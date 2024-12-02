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Новости Помощь Украине
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США объявили о новом пакете помощи для Украины на $725 млн

Допомога Україні може зменшитись, незалежно від результатів президентських виборів у США

В понедельник, 2 декабря, Соединенные Штаты Америки объявили новый пакет военной помощи для Украины на сумму 725 миллионов долларов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны США.

Отмечается, что в новый пакет помощи вошли боеприпасы к HIMARS и артиллерии, ракеты к Stinger, беспилотники, противопехотные мины, противотанковое оружие и тому подобное.

Вооружение предоставляется со складов США по программе президентских полномочий (PDA).

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Дополнено

На сайте Пентагона обнародован подробный перечень вооружения, в нем в частности:

  • боеприпасы для NASAMS и HIMARS;
  • ракеты Stinger;
  • боеприпасы противодействия беспилотникам (c-UAS);
  • артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;
  • беспилотные авиационные системы (БАС);
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • стрелковое оружие и боеприпасы;
  • оборудование для защиты критической инфраструктуры;
  • запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспорт.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать вместе с около 50 членами Альянса и партнерами через Контактную группу по обороне Украины и связанные с ней коалиции возможностей, чтобы удовлетворить неотложные потребности Украины на поле боя и защитить от российской агрессии", - отметили в Пентагоне.

Ранее ABC News сообщило, что Соединенные Штаты Америки отправят Украине новую военную помощь на сумму 725 миллионов долларов.

Автор: 

Госдепартамент США (1827) помощь (7794) США (26598)


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Топ комментарии
+5
Тихо! бідону можна лише дякувати. І бажано на колінах.
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02.12.2024 22:49
+4
В неділю помилував сина, в понеділок підписав PDA.

В новинах тільки про PDA

В принципі нічого поганого в помилуванні
Крім акцентів: за "таке" не судять, це переслідування, та амністія за всі злочині котрі знайдуть за період 2014-2024 рік

Навіть президент не довіряє суду, після визнання вини...
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02.12.2024 23:02
+3
"Озброєння надають зі складів США за програмою президентських повноважень (PDA). "

І хто заважав Байдену все це дати рік тому або цього літа?
Без цієї зброї загинуло багато людей. винен байден і тільки байден!
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02.12.2024 22:46
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Правила форума Совет форумчан
"Озброєння надають зі складів США за програмою президентських повноважень (PDA). "

І хто заважав Байдену все це дати рік тому або цього літа?
Без цієї зброї загинуло багато людей. винен байден і тільки байден!
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02.12.2024 22:46 Ответить
Тихо! бідону можна лише дякувати. І бажано на колінах.
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02.12.2024 22:49 Ответить
В неділю помилував сина, в понеділок підписав PDA.

В новинах тільки про PDA

В принципі нічого поганого в помилуванні
Крім акцентів: за "таке" не судять, це переслідування, та амністія за всі злочині котрі знайдуть за період 2014-2024 рік

Навіть президент не довіряє суду, після визнання вини...
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02.12.2024 23:02 Ответить
Та ні, винні путін та росіяни. І тільки вони. Не намагайтесь перекладати вину на когось іншого.
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02.12.2024 23:04 Ответить
По этой программе регулярно поставки идут
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03.12.2024 04:49 Ответить
Є тільки дві речі:

1. Брак озброєнь в України
2. Невиконана навіть наполовину програма PDA байденом.

При цьому він скаржиться на нібито напівпорожні склади (це брехня) на тлі того, що знищив програму мобілізації промисловості для українських потреб, затверджену Конгресом у квітні 2022 року. (Ленд Ліз)
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03.12.2024 07:57 Ответить
Нашел прошлогоднее. На 10 августа 2023г было 44 поставки оружия по PDA
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03.12.2024 04:53 Ответить
Для тої банди і 1000грн по за очі, як вони своїм громадянам дають.Просто дайте йому 1 патрон і відправте воювати і без перемоги щоб не повертався.
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02.12.2024 22:46 Ответить
Дякуємо.
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02.12.2024 22:58 Ответить
Заява
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3982157/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/

ФактШіт
https://media.defense.gov/2024/Dec/02/2003596033/-1/-1/1/UKRAINE_FACT_SHEET.PDF

Попередня
https://media.defense.gov/2024/Oct/21/2003567968/-1/-1/0/UKRAINE-FACT-SHEET-PDA-68.PDF

Дякуємо
В три рази більше ніж попередній, та й прошло 12 днів, майже кожного тижня як казали

Засмучує, що тільки розхідники та ********** без техніки на таку суму

Все таки крута техніка від США, за 5-10 років зберігання,
та 2-3 років інтенсивного використання
нічого з 21 хаймарса та іншої зброї не зламаллсь, та не було втрачено на полі бою
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02.12.2024 23:35 Ответить
Неужели в Украине ,с 24 февраля 2022 года нельзя было наладить выпуск противопехотных мин ? Ну это ведь не самолёты и балестические ракеты , это очень не сложная приблуда. Тут не стоит изобретать велосипед , тут уже давно всё придумано. Скопируйте один к одному , если ума не хватает своё сделать.
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03.12.2024 12:22 Ответить
 
 