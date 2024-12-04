Лидер оппозиции Германии Мерц планирует визит в Украину "в ближайшие дни"

Кандидат в канцлеры Германии от крупнейшего оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц сообщил о планах посетить Украину "в ближайшие дни".

Об этом он сказал во время выступления в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на n-tv.

По словам Мерца, его визит в Украину запланирован "в ближайшие несколько дней", а по возвращении он "проинформирует европейских партнеров" о результатах поездки.

Лидер оппозиции Германии уже посещал Украину в мае 2022 года - вскоре после начала полномасштабной войны - и встречался с президентом Владимиром Зеленским.

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Отметим, что Фридрих Мерц вскоре может стать новым канцлером Германии после того, как в ноябре в Германии развалилась "светофорная коалиция" с участием социал-демократов Олафа Шольца, "Зеленых" и "свободных демократов".

Ранее глава Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявлял, что в случае своего избрания будет готов провести телефонный разговор об урегулировании войны в Украине с российским диктатором Владимиром Путиным при определенных условиях.

3 декабря Мерц отверг обвинения немецкого канцлера Олафа Шольца по вопросу дальнейшей военной помощи Украине, в частности о поставках ракет Taurus.

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