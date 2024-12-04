Двухпартийная делегация от Комитета по ассигнованиям Сената США прибыла в Киев. ФОТО

В Киев прибыла двухпартийная делегация высокопоставленных чиновников из Комитета по вопросам ассигнований Сената США.

Об этом в соцсети Х сообщила госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк, которая встретила американских чиновников, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы рады приветствовать двухпартийную делегацию высокопоставленных чиновников из Комитета по вопросам ассигнований Сената США. Их визит подчеркивает, как американская помощь помогает Украине защитить себя и безопасность Европы от российской агрессии", - заявила посол Бринк.

Напомним, что в понедельник, 2 декабря, Соединенные Штаты Америки объявили новый пакет военной помощи для Украины на сумму 725 миллионов долларов.

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