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Новини Допомога Україні
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США нададуть Україні пакет військової допомоги на $725 млн, - ABC News

США відправлять новий пакет допомоги Україні

Сполучені Штати Америки відправлять Україні нову військову допомогу на суму 725 мільйонів доларів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише ABC News.

Видання зазначає, що до нового пакету увійдуть системи протидії безпілотникам та протипіхотні міни.

Раніше президент Володимир Зеленський анонсував, що США готують новий пакет військової допомоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина у грудні передасть Україні шосту систему ППО IRIS-T та пускові установки для Patriot, - Шольц

Автор: 

допомога (8300) США (22568)


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вже шостий день цензор мусолить цю тему....навіщо?
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02.12.2024 18:55 Відповісти
Вже другий тиждень про ці 725 лямів парять. Вже скоро Трампушки інавгурація.
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02.12.2024 18:56 Відповісти
Відправлять, відправлять і ще раз відправлять. Можна подумати, що від того скільки вони раз скажуть, що відправлять, то в нас збільшиться зброї.
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02.12.2024 18:59 Відповісти
Дякуємо !
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02.12.2024 19:31 Відповісти
Так інших новин окрім цієї немає

Statement from President Joe Biden
Today, I signed a pardon for my son Hunter

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/12/01/statement-from-president-joe-biden-11/

Тому підпише, а то не буде про що писати.
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02.12.2024 19:53 Відповісти
ROBERT HUNTER BIDEN

A Full and Unconditional Pardon

For those offenses against the United States which he has committed or may have committed or taken part in during the period from January 1, 2014 through December 1, 2024

Період злочинів котрі прощені з 1 січня 2014

Бувають же збіги по датам
"Парламент України офіційно визначив https://www.pravda.com.ua/news/2015/09/15/7081430/ 20 лютого 2014 року як день початку російсько-української війни і першого порушення російськими збройними силами офіційно узгоджених правил пересування по Криму."
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02.12.2024 20:03 Відповісти
 
 