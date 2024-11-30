США готовят пакет военной помощи Украине на $725 миллионов, - Зеленский
США готовят Украине очередной пакет военной помощи на сумму 725 миллионов долларов.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в традиционном вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
"Соединенные Штаты готовят важный сильный военный пакет 725 миллионов долларов. Это то, что значительно поддержит наших ребят на фронте", - сообщил глава государства.
Также он отметил Литву, которая на этой неделе передала Украине очередной пакет военной помощи. Кроме этого, глава государства вспомнил о Нидерландах, которые передали Украине три пусковые установки к ЗРК "Patriot".
"Есть также готовность "нордиков" и государств Балтии увеличивать инвестиции в нашу оборонку, в частности - в производство наших отечественных дронов. Я благодарю за это... Норвегия приняла решение о большей финансовой поддержке для Украины на следующий год, и это то, что придает уверенности, - более трех миллиардов. Есть решение Люксембурга о средствах на закупку оружия для наших Сил обороны Украины. Ценим и решение Британии о санкциях против российского теневого танкерного флота. Это то, что сохраняет правильный курс всего мира на справедливость. На то, чтобы Россия чувствовала свою ответственность за эту войну, за ее последствия и чтобы Россия была принуждена к миру. Мир способен это обеспечить", - рассказал глава государства.
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оце "на фронті" зайве.
ваші хлопці в Кварталі, на корпоративах і ведучі на весіллях казнокрадів і гвалтівників.
США пакет на 725 мільйонів баксів.
ЗЄрмаки 100 тисяч бракованих мін.
Є, чим пишатися...
а про корупцію про саботаж армії браковані міни розкрадені гроші на фортифікаційних спорудах на захисті енергооб'єктів і ще довгий список то Вам це не цікаво і часу нема щось з цього озвучити
це незламний
"Що робити, наприклад, коли Росія захоплює або робить якісь кроки вперед на сході? Ви робите свою роботу. Ви розраховуєте на резерви. Ви розраховуєте на спеціальні бригади. Ви розраховуєте на певну техніку.
І якщо ви отримали 10% від усього пакета, який уже навіть проголосований, ви знаєте... Це не смішно. Але ж Конгрес проголосував" Джерело: https://censor.net/ua/news/3517553/zelenskyyi_ukrayina_otrymala_10_vid_uhvalenogo_kongresom_paketa_dopomogy