США готують пакет військової допомоги Україні на $725 мільйонів, - Зеленський

США готують Україні черговий пакет військової допомоги на суму 725 мільйонів доларів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у традиційному вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сполучені Штати готують важливий сильний військовий пакет 725 мільйонів доларів. Це те, що значно підтримає наших хлопців на фронті", - повідомив глава держави.

Також він відзначив Литву, яка цього тижня передала Україні черговий пакет військової допомоги. Окрім цього, глава держави згадав про Нідерланди, які передали Україні три пускові установки до ЗРК "Patriot".

"Є також готовність "нордиків" та держав Балтії збільшувати інвестиції в нашу оборонку, зокрема у виробництво наших вітчизняних дронів. Я дякую за це... Норвегія ухвалила рішення про більшу фінансову підтримку для України на наступний рік, і це те, що додає впевненості, більше трьох мільярдів. Є рішення Люксембургу про кошти на закупівлю зброї для наших Сил оборони України. Цінуємо й рішення Британії щодо санкцій проти російського тіньового танкерного флоту. Це те, що зберігає правильний курс всього світу на справедливість. На те, щоб Росія відчувала свою відповідальність за цю війну, за її наслідки і щоб Росія була примушена до миру. Світ здатен це забезпечити", - розповів глава держави.

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