Кандидат в канцлеры ФРГ, лидер германской оппозиции Мерц прибыл в Киев

Сегодня, 9 декабря 2024 года, с официальным визитом в Киев прибыл кандидат в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц.

Об этом сообщило ТВ Welt в прямом эфире, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Мерц анонсировал свой визит несколько дней назад.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что лидер оппозиции Германии Мерц планирует визит в Украину "в ближайшие дни".

Также председатель Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявлял, что в случае своего избрания будет готов провести телефонный разговор об урегулировании войны в Украине с российским диктатором Владимиром Путиным при определенных условиях.

3 декабря Мерц отверг обвинения германского канцлера Олафа Шольца по вопросу дальнейшей военной помощи Украине, в частности о поставках ракет Taurus.