Боеприпасы, запчасти к бронетранспортерам и генераторы: Литва передала Украине новую партию военной помощи. ФОТО

На этой неделе Литва передала Украине очередную партию военной помощи.

Об этом оборонное ведомство Литвы сообщило в соцсети Х в воскресенье, 24 ноября, информирует Цензор.НЕТ.

Так, согласно сообщению, Украина получила генераторы, запчасти к бронетранспортерам М113, оружие и боеприпасы.

В ведомстве заявили, что Литва продолжает непоколебимую поддержку Украины.

"Все необходимое для победы Украины. Солидарность с Украиной остается непоколебимой", - заявили в Минобороны Литвы.

Напомним, что ранее стало известно, что Литва профинансирует производство украинских дальнобойных дронов. Соответствующий меморандум подписали сегодня в Вильнюсе министр обороны Украины Рустем Умеров и министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

Читайте также: Сотрудничество Литвы с Украиной будет расти, - спикер Сейма Сквернялис