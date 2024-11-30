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Новини
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США готують пакет військової допомоги Україні на $725 мільйонів, - Зеленський

Зеленський про допомогу від партнерів

США готують Україні черговий пакет військової допомоги на суму 725 мільйонів доларів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у традиційному вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сполучені Штати готують важливий сильний військовий пакет 725 мільйонів доларів. Це те, що значно підтримає наших хлопців на фронті", - повідомив глава держави.

Також він відзначив Литву, яка цього тижня передала Україні черговий пакет військової допомоги. Окрім цього, глава держави згадав про Нідерланди, які передали Україні три пускові установки до ЗРК "Patriot".

"Є також готовність "нордиків" та держав Балтії збільшувати інвестиції в нашу оборонку, зокрема у виробництво наших вітчизняних дронів. Я дякую за це... Норвегія ухвалила рішення про більшу фінансову підтримку для України на наступний рік, і це те, що додає впевненості, більше трьох мільярдів. Є рішення Люксембургу про кошти на закупівлю зброї для наших Сил оборони України. Цінуємо й рішення Британії щодо санкцій проти російського тіньового танкерного флоту. Це те, що зберігає правильний курс всього світу на справедливість. На те, щоб Росія відчувала свою відповідальність за цю війну, за її наслідки і щоб Росія була примушена до миру. Світ здатен це забезпечити", - розповів глава держави.

Читайте також: Зеленський обговорив з прем’єром Норвегії Стере спільне виробництво зброї та додаткові засоби ППО для України

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) допомога (8336) США (22737)


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Топ коментарі
+23
Він так доповідає наче це він допомагає.

США пакет на 725 мільйонів баксів.
ЗЄрмаки 100 тисяч бракованих мін.

Є, чим пишатися...
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30.11.2024 21:41
+14
Так США вже ж об"явили -- для чого дубляж?
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30.11.2024 21:40
+14
вава, ми про це чули вже позавчора.... проспись
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30.11.2024 21:40
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Так США вже ж об"явили -- для чого дубляж?
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30.11.2024 21:40 Відповісти
Своїх досягнень немає від слова "зовсім", а якусь роботу показати треба. Тим більш, що йому робота диктора-статиста, здається, дуже подобається. Ось і маємо...
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30.11.2024 22:25 Відповісти
вава, ми про це чули вже позавчора.... проспись
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30.11.2024 21:40 Відповісти
Це те, що значно підтримає наших хлопців на фронті"

оце "на фронті" зайве.

ваші хлопці в Кварталі, на корпоративах і ведучі на весіллях казнокрадів і гвалтівників.
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30.11.2024 21:57 Відповісти
Він так доповідає наче це він допомагає.

США пакет на 725 мільйонів баксів.
ЗЄрмаки 100 тисяч бракованих мін.

Є, чим пишатися...
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30.11.2024 21:41 Відповісти
А яка твоя в цьому заслуга? Новина вже застаріла, запізно писульку дєрмак приніс для озвучення.
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30.11.2024 21:43 Відповісти
Головне щоб ти з Єрмаком їх не спиз*ив!!!! Як гумдопомогу
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30.11.2024 21:43 Відповісти
а ти шо? може хоч який план напиши? незламний чи потужний, внутрішній чи зовнішній
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30.11.2024 21:44 Відповісти
який Ваш обов'язок президенте новини озвучувати переможні спічі кидати
а про корупцію про саботаж армії браковані міни розкрадені гроші на фортифікаційних спорудах на захисті енергооб'єктів і ще довгий список то Вам це не цікаво і часу нема щось з цього озвучити
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30.11.2024 21:45 Відповісти
І до чогог тут Зеленський, що США виділяє гроші українцям? Попіаритися, що то його заслуга? А як 25 мільярдів, які вбухкали в 100 тисяч мін, які не є мінам і відправили на фронт?
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30.11.2024 21:46 Відповісти
краще б розказав як там "план перемоги" поживає і підготовка до "саммиту миру", бо результати роботи союзників вони і самі озвучити можуть
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30.11.2024 21:47 Відповісти
"Важливий сильний" - це потужний?
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30.11.2024 21:51 Відповісти
ніхіра ти в літіратурі не січьош.

це незламний
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30.11.2024 21:58 Відповісти
Де потужні напрацьовки?
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30.11.2024 21:52 Відповісти
А ты тут накудой ?
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30.11.2024 21:53 Відповісти
Але вже після отримання цього чергового пакету допомоги від наших партнерів, ти, хрипата курва, знов почнеш лити на них ЗЕлене лайно через твої ТГ лайномети та "єдіний марафон" і знов у всіх твоїх про@бах та відвертих злочинах буде винен хто завгодно, але не ти, нікчемний підлий брехливий єрмаківський скоморох.
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30.11.2024 21:59 Відповісти
Йому кажуть, що ти - бовдур. А він про США. Ну, в срср за невиконання плану звільняли або вішались самостійно. А при сталіну навіть відправляли ... валити тайгу. Цьому Лідору ще не ясно куди йому йти ? !!! Зі своїми планами та угодами. Українці вже об'їлись Будапештським меморандумом, так ще оцей Лідор нагодувати Україну отими папірцями. Де ті генерали, які зупинили навалу кацапів ? Де, ті політики, які не пішли у партію слуг ? В Україні кадровий голод ? А може це у дЄрмака голод на злочинців ? Йому ще 750 млн треба ? На міни ? На дрони в мріях ? Вони покинуть Банкову самостійно чи їх треба витягати ? На картатих ковдрах ?
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30.11.2024 22:02 Відповісти
Все готують і готуют..., а кндр все надає і надає!
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30.11.2024 22:06 Відповісти
Анонси анонси, а потім

"Що робити, наприклад, коли Росія захоплює або робить якісь кроки вперед на сході? Ви робите свою роботу. Ви розраховуєте на резерви. Ви розраховуєте на спеціальні бригади. Ви розраховуєте на певну техніку.
І якщо ви отримали 10% від усього пакета, який уже навіть проголосований, ви знаєте... Це не смішно. Але ж Конгрес проголосував" Джерело: https://censor.net/ua/news/3517553/zelenskyyi_ukrayina_otrymala_10_vid_uhvalenogo_kongresom_paketa_dopomogy
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30.11.2024 22:09 Відповісти
Зеля-іди ***** , дістав вже!
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30.11.2024 22:10 Відповісти
ото від душі! 👍
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30.11.2024 22:35 Відповісти
США допомогає народу України, а Зеленський озвучує цю допомогу.
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30.11.2024 22:25 Відповісти
US помагає, а муха "зе-зе" тут при чим?
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30.11.2024 22:34 Відповісти
И что? Народ не хочет воевать. Хоть млрды помощи, но если люди не идут воевать, то не идут.
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30.11.2024 22:42 Відповісти
Йшов би краще у відставку. Це була б найкраща допомога Україні та ЗСУ.
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30.11.2024 22:48 Відповісти
О! США готують! і зєля готує - сільки мільйонів піде на вкрай необхідні для перемоги світлофори???
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30.11.2024 23:05 Відповісти
Одеяло тянет на себя.
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01.12.2024 02:37 Відповісти
Так вава працює, це він вибиває допомогу США, без потужного скиглення не дали б. А ще претензії що мало дають, це ********** Байдена і американців рухатися швидше
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01.12.2024 07:24 Відповісти
 
 