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Лидер оппозиции Германии Мерц о передаче Украине Taurus: Я никогда не выдвигал ультиматум Путину

Фрідріх Мерц відмовився від своїх слів про

Лидер Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц отверг обвинения немецкого канцлера Олафа Шольца по вопросу дальнейшей военной помощи Украине, в частности о поставках ракет Taurus.

Об этом сообщает Tagesschau, информирует Цензор.НЕТ.

На предвыборной конференции СДПГ в субботу Шольц раскритиковал Мерца якобы за желание выдвинуть ультиматум ядерной державе России относительно поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Он назвал это игрой в "русскую рулетку".

Я никогда не ставил российскому президенту ультиматум", - заявил Мерц перед заседанием парламентской группы партии в Берлине.

По его словам, он предложил предоставить Украине варианты действий, чтобы она могла повлиять на ход войны "в смысле прекращения огня и стихания пушек".

Также читайте: По оптимистическому сценарию Украина сможет получить Taurus не раньше конца апреля, - посол Мельник

Напомним, дебаты по Taurus повторно вспыхнули в Германии после того, как США сняли дальнобойные ограничения для Украины, а в Германии приблизились досрочные выборы.

Председатель Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявлял, что в случае своего избрания будет готов провести телефонный разговор об урегулировании войны в Украине с российским диктатором Владимиром Путиным при определенных условиях.

Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно выступал против предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus.

Автор: 

Германия (6949) путин владимир (31244) ультиматум (62) Taurus (37)


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У світлі того, що Німеччина і США не хочуть нас бачити в НАТО, це все передвиборні промови. Вірити їм не можна, як і вірити мудрому наріду, який їв солоденьке печиво з рук Нуланд.
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03.12.2024 21:22 Ответить
Кацап, іді в жопу, тут водкі нєт!
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03.12.2024 22:28 Ответить
Хутко з'їхав з теми...
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03.12.2024 21:24 Ответить
Цей ультиматум був занадто ідіотським щоб бути правдою.
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03.12.2024 21:36 Ответить
тому йдег у сраку - нмці тебе не хочуть.
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03.12.2024 21:45 Ответить
Черговий наївний ідіот.
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03.12.2024 22:51 Ответить
два брата акробата
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03.12.2024 23:07 Ответить
Покидьок. Раніше казав, що обов'язково дасть Таурус.
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04.12.2024 02:15 Ответить
 
 