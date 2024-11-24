РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10160 посетителей онлайн
Новости
2 241 16

По оптимистическому сценарию Украина сможет получить Taurus не раньше конца апреля, - посол Мельник

Колишній посол України в Німеччині, а нині посол у Бразилії Андрій Мельник

Бывший посол Украины в Германии, а ныне посол в Бразилии Андрей Мельник считает, что Украина получит дальнобойные ракеты Taurus, если на досрочных выборах в Германии победит Христианско-демократический союз и его лидер Фридрих Мерц станет канцлером.

Об этом дипломат заявил в интервью "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Мельник отметил, что Мерц, который скорее всего станет канцлером, говорил о необходимости передать Украине ракеты Taurus много раз.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 60% немцев против предоставления Украине ракет Taurus, - опрос

"Я не могу представить при любых раскладах этой коалиции, даже если социал-демократы станут в ней "младшим партнером", что они это (предоставление ракет) заблокируют", - отметил дипломат.

Шансы Мерца сменить на посту социал-демократа Олафа Шольца экс-посол Украины в Германии, а ныне - в Бразилии, оценивает в 99%. Один процент он отводит на "что-то непредсказуемое".

"Это должно произойти какое-то землетрясение политическое, какой-то суперскандал, который россияне, кстати, могут запросто готовить. Они, к сожалению, к этому способны. Какой-то скандал, который, например, нанесет имиджевые потери именно потенциальному канцлеру Мерцу для того, чтобы этого не произошло", - подчеркнул Мельник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава Европарламента Мецола призвала поставить Украине Taurus

Досрочные выборы в Германии назначены на 23 февраля, однако ракеты Украина сможет получить не раньше конца апреля, считает дипломат. По его словам, это - оптимистический сценарий.

"Как правило, коалиционные переговоры длятся не менее двух месяцев. Это стандартно. Возможно, дольше. То есть это будет означать, что это правительство, которое сейчас есть, будет исполнять обязанности до того времени... Это означает, что будущие почти полгода, скорее всего, ничего не будет происходить. Что будет через полгода, учитывая то, что будет происходить в Америке и так далее, - не хочется, честно говоря, на кофейной гуще гадать сегодня", - резюмировал дипломат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Посол Мельник о последствиях применения РФ "Орешника": До этого все думали, что война затрагивает только Украину - сейчас начали бояться

Напомним, дебаты по Taurus повторно вспыхнули в Германии после того, как США сняли дальнобойные ограничения для Украины, а в Германии приблизились досрочные выборы.

Автор: 

Германия (6939) Мельник Андрей (228) Taurus (30)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+6
годі молитись вже на ті тауруси! треба розуміти - якщо і дадуть їх, то не більше 30 - 40 штук. ніякої погоди на фронті це не змінить, як і 16 абрамсів чи 6 ф-16... треба спільно з партнерами нарощувати власне виробництво в недоступних місція, можливо, і за теренами неньки... та працювати назойливо зі США, де впк більш спроможній...
показать весь комментарий
24.11.2024 16:31
+4
Полный провал внешней политики... Полнейший... Интересно, кому же это на руку?...
показать весь комментарий
24.11.2024 15:56
+4
щоб передати Тауруси потрібно створити станцію програмування цих ракет (бо завдяки меркельші у Люфтваффе на авіабазі Бюхель в наявності тільки одна). Оскільки ті комп'ютерні комплектуючі давним-давно не випускаються, а компанія, що створювала програмне забезпечення, також давно не існує - то це все потрібно робити з нуля і для цього треба закласти гроші в бюджеті. А бюджет на наступний рік вже сформований…
показать весь комментарий
24.11.2024 16:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пісторіус мітить на канцлера - ну і Мерц
показать весь комментарий
24.11.2024 15:55 Ответить
Який сенс чекати чотири місяця?
Тільки один сенс, як у Ходжи Насреддіна:
"Або Емір помре, або осел, або я".
показать весь комментарий
24.11.2024 15:55 Ответить
За оптимістичним сценарієм Україна зможе отримати Taurus якщо Шольца знову виберуть канцлером Німеччини.
показать весь комментарий
24.11.2024 15:56 Ответить
Полный провал внешней политики... Полнейший... Интересно, кому же это на руку?...
показать весь комментарий
24.11.2024 15:56 Ответить
Всім , окрім українців
показать весь комментарий
24.11.2024 16:37 Ответить
Точно всам, а не путлеру? Весь мир воююет против украинцев?
показать весь комментарий
24.11.2024 17:03 Ответить
"Всьму світу" по великому рахунку наплювати на українців та Україну .
показать весь комментарий
24.11.2024 23:02 Ответить
щоб передати Тауруси потрібно створити станцію програмування цих ракет (бо завдяки меркельші у Люфтваффе на авіабазі Бюхель в наявності тільки одна). Оскільки ті комп'ютерні комплектуючі давним-давно не випускаються, а компанія, що створювала програмне забезпечення, також давно не існує - то це все потрібно робити з нуля і для цього треба закласти гроші в бюджеті. А бюджет на наступний рік вже сформований…
показать весь комментарий
24.11.2024 16:01 Ответить
А коли вони виправляють шкоду від природних катастроф, або терактів - вони теж чекають нового фінансового року, що би закласти туди гроші на це?!
показать весь комментарий
24.11.2024 22:58 Ответить
годі молитись вже на ті тауруси! треба розуміти - якщо і дадуть їх, то не більше 30 - 40 штук. ніякої погоди на фронті це не змінить, як і 16 абрамсів чи 6 ф-16... треба спільно з партнерами нарощувати власне виробництво в недоступних місція, можливо, і за теренами неньки... та працювати назойливо зі США, де впк більш спроможній...
показать весь комментарий
24.11.2024 16:31 Ответить
я думаю ті Тауруси повне напівсире гівно, де вони застосовувались практично?? Ніде. Бояться передати бо це повна фігня. Тут проблема що ОП блокує власні розробки які на порядки кращі
показать весь комментарий
24.11.2024 16:32 Ответить
Ви теж шанувальник "давно застарілих Петріотів, які ні на що не годні"?
показать весь комментарий
24.11.2024 16:56 Ответить
Якби не Мельник, "Тауруси" вже давно би працювали.
показать весь комментарий
24.11.2024 17:00 Ответить
Або далі каски нам поставляли а не танки
показать весь комментарий
24.11.2024 17:45 Ответить
А що зеопа за три роки поставила? Знову асфальт!
показать весь комментарий
24.11.2024 18:04 Ответить
 
 