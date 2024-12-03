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Лідер опозиції Німеччини Мерц про передачу Україні Taurus: Я ніколи не висував ультиматум Путіну

Фрідріх Мерц відмовився від своїх слів про

Лідер Християнсько-демократичного союзу і кандидат у канцлери ФРН від опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц відкинув звинувачення німецького канцлера Олафа Шольца щодо питання подальшої військової допомоги Україні, зокрема про постачання ракет Taurus.

Про це повідомляє Tagesschau, інформує Цензор.НЕТ.

На передвиборчій конференції СДПН у суботу Шольц розкритикував Мерца нібито за бажання висунути ультиматум ядерній державі Росії щодо постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus. Він назвав це грою в "російську рулетку".

Я ніколи не ставив російському президенту ультиматум", – заявив Мерц перед засіданням парламентської групи партії в Берліні.

За його словами, він запропонував надати Україні варіанти дій, щоб вона могла вплинути на хід війни "в сенсі припинення вогню і стишення гармат".

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Нагадаємо, дебати щодо Taurus повторно спалахнули у Німеччині після того, як США зняли далекобійні обмеження для України, а у Німеччині наблизилися дострокові вибори.

Голова Християнсько-демократичного союзу і кандидат у канцлери ФРН від опозиційного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц заявляв, що у разі свого обрання буде готовий провести телефонну розмову про врегулювання війни в Україні із російським диктатором Володимиром Путіним за певних умов.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц неодноразово виступав проти надання Україні далекобійних ракет Taurus.

Автор: 

Німеччина (7326) путін володимир (23765) ультиматум (25) Taurus Таурус (30) Мерц Фрідріх (57)


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У світлі того, що Німеччина і США не хочуть нас бачити в НАТО, це все передвиборні промови. Вірити їм не можна, як і вірити мудрому наріду, який їв солоденьке печиво з рук Нуланд.
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03.12.2024 21:22 Відповісти
Кацап, іді в жопу, тут водкі нєт!
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03.12.2024 22:28 Відповісти
Хутко з'їхав з теми...
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03.12.2024 21:24 Відповісти
Цей ультиматум був занадто ідіотським щоб бути правдою.
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03.12.2024 21:36 Відповісти
тому йдег у сраку - нмці тебе не хочуть.
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03.12.2024 21:45 Відповісти
Черговий наївний ідіот.
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03.12.2024 22:51 Відповісти
два брата акробата
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03.12.2024 23:07 Відповісти
Покидьок. Раніше казав, що обов'язково дасть Таурус.
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04.12.2024 02:15 Відповісти
 
 