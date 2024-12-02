США нададуть Україні пакет військової допомоги на $725 млн, - ABC News

Сполучені Штати Америки відправлять Україні нову військову допомогу на суму 725 мільйонів доларів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише ABC News.

Видання зазначає, що до нового пакету увійдуть системи протидії безпілотникам та протипіхотні міни.

Раніше президент Володимир Зеленський анонсував, що США готують новий пакет військової допомоги.

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