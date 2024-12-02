США объявили о новом пакете помощи для Украины на $725 млн
В понедельник, 2 декабря, Соединенные Штаты Америки объявили новый пакет военной помощи для Украины на сумму 725 миллионов долларов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны США.
Отмечается, что в новый пакет помощи вошли боеприпасы к HIMARS и артиллерии, ракеты к Stinger, беспилотники, противопехотные мины, противотанковое оружие и тому подобное.
Вооружение предоставляется со складов США по программе президентских полномочий (PDA).
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На сайте Пентагона обнародован подробный перечень вооружения, в нем в частности:
- боеприпасы для NASAMS и HIMARS;
- ракеты Stinger;
- боеприпасы противодействия беспилотникам (c-UAS);
- артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;
- беспилотные авиационные системы (БАС);
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- стрелковое оружие и боеприпасы;
- оборудование для защиты критической инфраструктуры;
- запчасти, вспомогательное оборудование, услуги, обучение, транспорт.
"Соединенные Штаты будут продолжать работать вместе с около 50 членами Альянса и партнерами через Контактную группу по обороне Украины и связанные с ней коалиции возможностей, чтобы удовлетворить неотложные потребности Украины на поле боя и защитить от российской агрессии", - отметили в Пентагоне.
Ранее ABC News сообщило, что Соединенные Штаты Америки отправят Украине новую военную помощь на сумму 725 миллионов долларов.
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І хто заважав Байдену все це дати рік тому або цього літа?
Без цієї зброї загинуло багато людей. винен байден і тільки байден!
В новинах тільки про PDA
В принципі нічого поганого в помилуванні
Крім акцентів: за "таке" не судять, це переслідування, та амністія за всі злочині котрі знайдуть за період 2014-2024 рік
Навіть президент не довіряє суду, після визнання вини...
1. Брак озброєнь в України
2. Невиконана навіть наполовину програма PDA байденом.
При цьому він скаржиться на нібито напівпорожні склади (це брехня) на тлі того, що знищив програму мобілізації промисловості для українських потреб, затверджену Конгресом у квітні 2022 року. (Ленд Ліз)
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3982157/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/
ФактШіт
https://media.defense.gov/2024/Dec/02/2003596033/-1/-1/1/UKRAINE_FACT_SHEET.PDF
Попередня
https://media.defense.gov/2024/Oct/21/2003567968/-1/-1/0/UKRAINE-FACT-SHEET-PDA-68.PDF
Дякуємо
В три рази більше ніж попередній, та й прошло 12 днів, майже кожного тижня як казали
Засмучує, що тільки розхідники та ********** без техніки на таку суму
Все таки крута техніка від США, за 5-10 років зберігання,
та 2-3 років інтенсивного використання
нічого з 21 хаймарса та іншої зброї не зламаллсь, та не було втрачено на полі бою