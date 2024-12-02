США оголосили про новий пакет допомоги для України на $725 млн. СПИСОК
У понеділок, 2 грудня, Сполучені Штати Америки оголосили новий пакет військової допомоги для України на суму 725 мільйонів доларів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство оборони США.
Зазначається, що до нового пакета допомоги увійшли боєприпаси до HIMARS та артилерії, ракети до Stinger, безпілотники, протипіхотні міни, протитанкова зброя тощо.
Озброєння надають зі складів США за програмою президентських повноважень (PDA).
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На сайті Пентагону оприлюднений детальний перелік озброєння, у ньому зокрема:
- боєприпаси для NASAMS та HIMARS;
- ракети Stinger;
- боєприпаси протидії безпілотникам (c-UAS);
- артилерійські боєприпаси 155 мм та 105 мм калібру;
- безпілотні авіаційні системи (БАС);
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- стрілецька зброя та боєприпаси;
- обладнання для захисту критичної інфраструктури;
- запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.
"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом із приблизно 50 членами Альянсу та партнерами через Контактну групу з оборони України та пов’язані з нею коаліції можливостей, щоб задовольнити терміново необхідні потреби України на полі бою та захистити від російської агресії", - зазначили в Пентагоні.
Раніше ABC News повідомило, що Сполучені Штати Америки відправлять Україні нову військову допомогу на суму 725 мільйонів доларів.
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І хто заважав Байдену все це дати рік тому або цього літа?
Без цієї зброї загинуло багато людей. винен байден і тільки байден!
В новинах тільки про PDA
В принципі нічого поганого в помилуванні
Крім акцентів: за "таке" не судять, це переслідування, та амністія за всі злочині котрі знайдуть за період 2014-2024 рік
Навіть президент не довіряє суду, після визнання вини...
1. Брак озброєнь в України
2. Невиконана навіть наполовину програма PDA байденом.
При цьому він скаржиться на нібито напівпорожні склади (це брехня) на тлі того, що знищив програму мобілізації промисловості для українських потреб, затверджену Конгресом у квітні 2022 року. (Ленд Ліз)
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3982157/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/
ФактШіт
https://media.defense.gov/2024/Dec/02/2003596033/-1/-1/1/UKRAINE_FACT_SHEET.PDF
Попередня
https://media.defense.gov/2024/Oct/21/2003567968/-1/-1/0/UKRAINE-FACT-SHEET-PDA-68.PDF
Дякуємо
В три рази більше ніж попередній, та й прошло 12 днів, майже кожного тижня як казали
Засмучує, що тільки розхідники та ********** без техніки на таку суму
Все таки крута техніка від США, за 5-10 років зберігання,
та 2-3 років інтенсивного використання
нічого з 21 хаймарса та іншої зброї не зламаллсь, та не було втрачено на полі бою