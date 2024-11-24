За оптимістичним сценарієм Україна зможе отримати Taurus не раніше кінця квітня, - посол Мельник

Колишній посол України в Німеччині, а нині посол у Бразилії Андрій Мельник вважає, що Україна отримає далекобійні ракети Taurus, якщо на дострокових виборах у Німеччині переможе Християнсько-демократичний союз і його лідер Фрідріх Мерц стане канцлером.

Про це дипломат заявив в інтерв’ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

Мельник зауважив, що Мерц, який швидше за все стане канцлером, говорив про потребу передати Україні ракети Taurus багато разів.

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"Я не можу уявити за будь-яких розкладів цієї коаліції, навіть якщо соціал-демократи стануть у ній "молодшим партнером", що вони це (надання ракет) заблокують", – зазначив дипломат.

Шанси Мерца змінити на посаді соціал-демократа Олафа Шольца експосол України в Німеччині, а нині – в Бразилії, оцінює у 99%. Один відсоток він відводить на "щось непередбачуване".

"Це має статися якийсь землетрус політичний, якийсь суперскандал, який росіяни, до речі, можуть запросто готувати. Вони, на жаль, до цього здатні. Якийсь скандал, який, наприклад, завдасть іміджевих втрат саме потенційному канцлеру Мерцу для того, щоб цього не відбулося", – наголосив Мельник.

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Дострокові вибори в Німеччині призначені на 23 лютого, однак ракети Україна зможе отримати не раніше кінця квітня, вважає дипломат. За його словами, це – оптимістичний сценарій.

"Як правило, коаліційні переговори тривають не менш як два місяці. Це стандартно. Можливо, довше. Тобто це означатиме, що цей уряд, який зараз є, виконуватиме обов'язки до того часу… Це означає, що майбутні майже пів року, швидше за все, нічого не відбуватиметься. Що буде через пів року з огляду на те, що відбуватиметься в Америці і таке інше, – не хочеться, чесно кажучи, на кавовій гущі ворожити сьогодні", – резюмував дипломат.

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Нагадаємо, дебати щодо Taurus повторно спалахнули у Німеччині після того, як США зняли далекобійні обмеження для України, а у Німеччині наблизилися дострокові вибори.