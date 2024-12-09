Кандидат у канцлери ФРН, лідер німецької опозиції Мерц прибув до Києва

Сьогодні, 9 грудня 2024 року, з офіційним візитом до Києва прибув кандидат у канцлери від консервативного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц.

Про це повідомило ТБ Welt у прямому ефірі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Мерц анонсував свій візит кілька днів тому.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що лідер опозиції Німеччини Мерц планує візит до України "найближчими днями".

Також голова Християнсько-демократичного союзу і кандидат у канцлери ФРН від опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц заявляв, що у разі свого обрання буде готовий провести телефонну розмову про врегулювання війни в Україні із російським диктатором Володимиром Путіним за певних умов.

3 грудня Мерц відкинув звинувачення німецького канцлера Олафа Шольца щодо питання подальшої військової допомоги Україні, зокрема про постачання ракет Taurus.