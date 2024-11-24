РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9940 посетителей онлайн
Новости Фото Помощь Украине
2 892 10

Боеприпасы, запчасти к бронетранспортерам и генераторы: Литва передала Украине новую партию военной помощи. ФОТО

На этой неделе Литва передала Украине очередную партию военной помощи.

Об этом оборонное ведомство Литвы сообщило в соцсети Х в воскресенье, 24 ноября, информирует Цензор.НЕТ.

Так, согласно сообщению, Украина получила генераторы, запчасти к бронетранспортерам М113, оружие и боеприпасы.

В ведомстве заявили, что Литва продолжает непоколебимую поддержку Украины.

партія допомоги від Литви

"Все необходимое для победы Украины. Солидарность с Украиной остается непоколебимой", - заявили в Минобороны Литвы.

Напомним, что ранее стало известно, что Литва профинансирует производство украинских дальнобойных дронов. Соответствующий меморандум подписали сегодня в Вильнюсе министр обороны Украины Рустем Умеров и министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

Читайте также: Сотрудничество Литвы с Украиной будет расти, - спикер Сейма Сквернялис

Автор: 

Литва (2450) оружие (10203) помощь (7784)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
Дякую, маленька та горда і незламна Літва.
показать весь комментарий
24.11.2024 17:26
+6
Дякуємо союзникам
показать весь комментарий
24.11.2024 18:23
+5
Дякуємо!
показать весь комментарий
24.11.2024 18:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякую, маленька та горда і незламна Літва.
показать весь комментарий
24.11.2024 17:26 Ответить
Тільки вангую що всі ці генератори скоро опиниться на Промі, так само як і окопні свічки з Норвегії.
показать весь комментарий
24.11.2024 17:29 Ответить
Дякуємо!
показать весь комментарий
24.11.2024 18:22 Ответить
Дякуємо союзникам
показать весь комментарий
24.11.2024 18:23 Ответить
что вы передаёте?
Ни зеленский ни сибига про вас и не вспомнят
показать весь комментарий
24.11.2024 18:35 Ответить
Українці цінують і дякують Литві за допомогу🙁🙏🏼👍🏼❤️❤️❤️
показать весь комментарий
24.11.2024 18:54 Ответить
генератори це тема, зустрічайте ского на ОЛХ...
показать весь комментарий
24.11.2024 19:01 Ответить
литовці крутяки!! навіть тайвань визнали у той час, як уся зелена шваль від зе-поца до останньої хламідії готова портянки таварісча сі цілувати!!
показать весь комментарий
24.11.2024 19:30 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
показать весь комментарий
24.11.2024 19:36 Ответить
 
 