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Двухпартийная делегация от Комитета по ассигнованиям Сената США прибыла в Киев. ФОТО

В Киев прибыла двухпартийная делегация высокопоставленных чиновников из Комитета по вопросам ассигнований Сената США.

Об этом в соцсети Х сообщила госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк, которая встретила американских чиновников, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы рады приветствовать двухпартийную делегацию высокопоставленных чиновников из Комитета по вопросам ассигнований Сената США. Их визит подчеркивает, как американская помощь помогает Украине защитить себя и безопасность Европы от российской агрессии", - заявила посол Бринк.

делегація від Комітету з асигнувань Сенату США прибула до Києва

Напомним, что в понедельник, 2 декабря, Соединенные Штаты Америки объявили новый пакет военной помощи для Украины на сумму 725 миллионов долларов.

Читайте также: Блинкен о помощи США Украине: Намерены использовать каждый цент из $61 млрд

Автор: 

визит (3073) США (26489) Сенат США (498) Бринк Бриджит (184)


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Топ комментарии
+7
Єрмак сказав , шо я не прічьом ... Я вобше завхоз , а рулить Вова...
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04.12.2024 18:08
+6
Приїхали спитати де бабки
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04.12.2024 18:06
+3
Вовочка на шпагаті...
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04.12.2024 18:11
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Приїхали спитати де бабки
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04.12.2024 18:06 Ответить
Єрмак сказав , шо я не прічьом ... Я вобше завхоз , а рулить Вова...
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04.12.2024 18:08 Ответить
Туалєтна бумага присутствує, карандаші наточені...
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04.12.2024 18:10 Ответить
Туалетний папір присутній , олівці заточені ...
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04.12.2024 18:14 Ответить
Українська делегація, яку очолив глава Офісу Президента Андрій Єрмак, зустрілась з представниками обраного президента США Дональда Трампа, відповідальними в новій команді за формування політики на українському напрямі.
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05.12.2024 10:54 Ответить
Вовочка на шпагаті...
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04.12.2024 18:11 Ответить
"ЯНЕЛОХ" заграло новими красками ..
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04.12.2024 18:12 Ответить
Вовочка у храмі своєї Величі, курить феміам!
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04.12.2024 18:12 Ответить
Будуть асигнувати...
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04.12.2024 18:21 Ответить
Будуть про ''заморожування'' втирати.
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04.12.2024 18:21 Ответить
А может просто хотят узнать, какого хера тебе дарят тысячу за счет Американских налогов?
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04.12.2024 21:15 Ответить
Леді Вамп головна але я думаю нашим діджиталізаторам треба переживати за кучерявого чувака (зліва на фото) в якого смартфони з карманів випирають
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04.12.2024 19:35 Ответить
То в нього сталеві яйця!
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04.12.2024 19:48 Ответить
 
 