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Кандидат в канцлеры ФРГ, лидер германской оппозиции Мерц прибыл в Киев

Фрідріх Мерц

Сегодня, 9 декабря 2024 года, с официальным визитом в Киев прибыл кандидат в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц.

Об этом сообщило ТВ Welt в прямом эфире, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Мерц анонсировал свой визит несколько дней назад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц о Taurus для Украины: Не позволим бить мощным оружием по РФ, это будет эскалацией

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что лидер оппозиции Германии Мерц планирует визит в Украину "в ближайшие дни".

Также председатель Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявлял, что в случае своего избрания будет готов провести телефонный разговор об урегулировании войны в Украине с российским диктатором Владимиром Путиным при определенных условиях.

3 декабря Мерц отверг обвинения германского канцлера Олафа Шольца по вопросу дальнейшей военной помощи Украине, в частности о поставках ракет Taurus.

Автор: 

визит (3080) Германия (6952)


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Набирають передвиборчі очки, фріци, на наших кістках і крові. На нашому горі...
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09.12.2024 09:55 Ответить
такі, як цей Мерц - нехай набирають. Але не такі, як ота комсомолка на пенсії.
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09.12.2024 09:56 Ответить
Зелепідори думають, що з опозицією зустрічатися не комільфо, типу хто вони такі, але потім карма тикає їх мордою в лайно...Не скрізь воно так, яки в Україні.
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09.12.2024 11:05 Ответить
Скажіть, що Зелі вдома нема! Бо після особистого контакту стане українофобом!
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09.12.2024 11:29 Ответить
Тауруси приїхали
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09.12.2024 12:55 Ответить
 
 