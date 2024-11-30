США готовят пакет военной помощи Украине на $725 миллионов, - Зеленский

США готовят Украине очередной пакет военной помощи на сумму 725 миллионов долларов.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в традиционном вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Соединенные Штаты готовят важный сильный военный пакет 725 миллионов долларов. Это то, что значительно поддержит наших ребят на фронте", - сообщил глава государства.

Также он отметил Литву, которая на этой неделе передала Украине очередной пакет военной помощи. Кроме этого, глава государства вспомнил о Нидерландах, которые передали Украине три пусковые установки к ЗРК "Patriot".

"Есть также готовность "нордиков" и государств Балтии увеличивать инвестиции в нашу оборонку, в частности - в производство наших отечественных дронов. Я благодарю за это... Норвегия приняла решение о большей финансовой поддержке для Украины на следующий год, и это то, что придает уверенности, - более трех миллиардов. Есть решение Люксембурга о средствах на закупку оружия для наших Сил обороны Украины. Ценим и решение Британии о санкциях против российского теневого танкерного флота. Это то, что сохраняет правильный курс всего мира на справедливость. На то, чтобы Россия чувствовала свою ответственность за эту войну, за ее последствия и чтобы Россия была принуждена к миру. Мир способен это обеспечить", - рассказал глава государства.

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