Лидер оппозиции Германии Мерц о передаче Украине Taurus: Я никогда не выдвигал ультиматум Путину

Лидер Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц отверг обвинения немецкого канцлера Олафа Шольца по вопросу дальнейшей военной помощи Украине, в частности о поставках ракет Taurus.

Об этом сообщает Tagesschau, информирует Цензор.НЕТ.

На предвыборной конференции СДПГ в субботу Шольц раскритиковал Мерца якобы за желание выдвинуть ультиматум ядерной державе России относительно поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Он назвал это игрой в "русскую рулетку".

Я никогда не ставил российскому президенту ультиматум", - заявил Мерц перед заседанием парламентской группы партии в Берлине.

По его словам, он предложил предоставить Украине варианты действий, чтобы она могла повлиять на ход войны "в смысле прекращения огня и стихания пушек".

Также читайте: По оптимистическому сценарию Украина сможет получить Taurus не раньше конца апреля, - посол Мельник

Напомним, дебаты по Taurus повторно вспыхнули в Германии после того, как США сняли дальнобойные ограничения для Украины, а в Германии приблизились досрочные выборы.

Председатель Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявлял, что в случае своего избрания будет готов провести телефонный разговор об урегулировании войны в Украине с российским диктатором Владимиром Путиным при определенных условиях.

Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно выступал против предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus.