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За оптимістичним сценарієм Україна зможе отримати Taurus не раніше кінця квітня, - посол Мельник

Колишній посол України в Німеччині, а нині посол у Бразилії Андрій Мельник

Колишній посол України в Німеччині, а нині посол у Бразилії Андрій Мельник вважає, що Україна отримає далекобійні ракети Taurus, якщо на дострокових виборах у Німеччині переможе Християнсько-демократичний союз і його лідер Фрідріх Мерц стане канцлером.

Про це дипломат заявив в інтерв’ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

Мельник зауважив, що Мерц, який швидше за все стане канцлером, говорив про потребу передати Україні ракети Taurus багато разів.

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"Я не можу уявити за будь-яких розкладів цієї коаліції, навіть якщо соціал-демократи стануть у ній "молодшим партнером", що вони це (надання ракет) заблокують", – зазначив дипломат.

Шанси Мерца змінити на посаді соціал-демократа Олафа Шольца експосол України в Німеччині, а нині – в Бразилії, оцінює у 99%. Один відсоток він відводить на "щось непередбачуване".

"Це має статися якийсь землетрус політичний, якийсь суперскандал, який росіяни, до речі, можуть запросто готувати. Вони, на жаль, до цього здатні. Якийсь скандал, який, наприклад, завдасть іміджевих втрат саме потенційному канцлеру Мерцу для того, щоб цього не відбулося", – наголосив Мельник.

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Дострокові вибори в Німеччині призначені на 23 лютого, однак ракети Україна зможе отримати не раніше кінця квітня, вважає дипломат. За його словами, це – оптимістичний сценарій.

"Як правило, коаліційні переговори тривають не менш як два місяці. Це стандартно. Можливо, довше. Тобто це означатиме, що цей уряд, який зараз є, виконуватиме обов'язки до того часу… Це означає, що майбутні майже пів року, швидше за все, нічого не відбуватиметься. Що буде через пів року з огляду на те, що відбуватиметься в Америці і таке інше, – не хочеться, чесно кажучи, на кавовій гущі ворожити сьогодні", – резюмував дипломат.

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Нагадаємо, дебати щодо Taurus повторно спалахнули у Німеччині після того, як США зняли далекобійні обмеження для України, а у Німеччині наблизилися дострокові вибори.

Автор: 

Німеччина (7349) Мельник Андрій (233) Taurus Таурус (39)


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Топ коментарі
+6
годі молитись вже на ті тауруси! треба розуміти - якщо і дадуть їх, то не більше 30 - 40 штук. ніякої погоди на фронті це не змінить, як і 16 абрамсів чи 6 ф-16... треба спільно з партнерами нарощувати власне виробництво в недоступних місція, можливо, і за теренами неньки... та працювати назойливо зі США, де впк більш спроможній...
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24.11.2024 16:31
+4
Полный провал внешней политики... Полнейший... Интересно, кому же это на руку?...
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24.11.2024 15:56
+4
щоб передати Тауруси потрібно створити станцію програмування цих ракет (бо завдяки меркельші у Люфтваффе на авіабазі Бюхель в наявності тільки одна). Оскільки ті комп'ютерні комплектуючі давним-давно не випускаються, а компанія, що створювала програмне забезпечення, також давно не існує - то це все потрібно робити з нуля і для цього треба закласти гроші в бюджеті. А бюджет на наступний рік вже сформований…
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24.11.2024 16:01
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Пісторіус мітить на канцлера - ну і Мерц
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24.11.2024 15:55 Відповісти
Який сенс чекати чотири місяця?
Тільки один сенс, як у Ходжи Насреддіна:
"Або Емір помре, або осел, або я".
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24.11.2024 15:55 Відповісти
За оптимістичним сценарієм Україна зможе отримати Taurus якщо Шольца знову виберуть канцлером Німеччини.
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24.11.2024 15:56 Відповісти
Полный провал внешней политики... Полнейший... Интересно, кому же это на руку?...
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24.11.2024 15:56 Відповісти
Всім , окрім українців
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24.11.2024 16:37 Відповісти
Точно всам, а не путлеру? Весь мир воююет против украинцев?
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24.11.2024 17:03 Відповісти
"Всьму світу" по великому рахунку наплювати на українців та Україну .
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24.11.2024 23:02 Відповісти
щоб передати Тауруси потрібно створити станцію програмування цих ракет (бо завдяки меркельші у Люфтваффе на авіабазі Бюхель в наявності тільки одна). Оскільки ті комп'ютерні комплектуючі давним-давно не випускаються, а компанія, що створювала програмне забезпечення, також давно не існує - то це все потрібно робити з нуля і для цього треба закласти гроші в бюджеті. А бюджет на наступний рік вже сформований…
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24.11.2024 16:01 Відповісти
А коли вони виправляють шкоду від природних катастроф, або терактів - вони теж чекають нового фінансового року, що би закласти туди гроші на це?!
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24.11.2024 22:58 Відповісти
годі молитись вже на ті тауруси! треба розуміти - якщо і дадуть їх, то не більше 30 - 40 штук. ніякої погоди на фронті це не змінить, як і 16 абрамсів чи 6 ф-16... треба спільно з партнерами нарощувати власне виробництво в недоступних місція, можливо, і за теренами неньки... та працювати назойливо зі США, де впк більш спроможній...
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24.11.2024 16:31 Відповісти
я думаю ті Тауруси повне напівсире гівно, де вони застосовувались практично?? Ніде. Бояться передати бо це повна фігня. Тут проблема що ОП блокує власні розробки які на порядки кращі
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24.11.2024 16:32 Відповісти
Ви теж шанувальник "давно застарілих Петріотів, які ні на що не годні"?
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24.11.2024 16:56 Відповісти
Якби не Мельник, "Тауруси" вже давно би працювали.
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24.11.2024 17:00 Відповісти
Або далі каски нам поставляли а не танки
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24.11.2024 17:45 Відповісти
А що зеопа за три роки поставила? Знову асфальт!
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24.11.2024 18:04 Відповісти
 
 