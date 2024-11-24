2 892 10
Боеприпасы, запчасти к бронетранспортерам и генераторы: Литва передала Украине новую партию военной помощи. ФОТО
На этой неделе Литва передала Украине очередную партию военной помощи.
Об этом оборонное ведомство Литвы сообщило в соцсети Х в воскресенье, 24 ноября, информирует Цензор.НЕТ.
Так, согласно сообщению, Украина получила генераторы, запчасти к бронетранспортерам М113, оружие и боеприпасы.
В ведомстве заявили, что Литва продолжает непоколебимую поддержку Украины.
"Все необходимое для победы Украины. Солидарность с Украиной остается непоколебимой", - заявили в Минобороны Литвы.
Напомним, что ранее стало известно, что Литва профинансирует производство украинских дальнобойных дронов. Соответствующий меморандум подписали сегодня в Вильнюсе министр обороны Украины Рустем Умеров и министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.
Топ комментарии
+13 Старый зольдат
показать весь комментарий24.11.2024 17:26
+6 Юрій #594870
показать весь комментарий24.11.2024 18:23
+5 Алекс Алекс #583126
показать весь комментарий24.11.2024 18:22
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ни зеленский ни сибига про вас и не вспомнят