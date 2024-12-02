США объявили о новом пакете помощи для Украины на $725 млн

В понедельник, 2 декабря, Соединенные Штаты Америки объявили новый пакет военной помощи для Украины на сумму 725 миллионов долларов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны США.

Отмечается, что в новый пакет помощи вошли боеприпасы к HIMARS и артиллерии, ракеты к Stinger, беспилотники, противопехотные мины, противотанковое оружие и тому подобное.

Вооружение предоставляется со складов США по программе президентских полномочий (PDA).

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На сайте Пентагона обнародован подробный перечень вооружения, в нем в частности:

боеприпасы для NASAMS и HIMARS;

ракеты Stinger;

боеприпасы противодействия беспилотникам (c-UAS);

артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;

беспилотные авиационные системы (БАС);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

стрелковое оружие и боеприпасы;

оборудование для защиты критической инфраструктуры;

запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспорт.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать вместе с около 50 членами Альянса и партнерами через Контактную группу по обороне Украины и связанные с ней коалиции возможностей, чтобы удовлетворить неотложные потребности Украины на поле боя и защитить от российской агрессии", - отметили в Пентагоне.

Ранее ABC News сообщило, что Соединенные Штаты Америки отправят Украине новую военную помощь на сумму 725 миллионов долларов.