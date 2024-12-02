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США нададуть Україні пакет військової допомоги на $725 млн, - ABC News
Сполучені Штати Америки відправлять Україні нову військову допомогу на суму 725 мільйонів доларів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише ABC News.
Видання зазначає, що до нового пакету увійдуть системи протидії безпілотникам та протипіхотні міни.
Раніше президент Володимир Зеленський анонсував, що США готують новий пакет військової допомоги.
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Statement from President Joe Biden
Today, I signed a pardon for my son Hunter
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/12/01/statement-from-president-joe-biden-11/
Тому підпише, а то не буде про що писати.
A Full and Unconditional Pardon
For those offenses against the United States which he has committed or may have committed or taken part in during the period from January 1, 2014 through December 1, 2024
Період злочинів котрі прощені з 1 січня 2014
Бувають же збіги по датам
"Парламент України офіційно визначив https://www.pravda.com.ua/news/2015/09/15/7081430/ 20 лютого 2014 року як день початку російсько-української війни і першого порушення російськими збройними силами офіційно узгоджених правил пересування по Криму."