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Новини Допомога Україні
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США оголосили про новий пакет допомоги для України на $725 млн. СПИСОК

Допомога Україні може зменшитись, незалежно від результатів президентських виборів у США

У понеділок, 2 грудня, Сполучені Штати Америки оголосили новий пакет військової допомоги для України на суму 725 мільйонів доларів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство оборони США.

Зазначається, що до нового пакета допомоги увійшли боєприпаси до HIMARS та артилерії, ракети до Stinger, безпілотники, протипіхотні міни, протитанкова зброя тощо.

Озброєння надають зі складів США за програмою президентських повноважень (PDA).

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Доповнено

На сайті Пентагону оприлюднений детальний перелік озброєння, у ньому зокрема:

  • боєприпаси для NASAMS та HIMARS;
  • ракети Stinger;
  • боєприпаси протидії безпілотникам (c-UAS);
  • артилерійські боєприпаси 155 мм та 105 мм калібру;
  • безпілотні авіаційні системи (БАС);
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • стрілецька зброя та боєприпаси;
  • обладнання для захисту критичної інфраструктури;
  • запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом із приблизно 50 членами Альянсу та партнерами через Контактну групу з оборони України та пов’язані з нею коаліції можливостей, щоб задовольнити терміново необхідні потреби України на полі бою та захистити від російської агресії", - зазначили в Пентагоні.

Раніше ABC News повідомило, що Сполучені Штати Америки відправлять Україні нову військову допомогу на суму 725 мільйонів доларів.

Автор: 

Держдепартамент США (1613) допомога (8300) США (22568)


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Топ коментарі
+5
Тихо! бідону можна лише дякувати. І бажано на колінах.
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02.12.2024 22:49
+4
В неділю помилував сина, в понеділок підписав PDA.

В новинах тільки про PDA

В принципі нічого поганого в помилуванні
Крім акцентів: за "таке" не судять, це переслідування, та амністія за всі злочині котрі знайдуть за період 2014-2024 рік

Навіть президент не довіряє суду, після визнання вини...
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02.12.2024 23:02
+3
"Озброєння надають зі складів США за програмою президентських повноважень (PDA). "

І хто заважав Байдену все це дати рік тому або цього літа?
Без цієї зброї загинуло багато людей. винен байден і тільки байден!
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02.12.2024 22:46
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"Озброєння надають зі складів США за програмою президентських повноважень (PDA). "

І хто заважав Байдену все це дати рік тому або цього літа?
Без цієї зброї загинуло багато людей. винен байден і тільки байден!
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02.12.2024 22:46 Відповісти
Тихо! бідону можна лише дякувати. І бажано на колінах.
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02.12.2024 22:49 Відповісти
В неділю помилував сина, в понеділок підписав PDA.

В новинах тільки про PDA

В принципі нічого поганого в помилуванні
Крім акцентів: за "таке" не судять, це переслідування, та амністія за всі злочині котрі знайдуть за період 2014-2024 рік

Навіть президент не довіряє суду, після визнання вини...
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02.12.2024 23:02 Відповісти
Та ні, винні путін та росіяни. І тільки вони. Не намагайтесь перекладати вину на когось іншого.
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02.12.2024 23:04 Відповісти
По этой программе регулярно поставки идут
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03.12.2024 04:49 Відповісти
Є тільки дві речі:

1. Брак озброєнь в України
2. Невиконана навіть наполовину програма PDA байденом.

При цьому він скаржиться на нібито напівпорожні склади (це брехня) на тлі того, що знищив програму мобілізації промисловості для українських потреб, затверджену Конгресом у квітні 2022 року. (Ленд Ліз)
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03.12.2024 07:57 Відповісти
Нашел прошлогоднее. На 10 августа 2023г было 44 поставки оружия по PDA
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03.12.2024 04:53 Відповісти
Для тої банди і 1000грн по за очі, як вони своїм громадянам дають.Просто дайте йому 1 патрон і відправте воювати і без перемоги щоб не повертався.
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02.12.2024 22:46 Відповісти
Дякуємо.
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02.12.2024 22:58 Відповісти
Заява
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3982157/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/

ФактШіт
https://media.defense.gov/2024/Dec/02/2003596033/-1/-1/1/UKRAINE_FACT_SHEET.PDF

Попередня
https://media.defense.gov/2024/Oct/21/2003567968/-1/-1/0/UKRAINE-FACT-SHEET-PDA-68.PDF

Дякуємо
В три рази більше ніж попередній, та й прошло 12 днів, майже кожного тижня як казали

Засмучує, що тільки розхідники та ********** без техніки на таку суму

Все таки крута техніка від США, за 5-10 років зберігання,
та 2-3 років інтенсивного використання
нічого з 21 хаймарса та іншої зброї не зламаллсь, та не було втрачено на полі бою
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02.12.2024 23:35 Відповісти
Неужели в Украине ,с 24 февраля 2022 года нельзя было наладить выпуск противопехотных мин ? Ну это ведь не самолёты и балестические ракеты , это очень не сложная приблуда. Тут не стоит изобретать велосипед , тут уже давно всё придумано. Скопируйте один к одному , если ума не хватает своё сделать.
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03.12.2024 12:22 Відповісти
 
 