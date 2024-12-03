Лідер опозиції Німеччини Мерц про передачу Україні Taurus: Я ніколи не висував ультиматум Путіну

Лідер Християнсько-демократичного союзу і кандидат у канцлери ФРН від опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц відкинув звинувачення німецького канцлера Олафа Шольца щодо питання подальшої військової допомоги Україні, зокрема про постачання ракет Taurus.

Про це повідомляє Tagesschau, інформує Цензор.НЕТ.

На передвиборчій конференції СДПН у суботу Шольц розкритикував Мерца нібито за бажання висунути ультиматум ядерній державі Росії щодо постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus. Він назвав це грою в "російську рулетку".

Я ніколи не ставив російському президенту ультиматум", – заявив Мерц перед засіданням парламентської групи партії в Берліні.

За його словами, він запропонував надати Україні варіанти дій, щоб вона могла вплинути на хід війни "в сенсі припинення вогню і стишення гармат".

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Нагадаємо, дебати щодо Taurus повторно спалахнули у Німеччині після того, як США зняли далекобійні обмеження для України, а у Німеччині наблизилися дострокові вибори.

Голова Християнсько-демократичного союзу і кандидат у канцлери ФРН від опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц заявляв, що у разі свого обрання буде готовий провести телефонну розмову про врегулювання війни в Україні із російським диктатором Володимиром Путіним за певних умов.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц неодноразово виступав проти надання Україні далекобійних ракет Taurus.