 грудня 2024 року, з офіційним візитом до Києва прибув кандидат у канцлери від консервативного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц.

Про це повідомило ТБ Welt у прямому ефірі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Мерц анонсував свій візит кілька днів тому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц про Taurus для України: Не дозволимо бити потужною зброєю по РФ, це буде ескалацією

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що лідер опозиції Німеччини Мерц планує візит до України "найближчими днями".

Також голова Християнсько-демократичного союзу і кандидат у канцлери ФРН від опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц заявляв, що у разі свого обрання буде готовий провести телефонну розмову про врегулювання війни в Україні із російським диктатором Володимиром Путіним за певних умов.

3 грудня Мерц відкинув звинувачення німецького канцлера Олафа Шольца щодо питання подальшої військової допомоги Україні, зокрема про постачання ракет Taurus.

Автор: 

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Набирають передвиборчі очки, фріци, на наших кістках і крові. На нашому горі...
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09.12.2024 09:55 Відповісти
такі, як цей Мерц - нехай набирають. Але не такі, як ота комсомолка на пенсії.
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09.12.2024 09:56 Відповісти
Зелепідори думають, що з опозицією зустрічатися не комільфо, типу хто вони такі, але потім карма тикає їх мордою в лайно...Не скрізь воно так, яки в Україні.
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09.12.2024 11:05 Відповісти
Скажіть, що Зелі вдома нема! Бо після особистого контакту стане українофобом!
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09.12.2024 11:29 Відповісти
Тауруси приїхали
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09.12.2024 12:55 Відповісти
 
 