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Новости
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США готовят пакет военной помощи Украине на $725 миллионов, - Зеленский

Зеленський про допомогу від партнерів

США готовят Украине очередной пакет военной помощи на сумму 725 миллионов долларов.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в традиционном вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Соединенные Штаты готовят важный сильный военный пакет 725 миллионов долларов. Это то, что значительно поддержит наших ребят на фронте", - сообщил глава государства.

Также он отметил Литву, которая на этой неделе передала Украине очередной пакет военной помощи. Кроме этого, глава государства вспомнил о Нидерландах, которые передали Украине три пусковые установки к ЗРК "Patriot".

"Есть также готовность "нордиков" и государств Балтии увеличивать инвестиции в нашу оборонку, в частности - в производство наших отечественных дронов. Я благодарю за это... Норвегия приняла решение о большей финансовой поддержке для Украины на следующий год, и это то, что придает уверенности, - более трех миллиардов. Есть решение Люксембурга о средствах на закупку оружия для наших Сил обороны Украины. Ценим и решение Британии о санкциях против российского теневого танкерного флота. Это то, что сохраняет правильный курс всего мира на справедливость. На то, чтобы Россия чувствовала свою ответственность за эту войну, за ее последствия и чтобы Россия была принуждена к миру. Мир способен это обеспечить", - рассказал глава государства.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20232) помощь (7763) США (26409)


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Топ комментарии
+23
Він так доповідає наче це він допомагає.

США пакет на 725 мільйонів баксів.
ЗЄрмаки 100 тисяч бракованих мін.

Є, чим пишатися...
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30.11.2024 21:41
+14
Так США вже ж об"явили -- для чого дубляж?
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30.11.2024 21:40
+14
вава, ми про це чули вже позавчора.... проспись
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30.11.2024 21:40
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Так США вже ж об"явили -- для чого дубляж?
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30.11.2024 21:40 Ответить
Своїх досягнень немає від слова "зовсім", а якусь роботу показати треба. Тим більш, що йому робота диктора-статиста, здається, дуже подобається. Ось і маємо...
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30.11.2024 22:25 Ответить
вава, ми про це чули вже позавчора.... проспись
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30.11.2024 21:40 Ответить
Це те, що значно підтримає наших хлопців на фронті"

оце "на фронті" зайве.

ваші хлопці в Кварталі, на корпоративах і ведучі на весіллях казнокрадів і гвалтівників.
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30.11.2024 21:57 Ответить
Він так доповідає наче це він допомагає.

США пакет на 725 мільйонів баксів.
ЗЄрмаки 100 тисяч бракованих мін.

Є, чим пишатися...
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30.11.2024 21:41 Ответить
А яка твоя в цьому заслуга? Новина вже застаріла, запізно писульку дєрмак приніс для озвучення.
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30.11.2024 21:43 Ответить
Головне щоб ти з Єрмаком їх не спиз*ив!!!! Як гумдопомогу
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30.11.2024 21:43 Ответить
а ти шо? може хоч який план напиши? незламний чи потужний, внутрішній чи зовнішній
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30.11.2024 21:44 Ответить
який Ваш обов'язок президенте новини озвучувати переможні спічі кидати
а про корупцію про саботаж армії браковані міни розкрадені гроші на фортифікаційних спорудах на захисті енергооб'єктів і ще довгий список то Вам це не цікаво і часу нема щось з цього озвучити
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30.11.2024 21:45 Ответить
І до чогог тут Зеленський, що США виділяє гроші українцям? Попіаритися, що то його заслуга? А як 25 мільярдів, які вбухкали в 100 тисяч мін, які не є мінам і відправили на фронт?
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30.11.2024 21:46 Ответить
краще б розказав як там "план перемоги" поживає і підготовка до "саммиту миру", бо результати роботи союзників вони і самі озвучити можуть
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30.11.2024 21:47 Ответить
"Важливий сильний" - це потужний?
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30.11.2024 21:51 Ответить
ніхіра ти в літіратурі не січьош.

це незламний
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30.11.2024 21:58 Ответить
Де потужні напрацьовки?
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30.11.2024 21:52 Ответить
А ты тут накудой ?
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30.11.2024 21:53 Ответить
Але вже після отримання цього чергового пакету допомоги від наших партнерів, ти, хрипата курва, знов почнеш лити на них ЗЕлене лайно через твої ТГ лайномети та "єдіний марафон" і знов у всіх твоїх про@бах та відвертих злочинах буде винен хто завгодно, але не ти, нікчемний підлий брехливий єрмаківський скоморох.
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30.11.2024 21:59 Ответить
Йому кажуть, що ти - бовдур. А він про США. Ну, в срср за невиконання плану звільняли або вішались самостійно. А при сталіну навіть відправляли ... валити тайгу. Цьому Лідору ще не ясно куди йому йти ? !!! Зі своїми планами та угодами. Українці вже об'їлись Будапештським меморандумом, так ще оцей Лідор нагодувати Україну отими папірцями. Де ті генерали, які зупинили навалу кацапів ? Де, ті політики, які не пішли у партію слуг ? В Україні кадровий голод ? А може це у дЄрмака голод на злочинців ? Йому ще 750 млн треба ? На міни ? На дрони в мріях ? Вони покинуть Банкову самостійно чи їх треба витягати ? На картатих ковдрах ?
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30.11.2024 22:02 Ответить
Все готують і готуют..., а кндр все надає і надає!
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30.11.2024 22:06 Ответить
Анонси анонси, а потім

"Що робити, наприклад, коли Росія захоплює або робить якісь кроки вперед на сході? Ви робите свою роботу. Ви розраховуєте на резерви. Ви розраховуєте на спеціальні бригади. Ви розраховуєте на певну техніку.
І якщо ви отримали 10% від усього пакета, який уже навіть проголосований, ви знаєте... Це не смішно. Але ж Конгрес проголосував" Джерело: https://censor.net/ua/news/3517553/zelenskyyi_ukrayina_otrymala_10_vid_uhvalenogo_kongresom_paketa_dopomogy
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30.11.2024 22:09 Ответить
Зеля-іди ***** , дістав вже!
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30.11.2024 22:10 Ответить
ото від душі! 👍
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30.11.2024 22:35 Ответить
США допомогає народу України, а Зеленський озвучує цю допомогу.
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30.11.2024 22:25 Ответить
US помагає, а муха "зе-зе" тут при чим?
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30.11.2024 22:34 Ответить
И что? Народ не хочет воевать. Хоть млрды помощи, но если люди не идут воевать, то не идут.
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30.11.2024 22:42 Ответить
Йшов би краще у відставку. Це була б найкраща допомога Україні та ЗСУ.
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30.11.2024 22:48 Ответить
О! США готують! і зєля готує - сільки мільйонів піде на вкрай необхідні для перемоги світлофори???
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30.11.2024 23:05 Ответить
Одеяло тянет на себя.
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01.12.2024 02:37 Ответить
Так вава працює, це він вибиває допомогу США, без потужного скиглення не дали б. А ще претензії що мало дають, це ********** Байдена і американців рухатися швидше
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01.12.2024 07:24 Ответить
 
 